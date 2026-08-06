Một nhóm chủ nợ của Aston Martin đang đe dọa khởi kiện hãng xe này sau khi biết công ty dự định bán một phần quyền thương hiệu và quyền đặt tên nhằm hoàn tất gói huy động vốn mới.

Theo Financial Times, một nhóm chủ nợ của Aston Martin đã gửi "thư thông báo trước khi khởi kiện" tới hội đồng quản trị công ty, cảnh báo rằng có thể yêu cầu hủy bỏ giao dịch tài chính với HPS Investment Partners, đồng thời ngăn chặn việc chuyển nhượng một số tài sản sở hữu trí tuệ của hãng.

Một nhóm chủ nợ của hãng xe Anh Quốc cảnh báo rằng họ có thể yêu cầu hủy bỏ giao dịch tài chính với HPS Investment Partners, đồng thời ngăn chặn việc chuyển nhượng một số tài sản sở hữu trí tuệ của hãng.

Trước đó vào tháng 7/2026, Aston Martin đã huy động thành công gói tài trợ nợ trị giá 550 triệu bảng Anh ( 738,38 triệu USD ), do các quỹ do HPS Investment Partners, công ty thuộc sở hữu của BlackRock, dẫn đầu. Gói tài chính này bao gồm khoản vay có bảo đảm trị giá 450 triệu bảng Anh, khoản vay giải ngân chậm trị giá 100 triệu bảng Anh và thêm hạn mức phát sinh nợ riêng trị giá 100 triệu bảng Anh.

Theo Financial Times, các chủ nợ đang nắm giữ khoảng 1,3 tỷ bảng Anh tiền nợ cho biết họ chỉ mới biết rằng một phần của thỏa thuận phụ thuộc vào việc hãng xe chuyển nhượng 50,1% cổ phần trong mảng tài sản sở hữu trí tuệ ngoài lĩnh vực ôtô cho công ty phát triển thương hiệu của Mỹ Authentic Brands.

Vào tháng 7/2026, hãng xe này đã huy động vốn thành công gói tài trợ nợ trị giá 550 triệu bảng Anh ( 738,38 triệu USD ), do các quỹ do HPS Investment Partners, công ty thuộc sở hữu của BlackRock, dẫn đầu.

Báo cáo cũng cho biết khoản vay bổ sung trị giá 100 triệu bảng Anh trong gói tài trợ của HPS chỉ được giải ngân nếu thương vụ chuyển nhượng quyền thương hiệu này hoàn tất. HPS hiện cũng là nhà đầu tư của Authentic Brands.

Các chủ nợ cho rằng hãng đã từ chối chia sẻ chi tiết thỏa thuận với HPS, khiến một số bên cho vay không nắm được đầy đủ nội dung của giao dịch. Financial Times không tiết lộ danh tính nhóm chủ nợ đứng sau động thái pháp lý này. Aston Martin và HPS Investment Partners chưa đưa ra bình luận khi được liên hệ ngoài giờ làm việc.

Thương hiệu xe sang đến từ Gaydon (Anh Quốc) đang chịu áp lực tài chính đáng kể khi doanh số suy yếu, tác động từ các mức thuế quan của Mỹ cùng nhu cầu ảm đạm tại thị trường Trung Quốc.

Aston Martin đang chịu áp lực tài chính đáng kể khi doanh số suy yếu, tác động từ các mức thuế quan của Mỹ cùng nhu cầu ảm đạm tại thị trường Trung Quốc. Những khó khăn này đã buộc nhà sản xuất xe thể thao hạng sang 113 năm tuổi của Anh phải triển khai các biện pháp cắt giảm chi phí và tiếp tục tìm kiếm các nguồn vốn mới để cải thiện tình hình tài chính.