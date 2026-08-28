Cách LG đưa thiết kế đến gần hơn với đời sống

Từ TV siêu mỏng dán tường đến robot hỗ trợ việc nhà, sản phẩm công nghệ ngày càng được thiết kế để thích ứng tự nhiên với không gian và nhu cầu sử dụng.

Với LG, thẩm mỹ, công năng và trải nghiệm người dùng là yếu tố xuyên suốt trong quá trình phát triển sản phẩm.

Khi công nghệ trở thành một phần không gian sống

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy trong thiết kế thiết bị hiện đại là xu hướng giảm sự hiện diện vật lý của công nghệ trong không gian. Thay vì trở thành khối thiết bị nổi bật, sản phẩm được thiết kế để hòa vào kiến trúc và nội thất xung quanh.

TV LG OLED evo W6 AI là ví dụ. Với thiết kế dán tường mỏng chỉ khoảng 9 mm, TV này gần như áp sát vào bề mặt tường hoặc kính, trở thành một phần của không gian nội thất thay vì thiết bị điện tử tách biệt.

Dòng TV dán tường siêu mỏng LG OLED evo W6 AI mang đến vẻ đẹp tinh tế cho không gian nội thất.

Trong khi đó, máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini đi theo hướng thiết kế gọn nhẹ, dễ bố trí tại nhiều vị trí trong nhà. Điểm chung của sản phẩm là công nghệ không nhất thiết phải trở thành tâm điểm của căn phòng, mà có thể hiện diện theo cách tinh tế và phù hợp hơn với tổng thể nội thất.

Máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini sở hữu thiết kế gọn nhẹ, dễ bố trí tại nhiều vị trí trong nhà.

Thiết kế bắt đầu từ cách người dùng sử dụng sản phẩm

Không chỉ thay đổi cách thiết bị hiện diện trong không gian, thiết kế còn xuất phát từ hành vi sử dụng thực tế của người dùng.

Màn hình thông minh LG Smart Monitor Swing sử dụng chân đỡ linh hoạt trên bánh xe, cho phép người dùng dễ dàng di chuyển thiết bị giữa khu vực làm việc, phòng khách hay không gian tập luyện. Sự thay đổi phản ánh thực tế nhu cầu sử dụng màn hình ngày càng đa dạng. Một thiết bị có thể được dùng để xử lý công việc vào ban ngày, xem nội dung giải trí vào buổi tối hoặc hỗ trợ tập luyện tại nhà. Khi đó, thay vì buộc người dùng phải tổ chức không gian quanh thiết bị, thiết kế được điều chỉnh để thiết bị có thể đi theo nhu cầu.

Màn hình thông minh LG Smart Monitor Swing sử dụng chân đỡ linh hoạt cho phép người dùng dễ dàng di chuyển thiết bị.

Với robot quản gia LG CLOiD, trải nghiệm thiết kế được mở rộng sang cách con người tương tác với công nghệ. Không chỉ được phát triển để hỗ trợ công việc thường nhật trong gia đình, CLOiD còn phản hồi giọng nói và cử chỉ của người dùng thông qua biểu cảm khuôn mặt. Yếu tố này giúp quá trình tương tác với robot trở nên trực quan và tự nhiên hơn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào câu lệnh mang tính kỹ thuật.

LG CLOiD có thể phản hồi giọng nói và cử chỉ của người dùng thông qua nhiều biểu cảm khuôn mặt.

Ở khía cạnh khác, laptop siêu nhẹ LG gram Pro sử dụng hợp kim aerominum nhằm cân bằng giữa trọng lượng, độ bền và tính thẩm mỹ. Trong khi đó, màn hình đồ họa LG UltraFine evo sở hữu thiết kế viền mỏng ở cả bốn cạnh, hướng đến trải nghiệm hình ảnh liền mạch hơn cho người dùng sáng tạo.

Hướng tiếp cận này của LG cũng được ghi nhận tại giải thưởng thiết kế quốc tế. Tại International Design Excellence Awards (IDEA) 2026, LG nhận tổng cộng 17 giải thưởng, gồm 5 giải đồng và 12 sản phẩm vào vòng chung kết.

Đáng chú ý, robot quản gia LG CLOiD, TV LG OLED evo W6, laptop LG gram Pro cùng LG xboom Mini và LG xboom Stage 501 được vinh danh tại 3 giải thưởng thiết kế hàng đầu thế giới bao gồm IDEA, Red Dot Design Award và iF Design Award trong năm 2026. Việc cùng lúc được ghi nhận tại 3 hệ thống giải thưởng cho thấy định hướng thiết kế của LG được đánh giá cao trên quy mô toàn cầu, từ thiết bị nghe nhìn, gia dụng đến công nghệ thông tin và robot.

Ghi nhận này phản ánh định hướng tạo ra sản phẩm vừa hài hòa với không gian sống, vừa nâng cao sự tiện lợi và tính thẩm mỹ cho người dùng. Khi công nghệ trở thành một phần thường trực của đời sống, thiết kế không chỉ là việc sản phẩm trông như thế nào, mà còn là cách sản phẩm hiện diện, vận hành và thích ứng với con người trong từng không gian sống.