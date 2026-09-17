Air Creator chinh phục giải thưởng Red Dot danh giá

Vượt hàng nghìn ứng viên, điều hòa và máy lọc không khí Air Creator của Daikin được vinh danh ở Red Dot Design Award - một trong 3 cuộc thi thiết kế lớn và uy tín trên thế giới.

Chiếc “nhãn đỏ” uy tín không chỉ là chứng nhận cho chất lượng, mà còn là lời khẳng định cho tư duy thiết kế mang tính cách mạng của chuyên gia không khí hàng đầu Nhật Bản.

Red Dot Design Award - chứng nhận khắt khe cho thiết kế

Với triết lý cốt lõi “In search of good design” (Tìm kiếm thiết kế xuất sắc), Red Dot Design Award từ lâu đã trở thành biểu tượng kết nối giữa tính nghệ thuật và giá trị thương mại công nghiệp. Việc sở hữu biểu tượng Red Dot là khao khát của nhiều thương hiệu lớn trên thế giới, bởi đây là minh chứng cho sản phẩm không chỉ đẹp mà còn mang tính ứng dụng thực tiễn cao, sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng.

Air Creator nhận giải hạng mục “Thiết kế sản phẩm” của Red Dot Design Award.

Tại hạng mục “Thiết kế sản phẩm” (Product Design) - sân chơi dành riêng cho sản phẩm đã hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào sử dụng trong đời sống thực tế với mục đích phục vụ người dùng, Air Creator chinh phục hội đồng giám khảo quốc tế để mang về giải thưởng danh giá này khi đáp ứng 4 tiêu chí chất lượng về công năng - thẩm mỹ - trải nghiệm và trách nhiệm.

Ngôn ngữ thiết kế tối giản và tư duy toàn diện của Air Creator

Điểm đắt giá giúp Air Creator làm nên chuyện tại Red Dot là sự phá vỡ ranh giới của thiết bị gia dụng truyền thống. Thay vì đứng độc lập, Air Creator là hệ thống liên kết đồng bộ giữa điều hòa treo tường và máy lọc không khí qua ứng dụng Daikin Air Select. Đặc biệt, máy lọc không khí Air Creator còn kết hợp thêm tính năng khuếch tán hương thơm.

Nhìn vào thiết kế của Air Creator, chuyên gia và người dùng bị thuyết phục bởi sự kết hợp giữa thiết kế liền khối thanh lịch và bảng màu tối giản, hiện đại. Thân máy điều hòa mỏng gọn chỉ 185 mm cùng các đường bo cong mềm mại tạo tổng thể liền mạch, hài hòa với nhiều không gian sống. Ngoài ra, 2 lựa chọn màu đen phối xám sang trọng và trắng phối đen trung tính giúp sản phẩm phù hợp đa dạng phong cách nội thất, từ tối giản đến đương đại.

Chính sự liền mạch này giúp bộ đôi Air Creator ghi điểm trong mắt giới chuyên môn. Bằng việc đồng bộ hóa từ kiểu dáng cho đến trải nghiệm, Air Creator thể hiện thành công tư duy tiếp cận toàn diện (holistic concept) trong thiết kế thiết bị gia đình - nơi các sản phẩm không còn đứng riêng lẻ, mà cùng nhau kiến tạo hệ sinh thái cho ngôi nhà.

Bảo chứng vị thế từ 2 giải thưởng thiết kế danh giá

Trước khi được vinh danh tại Red Dot Design Award, Air Creator chinh phục giải thưởng Good Design Award 2025 của Nhật Bản. Khác với việc chỉ đánh giá vẻ đẹp hình thức, Good Design Award xem xét toàn diện từ ý tưởng, quá trình phát triển đến giá trị mà sản phẩm mang lại cho người dùng và xã hội. Chính cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, khả năng cá nhân hóa trải nghiệm không khí cùng định hướng phát triển bền vững giúp Air Creator ghi dấu ấn tại giải thưởng này.

Sản phẩm Air Creator chinh phục giải thưởng Good Design Award 2025 của Nhật Bản.

Tiếp nối thành công đó, Air Creator tiếp tục được Red Dot Design Award vinh danh ở hạng mục Product Design. Nếu Good Design Award đề cao giá trị và tác động của thiết kế, thì Red Dot tập trung đánh giá chất lượng thiết kế sản phẩm thông qua tiêu chí về công năng, trải nghiệm sử dụng, tính thẩm mỹ, tính trải nghiệm và trách nhiệm với môi trường. Việc đồng thời chinh phục cả 2 giải thưởng cho thấy Air Creator không chỉ sở hữu tư duy thiết kế nhân văn, mà còn đáp ứng chuẩn mực hàng đầu về thiết kế công nghiệp trên phạm vi toàn cầu.

Chiến thắng tại sân chơi thiết kế lớn khẳng định vị thế tiên phong của Daikin. Không chỉ tinh chỉnh nhiệt độ hay lọc khí thuần túy, Air Creator đang định nghĩa lại cách thụ hưởng không gian sống: Đẹp trong thiết kế, thông minh trong vận hành và chu đáo toàn diện trong chăm sóc sức khỏe gia đình.