Bảo hành chục năm - cuộc đua mới của các hãng xe tại Việt Nam

Thay vì chạy đua giá xe, các hãng tại Việt Nam chú trọng nhiều hơn vào hậu mãi, áp dụng chính sách bảo hành chục năm cho nhiều dòng ôtô phân phối chính hãng.

Thị trường xe Việt từng có giai đoạn chứng kiến sự phổ biến của thời hạn bảo hành 3-5 năm hoặc 100.000-150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Khi đó, VinFast là cái tên hiếm hoi sở hữu thời hạn bảo hành lên đến 10 năm hoặc tối đa 200.000 km.

Cùng với sự gia nhập của nhiều hãng xe mới, tính cạnh tranh ngày một tăng cao đã khiến thời hạn bảo hành chục năm không còn là "của hiếm" trên thị trường ôtô Việt Nam.

Cuộc đua nâng thời hạn bảo hành

Gần đây, Honda Việt Nam (HVN) thông báo áp dụng chương trình gia hạn bảo hành lên đến 10 năm hoặc 170.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho toàn bộ ôtô phân phối chính hãng tại Việt Nam, bao gồm xe mới đăng ký bảo hành từ ngày 1/8 cũng như các xe đang lưu hành dưới 10 năm tuổi.

Để hưởng chương trình này, các xe cần được bảo dưỡng định kỳ xuyên suốt quá trình sử dụng xe theo tiêu chuẩn của HVN. Cụ thể, khách hàng cần hoàn thành bảo dưỡng với phụ tùng chính hãng mỗi 6 tháng hoặc 5.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi lần bảo dưỡng đầy đủ, thời gian bảo hành sẽ tự động gia hạn thêm 6 tháng hoặc 5.000 km.

Từ 1/8, Honda triển khai chính sách bảo hành 10 năm có điều kiện với toàn bộ ôtô phân phối chính hãng tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Đối với xe đang lưu hành đủ điều kiện tham gia chương trình, gói gia hạn bảo hành theo chương trình sẽ tự động kích hoạt cho tới khi xe được 10 năm tuổi hoặc 170.000 km.

Phạm vi bảo hành bao gồm toàn bộ hệ thống chính của xe như động cơ và hệ truyền động, hệ thống nhiên liệu, hệ thống điều hòa/sưởi, hệ thống khung gầm, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ thống lái và hệ thống xả, hệ thống điện và điện tử, hệ thống Hybrid có thêm pin Hybrid.

Hồi đầu năm, Toyota cũng thông báo bắt đầu triển khai chương trình bảo hành chính hãng cho nhiều dòng xe với thời hạn lên đến 10 năm hoặc 185.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Tương tự Honda, điều kiện hưởng chương trình bảo hành chục năm của Toyota bao gồm bảo dưỡng định kỳ đầy đủ theo tiêu chuẩn Toyota, tức mỗi 6 tháng hoặc 5.000 km.

Nhiều xe Toyota cũng được bảo hành 10 năm kèm điều kiện. Ảnh: TMV.

Trước đó, VinFast đã công bố thời hạn bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km tùy điều kiện nào đến trước cho loạt xe gồm Fadil, Lux A 2.0, Lux SA 2.0, President, VF 8, VF 9, Lạc Hồng LX 900, Lạc Hồng 900S, Lạc Hồng 800S.

Các xe VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 All New, VF e34, VF MPV 7 cùng loạt xe chuyên chạy dịch vụ Minio Green, Nerio Green, Herio Green và Limo Green nhận bảo hành tối đa 7 năm hoặc quãng đường di chuyển cao nhất 160.000 km.

Khi tham gia thị trường Việt Nam, 2 thương hiệu Omoda & Jaecoo của tập đoàn Chery công bố chính sách bảo hành 1 triệu km hoặc 10 năm cho khối động cơ, tùy điều kiện nào đến trước. Với toàn bộ xe, thời hạn bảo hành là 7 năm hoặc 1 triệu km di chuyển.

