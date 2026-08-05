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Xe Ôtô

Cận cảnh Bentley Continental GTC S phiên bản kỷ niệm 80 năm

  • Thứ sáu, 7/8/2026 06:51 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Nhằm tri ân 80 năm chiếc Bentley đầu tiên rời nhà máy Crewe, hãng đã ra mắt phiên bản độc nhất thế giới phát triển từ mẫu grand tourer mui trần Bentley Continental GTC S.

Bentley Continental GTC S, Bentley, Continental GTC S, Bentley Continental GTC, grand tourer, anh, anh quốc, crewe, bentley crewe ảnh 1

Nhằm kỷ niệm 80 năm chiếc Bentley đầu tiên lăn bánh rời nhà máy Bentley Crewe, thương hiệu xe sang đến từ Anh Quốc đã giới thiệu chiếc Bentley Continental GTC S độc bản với nhiều tùy chọn tri ân sự kiện này.
Bentley Continental GTC S, Bentley, Continental GTC S, Bentley Continental GTC, grand tourer, anh, anh quốc, crewe, bentley crewe ảnh 2Bentley Continental GTC S, Bentley, Continental GTC S, Bentley Continental GTC, grand tourer, anh, anh quốc, crewe, bentley crewe ảnh 3

Điểm nổi bật của mẫu grand tourer này chính là phối màu sơn Ombre, vốn chuyển từ sắc tím Supernova Purple ở phần đầu xe sang màu tím Supernova Purple Dark ở phần đuôi.
Bentley Continental GTC S, Bentley, Continental GTC S, Bentley Continental GTC, grand tourer, anh, anh quốc, crewe, bentley crewe ảnh 4

Bộ mâm 10 chấu dạng Swept 22 inch phay kim cương cũng được trang trí bởi 2 màu sơn tương tự, kết hợp với huy hiệu "80" sau hốc bánh trước và cùm phanh sơn đen.
Bentley Continental GTC S, Bentley, Continental GTC S, Bentley Continental GTC, grand tourer, anh, anh quốc, crewe, bentley crewe ảnh 5

Nội thất của chiếc Bentley Continental GTC S phiên bản kỷ niệm 80 năm nhà máy Crewe cũng được trau chuốt với họa tiết "80" được thêu tại mỗi tựa đầu, kết hợp bộ ghế da cao cấp với 2 màu tương phản đen/ghi.
Bentley Continental GTC S, Bentley, Continental GTC S, Bentley Continental GTC, grand tourer, anh, anh quốc, crewe, bentley crewe ảnh 6

Điểm khác biệt của phiên bản one-off này chính là tác phẩm được thực hiện bằng kỹ thuật airbrush mô tả tòa nhà Design Studio mang tính biểu tượng của Bentley tại Crewe.
Bentley Continental GTC S, Bentley, Continental GTC S, Bentley Continental GTC, grand tourer, anh, anh quốc, crewe, bentley crewe ảnh 7

Dựa trên Continental GTC S, mẫu xe GT mui trần này được trang bị động cơ High Performance Hybrid V8 twin-turbo 4.0L, công suất 680 mã lực và mô-men xoắn 930 Nm.
Bentley Continental GTC S, Bentley, Continental GTC S, Bentley Continental GTC, grand tourer, anh, anh quốc, crewe, bentley crewe ảnh 8

Sức mạnh được phân bổ đến 4 bánh thông qua hộp số 8 cấp ly hợp kép, cho phép chiếc xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây, tốc độ tối đa hơn 305 km/h.
Bentley Continental GTC S, Bentley, Continental GTC S, Bentley Continental GTC, grand tourer, anh, anh quốc, crewe, bentley crewe ảnh 9

Tại Mỹ, Bentley Continental GTC S thế hệ mới có giá khởi điểm khoảng 321.200 USD, và có thể lên đến 370.000 USD nếu được trang bị đầy đủ các tùy chọn. Mức giá của phiên bản độc nhất kỷ niệm 80 năm nhà máy Crewe này không được tiết lộ.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Thu Uyên

Ảnh: Bentley

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