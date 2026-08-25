Đại diện Ecovacs: ‘Đột phá công nghệ giúp Ecovacs giữ vị trí số 1’

Thị trường thiết bị gia dụng làm sạch tại Việt Nam đang có sự thay đổi. Robot hút bụi, trước đó là món đồ công nghệ khá mới mẻ, dần trở thành sản phẩm thiết yếu của nhiều gia đình.

Thị trường thiết bị gia dụng làm sạch tại Việt Nam đang có sự thay đổi. Robot hút bụi, trước đó là món đồ công nghệ khá mới mẻ, dần trở thành sản phẩm thiết yếu của nhiều gia đình.

Khi điều kiện cuộc sống ngày càng tốt hơn, việc đầu tư thiết bị dọn dẹp nhà cửa để “mua” thời gian nghỉ ngơi trở thành giá trị mà nhiều người hướng đến. Một trong những dòng sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu này là robot hút bụi, lau nhà.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường GfK, thị trường robot hút bụi lau nhà tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 137% về giá trị trong năm 2025-2026. Lý giải về sự tăng trưởng này, ông Đào Hải Đăng - đại diện thương hiệu Ecovacs tại Việt Nam - nhận định đây là dòng thiết bị gia dụng được lòng người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh người Việt ngày càng chú trọng chất lượng cuộc sống và sẵn sàng đầu tư cho giải pháp gia dụng cao cấp.

Trong cuộc sống hiện đại, bên cạnh máy rửa bát, máy sấy quần áo hay máy lọc không khí, robot hút bụi là thiết bị gia dụng được người dùng ưa chuộng. Điểm chung của những sản phẩm gia dụng này là khả năng tối ưu hóa công việc tốn sức, trả lại quỹ thời gian thảnh thơi. Đây cũng là chìa khóa giúp nâng cấp chất lượng sống cho gia đình.

“Chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ nét của thị trường. Robot hút bụi đã bước qua giai đoạn ‘trải nghiệm thử cho biết’ để khẳng định vị thế của thiết bị thiết yếu không thể thiếu trong không gian sống hiện đại”, ông Đào Hải Đăng chia sẻ.

Làm rõ thêm, đại diện thương hiệu Ecovacs tại Việt Nam phân tích ban đầu, khách hàng lựa chọn và mua thiết bị này chủ yếu là người yêu thích công nghệ, mong muốn có trải nghiệm mới. Dần dần, hiệu quả của sản phẩm giúp người tiêu dùng tin tưởng vào giải pháp làm sạch tự động, giải phóng sức lao động tối ưu. Xu hướng hệ sinh thái nhà thông minh ngày càng phát triển cũng góp phần đưa dòng sản phẩm này trở nên phổ biến hơn.

Một trong những bước ngoặt của thị trường diễn ra vào năm 2024, khi Ecovacs giới thiệu sản phẩm N30 Pro Omni. Thuộc phân khúc trên 10 triệu đồng, sản phẩm này có đủ tính năng từ lau, hút bụi đến tự động đổ rác, giặt giẻ; giúp người dùng tiết kiệm cả thời gian dọn nhà và vệ sinh thiết bị.

Không đơn thuần tích hợp nhiều chức năng trong một thiết bị, N30 Pro Omni làm giảm số lần người dùng phải can thiệp vào quá trình dọn dẹp. Robot sở hữu lực hút 10.000 Pa, công nghệ chống rối tóc ZeroTangle 2.0 và TruEdge giúp giẻ lau tiếp cận sát khu vực cạnh tường, đảm bảo hiệu quả làm sạch 99,8%, theo công bố của hãng. Trạm Omni đa chức năng mang đến sự tiện lợi vượt trội với hệ thống lau nhà chuyên nghiệp. Với tính năng giặt bằng nước nóng 60 độ C và sấy khô bằng khí nóng 40 độ C, máy đảm bảo quá trình làm sạch liên tục và hiệu quả vệ sinh.

Đây là màn giới thiệu ấn tượng, thuyết phục những người còn e ngại về khả năng làm sạch của robot. Việc gom nhiều công đoạn vào một chu trình tự động giúp thay đổi trải nghiệm sử dụng robot hút bụi. Thay vì người dùng phải thường xuyên đổ hộp bụi, giặt và phơi giẻ sau mỗi lần dọn nhà, thiết bị có thể đảm nhận phần lớn công việc này. Đây cũng là yếu tố quan trọng với những gia đình bận rộn.

