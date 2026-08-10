Bộ mô hình xe Toyota GR lấy cảm hứng từ sushi

Khách hàng có thể sở hữu các mô hình xe Toyota GR khi gọi món tại nhà hàng sushi. Các mẫu xe mô hình chưa có sự tham gia của GR Celica hay GR MR2 chuẩn bị ra mắt.

Theo Carscoops, người hâm mộ dải sản phẩm Gazoo Racing tại Nhật Bản đang có cơ hội sở hữu mô hình của các dòng xe hiệu suất cao này thông qua chương trình khuyến mại hợp tác cùng một chuỗi nhà hàng sushi.

Chiến dịch có tên GR Sushigo!, tập hợp các vật phẩm sưu tầm theo chủ đề ẩm thực, loạt trò chơi điện tử và một sự kiện đường đua cho gia đình tổ chức tại trường đua Fuji Speedway. Trung tâm của chương trình khuyến mại là 4 mô hình xe Toyota GR, từng chiếc đều được lấy cảm hứng từ một loại topping sushi phổ biến của nhà hàng.

Mỗi mô hình xe GR có chiều dài khoảng 7,87 cm và chiều rộng xấp xỉ 3,56 cm, đi kèm bộ tem xe riêng biệt mô phỏng một món ăn.

Chiếc GR 86 sở hữu cách phối màu vàng tươi dựa trên món trứng cuộn ngọt tamago, trong khi chiếc GR Supra mang họa tiết trắng-xanh mô phỏng món cá thu ngâm giấm shime-saba.

Mô hình chiếc GR Corolla khoác lên mình diện mạo của món cá ngừ vây xanh maguro, trong khi chiếc GR Yaris có họa tiết đen-đỏ mô phỏng món trứng cá hồi ikura.

Khách hàng Nhật Bản có thể thu thập từ 180.000 mô hình xe Toyota GR bằng cách gọi các món ăn được chỉ định tại hệ thống nhà hàng sushi có hợp tác.

Phần ăn dành cho trẻ em được phục vụ trong chiếc hộp có thể mở ra thành một đường đua thu nhỏ với dốc, hoặc dùng làm hộp lưu trữ.

Bên cạnh vật phẩm sưu tầm là các mô hình xe vật lý, hệ thống nhà hàng sushi này cũng được trang bị màn hình gọi món với chế độ Gazoo Racing. Quá trình đặt món ăn sẽ làm đầy một thanh đo trên màn hình, mở khóa minigame GR Sushiro Cup lấy bối cảnh trường đua Fuji Speedway.

Cửa hàng flagship của hệ thống sushi nói trên tại Tokyo cũng được thay đổi cách trang trí sang phong cách thể thao, với thảm lót bàn chủ đề trường đua và các đồ trang trí khác theo chủ đề đua xe.

Bộ phận hiệu suất cao Gazoo Racing của Toyota thường xuyên hợp tác với các chuỗi nhà hàng tại Nhật Bản. Gần đây, khách hàng có thể được tặng một chiếc GR GT và các mô hình xe Tomica khác khi gọi món hoặc dùng bữa tại một hệ thống đồ ăn nhanh ở Nhật Bản.