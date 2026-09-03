Câu đố triệu USD của 'Vua YouTube' được giải

Sau gần một tháng truy tìm hàng chục manh mối trên Internet, nhóm 33 người đã tìm ra mã mở két và giành giải thưởng 1 triệu USD của MrBeast.

MrBeast công bố lời giải cho thử thách trị giá 1 triệu USD sau nhiều tháng giữ kín cách giải. Ảnh: The New York Times.

Ngày 2/9, MrBeast đăng video hé lộ toàn bộ lời giải cho thử thách trị giá 1 triệu USD được khởi động từ Super Bowl hồi đầu năm. Sau hàng chục manh mối trải dài trên Internet, người đầu tiên mở được chiếc két là Colin Sanders, lập trình viên 32 tuổi sống tại Atlanta, Mỹ.

Thử thách bắt đầu từ quảng cáo Super Bowl dài 30 giây do MrBeast thực hiện cùng Salesforce. Theo công ty Internet, trò chơi được thiết kế bởi Lone Shark Games dưới dạng một cuộc săn kho báu trực tuyến, trong đó người tham gia phải phát hiện và kết nối hàng loạt câu đố nằm rải rác trong video, hình ảnh, website và mạng xã hội. Khoảng 268.000 người đã đăng ký tham gia.

Trong video mới, MrBeast cho biết người chơi phải giải tổng cộng 100 câu đố. Phần quan trọng nhất là tìm ra 91 địa điểm trên khắp thế giới, sau đó sử dụng chúng để lần ra mật mã mở két.

Colin Sanders, lập trình viên 32 tuổi tại Atlanta, là người đầu tiên hoàn thiện mã mở két sau hàng trăm giờ giải đố cùng nhóm cộng tác. Ảnh: YouTube/MrBeast.

Nhiều manh mối được giấu ngay trước mắt người xem. Chiếc thắt lưng MrBeast đeo trong quảng cáo, chẳng hạn, có các chữ X nhiều màu tương ứng với một hệ mã dùng trong viễn thông. Khi giải mã, Sanders tìm được địa điểm Lima, Peru. Những câu đố khác sử dụng mã Morse, biểu tượng, trò chơi chữ, hình ảnh hoặc các chi tiết nhỏ xuất hiện trong video.

Sanders có nền tảng kỹ thuật điện và hoạt động trong cộng đồng giải đố với biệt danh DoctorXOR. Ban đầu, anh thử giải thử thách một mình. Sau khoảng 3 ngày, Sanders nhận ra lượng manh mối quá lớn và tham gia một nhóm trên Discord có khoảng 60-70 người, trước khi cộng tác sâu hơn với một nhóm trên Slack.

Một công cụ đáng chú ý trong quá trình này là Slackbot của Salesforce. Sanders tạo các “thẻ câu đố” để lưu lại từng manh mối, lời giải trung gian và những giả thuyết chưa được kiểm chứng. Anh cũng sử dụng AI để phân loại thông tin, tìm mối liên hệ giữa các dữ kiện và gợi ý hướng tiếp cận khi nhóm rơi vào bế tắc.

Sau khi thu thập đủ 91 địa điểm, nhóm nhận ra chúng cần được nối với nhau trên bản đồ theo một quy tắc nhất định. Các đường nối dần tạo thành chữ và số, hé lộ phần đầu của mã két là R62 L39 R05. Tuy nhiên, nhóm vẫn phải giải thêm hai manh mối để hoàn thiện chuỗi mã cuối cùng.

Một trong những dữ kiện cuối nằm trong ảnh MrBeast chụp tại Super Bowl, có sự xuất hiện của Rosé, thành viên Blackpink. Sau khi ghép đủ thông tin, Sanders hoàn thiện mã gồm 30 chữ số và được đưa tới chiếc két để nhập trực tiếp. Video cho thấy hệ thống báo “Access Granted”, xác nhận anh là người đầu tiên mở thành công.

Theo Salesforce, nhóm chiến thắng cuối cùng gồm khoảng 33 người và quyết định chia đều khoản thưởng 1 triệu USD . Sanders cho biết một phần tiền cũng sẽ được quyên góp cho các trường đại học có câu lạc bộ giải đố.

Cuối video, MrBeast tiếp tục mở một thử thách mới. Sanders đã thiết kế một câu đố ẩn ngay trong video, với phần thưởng 10.000 USD dành cho người đầu tiên tìm ra đáp án.