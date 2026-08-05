Cận cảnh Bentley Continental GTC S phiên bản kỷ niệm 80 năm

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Nhằm kỷ niệm 80 năm chiếc Bentley đầu tiên lăn bánh rời nhà máy Bentley Crewe, thương hiệu xe sang đến từ Anh Quốc đã giới thiệu chiếc Bentley Continental GTC S độc bản với nhiều tùy chọn tri ân sự kiện này.
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Điểm nổi bật của mẫu grand tourer này chính là phối màu sơn Ombre, vốn chuyển từ sắc tím Supernova Purple ở phần đầu xe sang màu tím Supernova Purple Dark ở phần đuôi.
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Bộ mâm 10 chấu dạng Swept 22 inch phay kim cương cũng được trang trí bởi 2 màu sơn tương tự, kết hợp với huy hiệu "80" sau hốc bánh trước và cùm phanh sơn đen.
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Nội thất của chiếc Bentley Continental GTC S phiên bản kỷ niệm 80 năm nhà máy Crewe cũng được trau chuốt với họa tiết "80" được thêu tại mỗi tựa đầu, kết hợp bộ ghế da cao cấp với 2 màu tương phản đen/ghi.
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Điểm khác biệt của phiên bản one-off này chính là tác phẩm được thực hiện bằng kỹ thuật airbrush mô tả tòa nhà Design Studio mang tính biểu tượng của Bentley tại Crewe.
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Dựa trên Continental GTC S, mẫu xe GT mui trần này được trang bị động cơ High Performance Hybrid V8 twin-turbo 4.0L, công suất 680 mã lực và mô-men xoắn 930 Nm.
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Sức mạnh được phân bổ đến 4 bánh thông qua hộp số 8 cấp ly hợp kép, cho phép chiếc xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây, tốc độ tối đa hơn 305 km/h.
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Tại Mỹ, Bentley Continental GTC S thế hệ mới có giá khởi điểm khoảng 321.200 USD, và có thể lên đến 370.000 USD nếu được trang bị đầy đủ các tùy chọn. Mức giá của phiên bản độc nhất kỷ niệm 80 năm nhà máy Crewe này không được tiết lộ.
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