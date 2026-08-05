Cận cảnh Bentley Continental GTC S phiên bản kỷ niệm 80 năm

Tại Mỹ, Bentley Continental GTC S thế hệ mới có giá khởi điểm khoảng 321.200 USD , và có thể lên đến 370.000 USD nếu được trang bị đầy đủ các tùy chọn. Mức giá của phiên bản độc nhất kỷ niệm 80 năm nhà máy Crewe này không được tiết lộ.