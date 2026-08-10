Chiến lược mới của Mazda

Thay vì giảm giá, Mazda quyết định sẽ truyền thông bộ đôi CX-70 và CX-90 tập trung vào yếu tố an toàn.

Theo Carscoops, cuộc thử nghiệm của Mazda ở phân khúc cao cấp với nhóm SUV cỡ lớn CX-70 và CX-90 được cho là đã thất bại.

Hãng xe Nhật Bản quyết định sẽ không ứng dụng giải pháp giảm giá sâu hay tăng công suất cho các mẫu SUV ít được ưa chuộng này. Thay vào đó, Mazda tin rằng việc nhắc nhở khách hàng về mức độ an toàn của dòng SUV mới, bên cạnh vài nâng cấp sẽ đủ giúp đảo ngược tình thế.

Sau 6 tháng đầu năm, doanh số Mazda CX-90 tại Mỹ đã giảm 24% xuống còn 21.271 xe. Mazda CX-70 cũng giảm doanh số 29% về 5.974 xe. Đây là những số liệu bán hàng mà Mazda không hề kỳ vọng khi phát triển bộ đôi CX-70 và CX-90 dành riêng cho thị trường Mỹ.

Trong một phát biểu, CFO Jeffrey Guyton của Mazda thừa nhận bản thân không hài lòng với doanh số của bộ đôi này. Ông cho biết đang thực hiện các bước cần thiết để Mazda CX-70 và Mazda CX-90 trở nên hấp dẫn hơn trong mắt khách hàng.

Chia sẻ với Automotive News, Jeffrey Guyton đã phác thảo một kế hoạch truyền thông tập trung vào yếu tố an toàn của bộ đôi CX-70 và CX-90. Đây là chiến lược từng giúp “đàn em” Mazda CX-5 thế hệ mới nhận được nhiều sự quan tâm tích cực trên truyền thông.

Tạm bỏ qua yếu tố an toàn chưa được truyền thông đúng mức, loạt SUV cỡ lớn của Mazda thất bại một phần do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan.

Cả Mazda CX-70 và Mazda CX-90 đều nhập khẩu từ Nhật Bản và chịu thuế cao, trong khi các ưu đãi dành cho xe hybrid bị cắt giảm cũng không hỗ trợ được gì cho doanh số.

Trong khi bộ đôi SUV cỡ lớn tỏ ra chật vật tại Mỹ, một trong những dòng xe lâu đời nhất của hãng lại có kết quả kinh doanh tương đối tốt.

Mazda3 thế hệ hiện tại đã ra mắt từ năm 2018 và vừa ghi nhận doanh số bùng nổ trên thị trường Mỹ trong giai đoạn đầu năm nay. Lượng xe bàn giao trong tháng 7 đã tăng gần 88%, trong khi doanh số lũy kế từ đầu năm cũng cao hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái.