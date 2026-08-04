Audi Q8 vẫn sẽ có thế hệ mới

Trái với những tin đồn về việc khai tử mẫu SUV này, CEO Audi Gernot Döllner xác nhận Audi Q8 thế hệ thứ hai vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Audi đã chính thức xác nhận sẽ phát triển thế hệ thứ hai của mẫu SUV coupe Audi Q8, chấm dứt những đồn đoán về khả năng dòng xe này bị khai tử trong chiến lược cắt giảm chi phí của hãng xe Đức.

Audi loại bỏ hàng loạt mẫu SUV dạng coupe?

Audi đã lần lượt ra mắt Q7 thế hệ mới và mẫu SUV cỡ lớn Q9. Tuy nhiên, hãng gần như không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Q8 mới và cũng chưa xuất hiện các nguyên mẫu thử nghiệm trên đường, khiến nhiều người cho rằng mẫu SUV coupe này đang tiến gần đến hồi kết.

Các thương hiệu con của Volkswagen là Audi và Porsche đang tinh gọn dải sản phẩm, vốn có thể lược bỏ một số mẫu SUV dạng coupe như Q5 Sportback, Q6 e-tron Sportback và Cayenne Coupe.

Những nghi ngờ càng gia tăng khi xuất hiện các báo cáo cho biết Audi và Porsche đang cân nhắc loại bỏ một số mẫu SUV coupe nhằm tối ưu chi phí phát triển. Danh sách được cho là bao gồm Q5 Sportback, Q6 e-tron Sportback và Cayenne Coupe sử dụng động cơ đốt trong. Dù Q8 không được nhắc đến, tương lai của mẫu xe này vẫn bị đặt dấu hỏi.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Edmunds, Tổng giám đốc Audi Gernot Döllner đã xác nhận hãng đang phát triển thế hệ thứ hai của Q8. Theo ông Döllner, nguyên nhân khiến Audi chưa công bố bất kỳ thông tin nào về mẫu xe là bởi tương lai của Q8 vẫn chưa được quyết định khi ông đảm nhận vị trí CEO vào năm 2023.

Audi Q8 vẫn nằm trong kế hoạch lâu dài

Vị lãnh đạo Audi chia sẻ: "Điều khiến tôi ngạc nhiên là khi đó chưa hề có quyết định về mẫu xe kế nhiệm, nhưng chúng tôi đã thay đổi điều đó". Ông cũng cho biết Audi Q8 thế hệ mới sẽ xuất hiện trong "tương lai không xa", dù chưa tiết lộ thời điểm ra mắt cụ thể.

Theo xác nhận từ CEO Audi, Q8 mới sẽ tiếp tục đi theo công thức của thế hệ hiện tại khi được phát triển dựa trên nền tảng của Q7, cho thấy hãng vẫn đặt niềm tin vào phân khúc SUV coupe hạng sang.

Theo xác nhận từ CEO Audi, Q8 mới sẽ tiếp tục đi theo công thức của thế hệ hiện tại khi được phát triển dựa trên nền tảng của Q7. Điều này đồng nghĩa mẫu SUV coupe hạng sang sẽ chia sẻ nhiều công nghệ, hệ truyền động và kiến trúc với Q7 thế hệ mới, nhưng sở hữu thiết kế thể thao và cá tính hơn.

Việc Audi bật đèn xanh cho Q8 thế hệ mới cũng cho thấy hãng vẫn đặt niềm tin vào phân khúc SUV coupe hạng sang, bất chấp xu hướng tinh giản danh mục sản phẩm và cắt giảm chi phí đang diễn ra trong toàn ngành công nghiệp ôtô. Dù vậy, với việc dự án chỉ mới được phê duyệt trong thời gian gần đây, nhiều khả năng người dùng sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa trước khi Audi Q8 thế hệ mới chính thức ra mắt.