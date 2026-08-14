Cận cảnh Toyota Land Cruiser FJ - SUV địa hình giá dưới 1,2 tỷ đồng

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Toyota Land Cruiser FJ vừa ra mắt gần đây trở thành cái tên nhỏ nhất trong "gia đình" Land Cruiser tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giá bán khởi điểm 1,198 tỷ đồng.
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Toyota Land Cruiser FJ sở hữu kiểu dáng khối hộp mạnh mẽ tương tự các đàn anh LC300, Land Cruiser Prado. Loạt thông số dài x rộng x cao của Toyota Land Cruiser FJ lần lượt 4.610 x 1.855 x 1.950 mm, chiều dài cơ sở 2.580 mm.
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Khoảng sáng gầm xe ở mức 245 mm, trọng lượng không tải hơn 2 tấn. Bán kính vòng quay tối thiểu của mẫu SUV địa hình này là 5,5 mét.
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Các góc thoát trước/sau lần lượt 29 độ và 38 độ. Treo trước của Toyota Land Cruiser FJ dạng tay đòn kép, treo sau dạng liên kết 4 điểm.
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Nhìn từ chính diện, Toyota Land Cruiser FJ khá bệ vệ với cụm lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm kích thước lớn đều sơn đen, cản trước dày dặn cùng logo Toyota dạng chữ nổi bật. Cụm đèn chiếu sáng chính hình khối dạng LED Projector tích hợp đèn chạy ban ngày, có tính năng tự động bật tắt kèm cân bằng góc chiếu.
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Hốc bánh vuông, viền đen dày dặn. Mâm xe hợp kim đa chấu đường kính 18 inch, sử dụng lốp thông số 265/60. Bậc bước chân thiết kế liền thân xe là trang bị tiêu chuẩn.
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Gương chiếu hậu ngoài, tay nắm cửa được sơn đen. Toyota Land Cruiser FJ trang bị sẵn thanh ray để lắp giá nóc.
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Đuôi xe tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế khối vuông, trang bị cụm đèn hậu LED, cửa hậu mở ngang. Lốp dự phòng của Toyota Land Cruiser FJ được gắn trên cửa.
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Lốp dự phòng tích hợp ốp che đồng màu, camera hỗ trợ lùi xe.
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Khoang lái được thiết kế theo triết lý lấy người lái làm trung tâm, đi kèm bố cục gọn gàng, trực quan. Toyota Land Cruiser FJ vẫn sở hữu nhiều phím vật lý, cho phép người dùng dễ thao tác khi di chuyển địa hình.
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Vô lăng tròn 3 chấu bọc da của Land Cruiser FJ khá tương đồng trang bị có mặt trên Toyota Land Cruiser Prado hay Toyota Hilux. Trung tâm vô lăng là logo thương hiệu dạng chữ, xung quanh bố trí nhiều phím vật lý để điều khiển chức năng xe.
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Nằm sau vô lăng này là màn hình hiển thị đa thông tin TFT kích thước 7 inch.
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Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.
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Bệ trung tâm bố trí cần số dạng thẳng hàng, các phím vật lý dạng bấm và xoay để điều khiển chức năng vận hành của xe như gài cầu, khóa vi sai cầu sau hay chế độ khởi hành số 2.
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Toyota Land Cruiser FJ trang bị phanh tay cơ.
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Xe có cấu hình 2 hàng ghế, cho phép tối đa 5 người ngồi bao gồm tài xế. Bộ ghế ngồi bọc da. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh tay 4 hướng.
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Cửa hậu mở ngang cho phép tiếp cận khu vực chở hàng khá rộng rãi sau lưng hàng ghế thứ hai. Toyota Land Cruiser FJ có thể thay đổi linh hoạt mục đích sử dụng bằng cách gập 60:40 hàng ghế sau.
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Dưới nắp ca-pô của Toyota Land Cruiser FJ là động cơ xăng 2.7L, 4 xy-lanh thẳng hàng, cung cấp công suất tối đa 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 245 Nm tại 4.000 vòng/phút. Mẫu SUV địa hình sử dụng hệ dẫn động 2 cầu bán thời gian, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.
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Gói Toyota Safety Sense trên Land Cruiser FJ gồm các tính năng đáng chú ý như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, điều khiển hành trình chủ động, đèn chiếu xa thích ứng tự động. Các hệ thống an toàn khác như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cân bằng điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp... vẫn xuất hiện trên mẫu SUV địa hình.
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Ở giá bán gần 1,2 tỷ đồng, Toyota Land Cruiser FJ được xem như một mẫu xe chơi, thay vì nhắm đến tối ưu doanh số. Toyota Land Cruiser FJ đồng thời đắt hơn so với một SUV địa hình nhỏ hơn là Suzuki Jimny - vốn nhập khẩu Nhật Bản và hiện có giá 789 triệu đồng. Phân khúc SUV địa hình tại Việt Nam đang trở nên sôi động hơn khi nhiều mẫu xe tham gia, bao gồm khả năng góp mặt của một mẫu bán tải hybrid.
Sách hay đọc trên xe
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