Không chỉ tăng trưởng nhanh về quy mô, đại diện Ecovacs khẳng định điểm bất ngờ nhất tại thị trường Việt Nam là người tiêu dùng rất chịu chi đối với dòng sản phẩm trung và cao cấp. Minh chứng rõ nét nhất là dòng sản phẩm T90 Pro Omni - thiết bị liên tục xô đổ kỷ lục doanh số của hãng.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên sản phẩm là công nghệ Ozmo Roller 3.0. Thay cho cơ chế lau bằng giẻ xoay quen thuộc, thiết bị sở hữu con lăn dài 27 cm quay với tốc độ tối đa 200 vòng/phút, đồng thời được cấp nước và tự làm sạch trong quá trình vận hành. T90 Pro Omni còn được trang bị lực hút 30.000 Pa và hệ thống nhận diện, tránh vật cản bằng AI. Việc lần đầu tiên đưa công nghệ lau con lăn tiên tiến vào mức giá cận cao cấp đã tạo nên cú hích lớn cho thị trường.

Dù nằm ở phân khúc giá nhỉnh hơn, sản lượng bán ra của T90 Pro Omni vẫn đạt doanh số ấn tượng, với hơn 15.000 sản phẩm tiêu thụ chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026. Việc sản phẩm ở phân khúc cao hơn vẫn đạt sức tiêu thụ tốt phần nào lý giải về sự thay đổi của thị trường. Người tiêu dùng không còn tập trung tìm thiết bị có giá thấp nhất, mà cân nhắc về mức độ tiện lợi, số công đoạn sản phẩm có thể thực hiện, hiệu quả làm sạch và trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Doanh số bùng nổ ở phân khúc trung và cao cấp cũng phần nào cho thấy Ecovacs đã tạo ra giá trị, tìm đúng “điểm chạm” với người tiêu dùng. Cụ thể, ông Đào Hải Đăng cho biết Ecovacs tập trung vào 3 giá trị để đáp ứng nhu cầu của khách hàng: Không ngừng cải tiến và đi đầu về công nghệ, xây dựng chế độ bảo hành và hậu mãi để xóa tan rào cản tâm lý của người dùng và phát triển hệ thống bán hàng phủ rộng toàn quốc để khách hàng dễ trải nghiệm và tiếp cận.

“Thay vì chạy đua về giá, đây là cách chúng tôi giải bài toán thị trường”, đại diện Ecovacs tại Việt Nam cho biết.

Dựa trên dữ liệu bán lẻ của công ty nghiên cứu thị trường GfK với ngành hàng robot hút bụi tại Việt Nam giai đoạn 12 tháng (kết thúc vào ngày 30/6), Ecovacs vươn lên vị trí số một về thị phần. Cụ thể, hãng chiếm 34% thị phần tính theo giá trị và 31,8% thị phần tính theo sản lượng.

Khi đã vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường, áp lực không chỉ đến từ đối thủ cạnh tranh. Theo ông Đào Hải Đăng, với Ecovacs, mục tiêu cốt lõi trong giai đoạn tới là liên tục bứt phá giới hạn, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của thương hiệu định hình và dẫn dắt thị trường. “Khi ở vị trí dẫn đầu, bạn không chỉ đơn thuần bán sản phẩm mà phải là người dẫn dắt xu hướng”, ông Đăng nhận định.

Dù thừa nhận tình hình cạnh tranh có thể sẽ rất khác trong thời gian tới, khi nhiều thương hiệu mới gia nhập thị trường, đại diện Ecovacs khẳng định thương hiệu không chọn chạy đua về giá và vẫn kiên định trong việc nâng tầm giá trị cho sản phẩm đến tay khách hàng.

“Chúng tôi luôn trăn trở để tạo ra yếu tố đột phá mới về công nghệ nhằm nới rộng khoảng cách và khẳng định vị thế số 1 của mình”, đại diện Ecovacs nói.

Sau khi đạt được độ phủ rộng khắp, bước đi chiến lược tiếp theo của Ecovacs là bồi đắp niềm tin vững chắc với người tiêu dùng. Thông qua việc hợp tác cùng đại sứ thương hiệu uy tín để truyền cảm hứng, kết hợp mạng lưới phân phối chuyên nghiệp toàn quốc, Ecovacs sẽ góp phần kiến tạo niềm tự hào cho chủ nhân khi sở hữu sản phẩm.

Nhờ vào mạng lưới trung tâm bảo hành và showroom trải nghiệm phủ sóng toàn quốc của đối tác chiến lược Hợp Long, Ecovacs tự tin chuyển đổi sang mô hình “chăm sóc chủ động”, đẩy mạnh đặc quyền của khách hàng. Không chỉ bán sản phẩm, dịch vụ hậu mãi là khía cạnh được hãng đầu tư để tạo dựng sự tin cậy từ khách hàng.

Vị trí số một thị trường là thành quả từ quá trình đầu tư về công nghệ, kênh bán hàng và hậu mãi. Từ nền tảng được xây dựng bài bản, Ecovacs tiếp tục mang thêm giá trị cho khách hàng để duy trì tình yêu lâu dài với thương hiệu.

“Với sự đầu tư toàn diện, chúng tôi muốn mỗi khách hàng trở thành một ‘đại sứ thương hiệu’ tự nhiên của Ecovacs”, ông Đào Hải Đăng nói thêm.