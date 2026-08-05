Bảng xếp hạng tập đoàn xe toàn cầu, thêm 3 cái tên mới

Sau nhiều năm phát triển, các thương hiệu ôtô Trung Quốc nay đã lọt vào top 10 tập đoàn xe lớn nhất thế giới, nhưng vẫn đứng sau các ông lớn Nhật Bản.

Theo số liệu từ Cui Dongshu, tập đoàn BYD vươn lên vị trí thứ 6 trong danh sách các nhà sản xuất xe lớn nhất toàn cầu. Thị phần thế giới của BYD đã tăng từ mức 0,6% vào năm 2016 lên 4,8% trong 6 tháng đầu năm 2026. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn mức 5,4% mà hãng đạt được trong năm 2025 do doanh số tại thị trường nội địa gặp nhiều thách thức.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, lượng xe BYD bàn giao tại thị trường Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026 đạt 795.169 xe, giảm 45,9% so với cùng kỳ.

Vị trí Tên tập đoàn Thị phần 1 Toyota 11% 2 Volkswagen 8,1% 3 Kia Hyundai 7,6% 4 Stellantis 6% 5 Renault Nissan 5,4% 6 BYD 4,8% 7 Geely 4,6% 8 General Motors 4,5% 9 Chery 4,1% 10 Ford 4,1%

Tập đoàn Geely Holding xếp ở vị trí thứ 7 với 4,6% thị phần toàn cầu trong nửa đầu năm 2026. Để so sánh, năm 2016 tập đoàn này chỉ nắm giữ 1,5% thị phần. Kết quả kinh doanh của Geely bao gồm tổng số liệu của các thương hiệu thuộc quyền kiểm soát như Volvo, Smart, Polestar, Lotus hay Proton.

Geely đứng vị trí thứ 7 trong top 10 tập đoàn ôtô lớn nhất thế giới. Ảnh: Đan Thanh.

Thương hiệu Chery giữ vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng với 4,1% thị phần toàn cầu, ngang bằng với tập đoàn Ford. Cách đây một thập kỷ, Chery chỉ sở hữu 0,8% thị phần. Hiện tại, Chery được đánh giá là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu ôtô hàng đầu của Trung Quốc.

Ở các vị trí tiếp theo, tập đoàn SAIC xếp thứ 11 với 3,7% thị phần. Hai đại diện khác là Changan và GWM chia nhau vị trí thứ 17 và 18 với thị phần lần lượt là 1,9% và 1,8%. Tập đoàn BAIC đứng thứ 21 với 1,2% thị phần và Dongfeng xếp thứ 23 với 1,1% thị phần.

Tại vị trí dẫn đầu toàn cầu, Toyota tiếp tục là nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới khi nắm giữ 11% thị phần trong nửa đầu năm 2026. Tập đoàn Volkswagen đứng ở vị trí thứ hai với 8,1% thị phần và liên minh Kia Hyundai xếp thứ ba với 7,6% thị phần toàn cầu.