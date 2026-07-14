Cận cảnh BMW X1 - SAV hạng sang cỡ nhỏ giá gần 1,7 tỷ đồng

BMW X1 được giới thiệu tại Việt Nam với giá 1,689 tỷ đồng , ưu đãi còn 1,668 tỷ đồng cho 80 khách hàng đầu tiên. Các đối thủ của BMW X1 gồm Volvo XC40 ( 1,82 tỷ đồng ), Audi Q3 (từ 2,099 tỷ đồng ) hay MINI Countryman (từ 2,599 tỷ đồng ).