Omoda & Jaecoo Việt Nam bảo hành 10 năm hoặc 1 triệu km cho động cơ. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Ở thời điểm mới công bố, chính sách của Omoda & Jaecoo thu hút sự chú ý, bởi không nhiều hãng xe tại Việt Nam triển khai thời hạn bảo hành chạm ngưỡng chục năm như vậy. Gần như có thể xem động thái của Omoda & Jaecoo đã "châm ngòi" cho một cuộc chiến mới tại thị trường ôtô Việt Nam.

Lý do các hãng đua nhau gia hạn bảo hành

Trước đây, ôtô Trung Quốc từng đổ bộ vào thị trường Việt và sử dụng yếu tố giá rẻ làm quân bài chiến lược để chinh phục khách hàng. Tuy nhiên, nhiều hãng chóng đến vội đi, chủ yếu do chất lượng sản phẩm chưa đủ làm hài lòng một bộ phận khách Việt.

Do vậy trong lần trở lại này, thương hiệu Trung Quốc như Omoda & Jaecoo đã chuyển một phần chiến lược sang khẳng định chất lượng sản phẩm, thay vì tập trung vào câu chuyện giá bán.

Không bảo hành quá dài như Omoda & Jaecoo nhưng BYD cũng đang thực hiện bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km cho xe, tùy điều kiện nào đến trước. Gói pin cao áp cùng với động cơ điện, hộp điều khiển động cơ điện trên xe của hãng này được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km.

Các hãng như Lynk & Co, Geely bảo hành 5-6 năm cho xe, quãng đường di chuyển khoảng 150.000-175.000 km tùy hãng. Nhìn chung, chính sách bảo hành với thời hạn này khá phổ biến và hiện vẫn còn được triển khai cho ôtô của Hyundai, Kia, Mazda lắp ráp tại Việt Nam.

Thời hạn bảo hành chục năm là cách các hãng gửi đi thông điệp đến khách hàng. Ảnh minh họa: Đan Thanh.

Chất lượng của xe không chỉ được phản ánh qua trải nghiệm khách hàng, mà còn nằm ở chính thời hạn bảo hành theo chính sách từng hãng. Do vậy, việc các thương hiệu ra mắt chính sách bảo hành kéo dài, hoặc gia hạn thời hạn bảo hành hiện hữu có thể xem như cách gửi đi thông điệp khẳng định chất lượng xe tại thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng các hãng xe truyền thống như Toyota, Honda buộc tham gia đường đua thời hạn bảo hành để không bị nhóm đối thủ Trung Quốc bỏ lại ở mảng dịch vụ hậu mãi. Trước đó, Toyota và Honda chỉ bảo hành tiêu chuẩn 3 năm hoặc 100.000 km cho ôtô phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Chính sách này một mặt đóng vai trò như tuyên ngôn của thương hiệu về chất lượng sản phẩm, mặt khác thể hiện cam kết gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam. Những thương hiệu truyền thống như Honda, Toyota kỳ vọng xây chắc niềm tin khách hàng, còn nhóm xe Trung Quốc lại muốn khẳng định sự nghiêm túc với chiến lược tại Việt Nam.

Các hãng xe Nhật Bản cũng "chạy đua" dịch vụ hậu mãi. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Dù với bất kỳ lý do nào, khách hàng hẳn nhiên sẽ là bên hưởng lợi, dù các quy định trong điều kiện bảo hành sẽ buộc người dùng phải gắn bó duy nhất với hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi chính hãng.

Khi ôtô đang rẻ hơn, người dùng dễ có xu hướng đổi xe nhanh hơn, dẫn đến một chiếc xe có thể được "sang tay" dù thời hạn bảo hành vẫn còn. Về mặt tích cực, đây là cơ sở để khách hàng yên tâm sử dụng xe, đồng thời củng cố niềm tin với thương hiệu đang sử dụng.