Cao tốc đầu tiên tại Việt Nam thí điểm làn vượt xe

Cục CSGT cho biết từ quý IV sẽ triển khai thí điểm làn vượt xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ (đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình).

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an xác nhận quý IV tới đây sẽ bắt đầu thí điểm làn vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc, cùng với thí điểm không cho mượn làn ngược chiều để vượt xe trên Quốc lộ 6.

Hai tuyến cao tốc đầu tiên tại Việt Nam được thí điểm bố trí làn vượt xe là cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ (đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình).

Trên các tuyến này, làn đường sát dải phân cách giữa sẽ trở thành làn đường dành riêng để vượt xe.

Phương tiện chỉ sử dụng làn này để vượt xe phía trước. Sau khi vượt xong và bảo đảm khoảng cách an toàn, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải chuyển trở lại làn đường bên phải.

Ngoài ra, phương tiện không được phép chạy liên tục trên làn vượt khi các làn bên phải hoàn toàn trống.

Cùng với phương án bố trí làn vượt xe, các tuyến cao tốc nói trên được đề xuất kết hợp điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa xuống 100 km/h.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ được thí điểm bố trí làn đường vượt xe. Ảnh: Mạnh Thắng.

Đối với Quốc lộ 6, Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ rà soát, tổ chức lại giao thông, bố trí vạch sơn liền kéo dài kết hợp dải phân cách mềm tại các đoạn xung yếu.

Trên tuyến này, tuyệt đối không cho phép phương tiện mượn làn đường ngược chiều để vượt xe. Việc vượt xe chỉ thực hiện tại các đoạn đường đủ điều kiện an toàn hoặc có bố trí làn vượt riêng.

Các phương án kể trên cũng đề xuất bổ sung biển báo phân làn, biển điện tử VMS cảnh báo “Làn dành riêng để vượt xe - Không đi liên tục trên làn trái”, đồng thời nâng cấp camera AI để ghi nhận quá trình di chuyển của phương tiện trên làn vượt, phục vụ công tác phạt nguội.

Theo đề xuất, thời gian vận hành thí điểm dự kiến từ quý IV tới đây. Sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm kéo dài 3 tháng, Cục CSGT và Cục Đường bộ sẽ phối hợp đánh giá tác động giao thông, làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan.