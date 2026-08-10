Chốt tên và giá của bán tải Ford chạy điện

Dòng bán tải điện tiếp theo của Ford sẽ mang tên Fathom, sở hữu giá bán khởi điểm dưới 30.000 USD.

Theo Motor1, mẫu bán tải chạy điện giá rẻ đang được mong đợi của Ford cuối cùng cũng có tên gọi chính thức. Dự kiến ra mắt chính thức vào năm 2027, Fathom là bán tải điện cỡ trung và có giá khởi điểm 29.945 USD đã bao gồm phí vận chuyển, trở thành bán tải điện rẻ nhất thị trường ôtô xứ cờ hoa.

Fathom sẽ là mẫu xe đầu tiên được phát triển trên nền tảng Universal EV hoàn toàn mới của Ford. Đây là kiến trúc được thiết kế từ đầu nhằm hỗ trợ dải sản phẩm giá rẻ, định hình bằng phần mềm.

Ford cho biết kiến trúc này không chỉ làm nền tảng cho bán tải, mà còn phục vụ SUV và xe thương mại trong các năm tiếp theo.

Nhà sản xuất ôtô có trụ sở ở Dearborn cho biết từng cân nhắc hồi sinh các tên gọi cổ điển, tương tự cách đặt tên Mustang Mach-E, nhưng sau cùng quyết định lựa chọn một cái tên hoàn toàn mới.

Fathom thể hiện sự chuyển hướng mạnh mẽ trong chiến lược xe điện của Ford. Mẫu bán tải mới nhắm trực tiếp đến giá bán dễ tiếp cận, kèm lời hứa về một khoang cabin rộng rãi với không gian cho hành khách lớn hơn cả Toyota RAV4. Mẫu bán tải điện cũng được tích hợp Apple Maps, tính năng cập nhật phần mềm trực tuyến và hệ thống hỗ trợ lái xe rảnh tay BlueCruise.

Mẫu bán tải dự kiến được lắp ráp tại nhà máy Louisville của Ford ở Kentucky, thời điểm bắt đầu có thể vào năm 2027.

Hãng xe Mỹ cho biết quy trình sản xuất đơn giản hóa của nền tảng mới sẽ giúp tối ưu chi phí. Các phần đầu, thân và đuôi xe được lắp ráp riêng biệt, trước khi công đoạn cuối cùng sẽ ghép nối tất cả lại với nhau.

Ford lần đầu công bố kế hoạch về một chiếc bán tải điện giá rẻ vào năm ngoái, gọi đây là mảnh ghép cốt lõi trong chiến lược xe điện tương lai. Ford tiết lộ đã đầu tư khoảng 5 tỷ USD vào chương trình này, cho biết nền tảng mới sẽ hỗ trợ nhiều kiểu dáng thân xe khác nhau và có thể giúp hãng tăng khả năng cạnh tranh trước các đối thủ Trung Quốc hoặc các hãng khởi nghiệp.

Lúc này, nhiều thông tin chi tiết vẫn chưa được Ford công bố. Thiết kế sau cùng, dung lượng pin, phạm vi hoạt động dự kiến hay số lượng phiên bản của xe vẫn còn là bí ẩn, có thể sẽ được công bố dần khi cận kề thời điểm ra mắt Fathom vào năm sau.