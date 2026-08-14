Cận cảnh Toyota Land Cruiser FJ - SUV địa hình giá dưới 1,2 tỷ đồng

Ở giá bán gần 1,2 tỷ đồng , Toyota Land Cruiser FJ được xem như một mẫu xe chơi, thay vì nhắm đến tối ưu doanh số. Toyota Land Cruiser FJ đồng thời đắt hơn so với một SUV địa hình nhỏ hơn là Suzuki Jimny - vốn nhập khẩu Nhật Bản và hiện có giá 789 triệu đồng. Phân khúc SUV địa hình tại Việt Nam đang trở nên sôi động hơn khi nhiều mẫu xe tham gia, bao gồm khả năng góp mặt của một mẫu bán tải hybrid.