11,6 triệu tin nhắn Zalo cảnh báo bão số 4 được gửi đến người dân

Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai đã phối hợp Zalo gửi 11,6 triệu tin nhắn cảnh báo bão số 4 đến người dân khu vực biên giới biển và trung du, miền núi Bắc Bộ.

Cụ thể, trong ngày 23/08, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã gửi đi hàng loạt tin nhắn thông qua trang Zalo OA (Official Account) “Cục Quản lý đê điều và PCTT” đến người dân chịu ảnh hưởng của bão số 4. 10,3 triệu tin nhắn hướng dẫn về kỹ năng an toàn trước nguy cơ mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đã được gửi đến người dân ở các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa. Song song đó, 1,3 triệu tin nhắn về chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tàu thuyền và ngư dân ven biển, khách du lịch cũng được gửi đến 59 xã, phường, khu vực biên giới biển.

Tin nhắn cảnh báo bão số 4 do Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai gửi đi ngày 23/8 thông qua trang Zalo OA (Official Account) “Cục Quản lý đê điều và PCTT”.

Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực miền núi phía Bắc ngập sâu và bị chia cắt. Ước tính, xã Na Sầm (Lạng Sơn) có hơn 500 ngôi nhà bị ngập, chủ yếu ở khu vực ven sông và trung tâm xã khiến người dân phải di tản lên điểm cao.

Theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ sáng ngày 24/8 vị trí tâm bão ở vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng biển động rất mạnh với sóng biển cao 3-5 m.

Trong thông báo gửi đến người dân, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai cũng đưa ra những khuyến cáo cụ thể nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão số 4 gây ra. Ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc, người dân cần thường xuyên theo dõi diễn biến của mưa, lũ, dấu hiệu sạt lở, đặc biệt là mưa lớn xảy ra vào ban đêm; tuyệt đối không đi qua cầu, cống, đường ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; dự trữ, bảo vệ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết…

Ở khu vực ven biển, ngư dân cần thường xuyên theo dõi vị trí, hướng di chuyển của bão để kịp thời neo đậu tàu thuyền ở nơi an toàn; kiểm tra tình trạng hoạt động máy móc của tàu thuyền; chuẩn bị các dụng cụ cứu hộ cứu nạn và chủ động bảo vệ chòi canh, khu nuôi trồng thuỷ sản…

Trong suốt 6 năm đồng hành, sự phối hợp giữa Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai và Zalo đã phát huy hiệu quả trong công tác truyền thông. Các thông tin được phát đi từ tài khoản chính thức “Cục Quản lý đê điều và PCTT” trên Zalo giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy, từ đó có kế hoạch chủ động ứng phó, hạn chế tối thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Người dân cần theo dõi diễn biến bão để đề phòng nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và lũ trên các sông suối, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi.

Kể từ năm 2020, Zalo đã hỗ trợ Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi hơn 1 tỷ tin nhắn cảnh báo khẩn cấp đến người dân trên cả nước. Bên cạnh trang Zalo OA, Zalo Mini App “Phòng chống thiên tai Việt Nam” cũng giúp người dân liên hệ khẩn cấp khi cần sự trợ giúp, tra cứu hướng dẫn ứng phó với từng loại hình thiên tai hay gửi phản ánh hiện trường và yêu cầu hỗ trợ trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bà Lê Thị Kim Xuyến - Giám đốc Chuyển đổi số Zalo, đại diện Zalo - cho biết: “Là nền tảng giao tiếp quen thuộc của người Việt, chúng tôi ý thức rõ vai trò, trách nhiệm với xã hội, đất nước. Với hơn 81,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng gửi đi những thông báo chính thống, kịp thời để người dân khắp mọi miền đất nước, ở vùng núi hay hải đảo đều có thể chủ động ứng phó an toàn trước mỗi đợt bão lũ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tập trung nâng cấp các tính năng hiện có như Zalo SOS, đóng góp thiết thực và hiệu quả nhất vào hoạt động phòng, chống thiên tai ở Việt Nam”.

Thông qua nền tảng Zalo, các cơ quan như Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Giang, Đà Nẵng… có thể gửi đến người dân thông tin chính thống nhanh và chính xác nhất về tình hình mưa lũ hay các kiến thức người dân cần biết để vượt qua mùa mưa bão một cách an toàn.