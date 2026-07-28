BYD vừa ra mắt mẫu xe Song Pro Super-Hibrido Flex Fuel PHEV đầu tiên được sản xuất tại Brazil, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược nội địa hóa.

BYD vừa chính thức giới thiệu mẫu xe plug-in hybrid (PHEV) sử dụng nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel) đầu tiên được sản xuất tại Brazil, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược nội địa hóa và mở rộng sản xuất tại quốc gia Nam Mỹ này.

BYD ra mắt mẫu xe đầu tiên lắp ráp tại Brazil

BYD Song Pro Super-Hibrido Flex Fuel được ra mắt vào ngày 5/8 và sẽ có mặt tại các đại lý trên toàn Brazil từ ngày 6/8. Đây là mẫu xe đầu tiên do BYD sản xuất tại Brazil có khả năng vận hành bằng 3 nguồn năng lượng gồm điện, xăng hoặc ethanol. Động thái diễn ra trong bối cảnh doanh số của hãng tại Brazil tăng trưởng mạnh, đưa BYD vươn lên nhóm các thương hiệu ôtô bán chạy nhất thị trường.

BYD Song Pro Super-Hibrido Flex Fuel sẽ có mặt tại các đại lý trên toàn Brazil từ ngày 6/8. Đây mẫu xe đầu tiên do BYD sản xuất tại Brazil có khả năng vận hành bằng 3 nguồn năng lượng gồm điện, xăng hoặc ethanol.

Mẫu xe được lắp ráp tại nhà máy Camacari, bang Bahia. Xe cũng đáp ứng mục tiêu sử dụng hơn 50% linh kiện nội địa trên các mẫu xe sản xuất tại Brazil trước tháng 1/2027. BYD Song Pro Super-Hibrido Flex Fuel có 2 phiên bản: GL có phạm vi hoạt động thuần điện 60 km, trong khi bản GS cao cấp hơn có thể di chuyển 120 km.

Ban đầu, BYD hiện diện tại Brazil dưới hình thức lắp ráp xe từ các bộ linh kiện bán hoàn chỉnh (SKD). Tuy nhiên, hãng đang chuyển sang sản xuất nội địa nhằm đáp ứng các quy định của Brazil, đồng thời xây dựng quốc gia này thành trung tâm xuất khẩu cho khu vực.

BYD đã nội địa hóa một số linh kiện như lốp xe và có kế hoạch sản xuất pin ngay tại nhà máy Camacari, cùng nhiều linh kiện khác. Song Pro Flex trong tương lai có thể được xuất khẩu sang các thị trường khác, bao gồm Ấn Độ.

BYD đã nội địa hóa một số linh kiện như lốp xe và có kế hoạch sản xuất pin ngay tại nhà máy Camacari, cùng nhiều linh kiện khác. Nhà máy này đi vào hoạt động từ tháng 10/2025. Mặc dù được phát triển dành riêng cho Brazil, BYD Song Pro Flex trong tương lai có thể được xuất khẩu sang các thị trường khác, bao gồm Ấn Độ, khi việc sử dụng nhiên liệu ethanol ngày càng phổ biến.

BYD gặt hái nhiều thành công tại Brazil

BYD đang đầu tư tổng cộng 5,5 tỷ real Brazil ( 1,069 tỷ USD ) vào nhà máy Camacari và kỳ vọng cơ sở này sẽ sản xuất khoảng 180.000 xe trong năm nay. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 150.000 xe trong tổng mục tiêu 200.000 xe mà BYD đặt ra tại thị trường Brazil trong năm 2026.

Doanh số của BYD tại Brazil cũng đang tăng trưởng mạnh. Tháng 7/2026 là tháng bán hàng thành công nhất từ trước đến nay tại quốc gia này, giúp thương hiệu này vươn lên vị trí thứ tư trên thị trường ôtô Brazil với 9,1% thị phần.

Doanh số của BYD tại Brazil cũng đang tăng trưởng mạnh. Tháng 7/2026 là tháng bán hàng thành công nhất từ trước đến nay của hãng tại quốc gia này. Dolphin GS dẫn đầu thị trường bán lẻ với 5.861 chiếc được bán ra. Tổng doanh số của BYD trong tháng đạt 23.465 xe, tăng hơn gấp đôi so với mức 9.680 xe của cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này giúp BYD vươn lên vị trí thứ tư trên thị trường ôtô Brazil với 9,1% thị phần, củng cố vị thế ngày càng lớn của hãng xe Trung Quốc tại một trong những thị trường ôtô lớn nhất khu vực Mỹ Latin.