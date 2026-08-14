Đằng sau dự án môtô điện vừa 'khai tử' của hãng xe Việt

Hãng xe Việt Nuen Moto vừa xác nhận sẽ tạm dừng phát triển dự án môtô điện N1-S, hoàn lại toàn bộ tiền cọc cho khách hàng.

Trên fanpage chính thức, hãng xe Nuen Moto của Việt Nam xác nhận tạm dừng dự án môtô điện N1-S. Mẫu môtô điện này từng xuất hiện tại triển lãm VMS 2024, nhận được sự quan tâm khá lớn từ khách tham quan.

Dừng phát triển, hoàn tiền cọc

Thông báo từ hãng xe Việt Nuen Moto không nói rõ nguyên nhân dừng phát triển dự án môtô điện N1-S, chỉ cho biết quyết định này là kết quả của thời gian nghiêm túc nhìn lại thị trường và nguồn lực.

Nuen Moto cho biết việc tạm dừng dự án N1-S không phải là điểm kết thúc, bởi hãng đang dồn lực cho một dự án hoàn toàn mới đang dần hoàn thiện.

Nuen Moto mô tả dự án mới sẽ mang một hướng đi khác biệt so với N1-S. Tuyên bố này như ngầm xác nhận mẫu xe tiếp theo của Nuen Moto sẽ không phải là một môtô chạy điện. Thay vào đó, hãng có thể sẽ nhắm đến phân khúc xe máy điện phổ thông, hoặc xe máy điện chuyên dùng chạy xe ôm, giao hàng bằng xe 2 bánh.

Về nghĩa vụ với khách hàng đặt cọc, Nuen cho biết đã hoàn trả gần như 100% tiền cọc cho khách hàng. Một số trường hợp hãng chưa liên lạc được có thể liên hệ trực tiếp Nuen Moto để được hỗ trợ.

Khi góp mặt tại triển lãm VMS 2024, Nuen N1-S được mô tả là một mẫu môtô điện dáng Urban Scrambler, chiều dài tổng thể 2.060 mm, chiều dài cơ sở 1.445 mm cùng khối lượng bản thân 171 kg.

Khung xe Exo-Skeleton sử dụng vật liệu nhôm, tích hợp body và frame vào một cấu trúc đồng nhất.

Môtô thuần điện Nuen N1-S từng góp mặt tại triển lãm VMS 2024. Ảnh: Phúc Hậu.

Nuen N1-S được trang bị motor điện cho công suất tối đa 32 mã lực, mô-men xoắn cực đại 190 Nm, đạt tốc độ tối đa 130 km/h.

Mẫu môtô điện N1-S được trang bị gói pin dung lượng 8 kWh, cho phép vận hành tối đa 245 km sau mỗi lần sạc đầy, đạt được ở chế độ Eco. Khi sử dụng sạc nhanh, N1-S nhận thêm 200 km di chuyển với một giờ sạc.

Trước khi xác nhận tạm dừng dự án, giá bán ưu đãi của Nuen Moto N1-S ở mức 190 triệu đồng.

Thị trường sôi động, cơ hội vẫn chia đều

Trong trường hợp Nuen N1-S được phát triển hoàn thiện, mẫu xe này sẽ là môtô điện đầu tiên của thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, việc hãng xe Việt Nuen Moto tuyên bố tạm dừng dự án đã khiến phân khúc còn khá mới mẻ này tiếp tục bị bỏ trống.

Theo dữ liệu từ Motorcycles Data, Việt Nam hiện là thị trường xe máy điện lớn thứ ba toàn cầu về lượng tiêu thụ. Dẫu có quy mô lớn, thị trường xe máy điện ở Việt Nam chủ yếu cung cấp các dòng xe phổ thông và xe máy điện học sinh, do đó sự quan tâm mà khách hàng dành cho môtô điện là có và nhìn chung ở mức khá đáng kể.

Gần đây, Honda WN7 có cơ hội ra mắt khách hàng Việt Nam, tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức trưng bày, chưa mở bán chính thức. VinFast cũng đã tiết lộ sẽ sớm trình làng loạt xe máy điện thể thao thuộc các dòng naked-bike, cruiser và supersport.

Honda WN7 (ảnh trái) đã mở bán tại Anh, còn VinFast Surad (ảnh phải) cũng có thể sớm trình làng. Ảnh: Honda, VinFast.

Sự quan tâm mà các hãng dành cho môtô điện cho thấy phân khúc ngách này nhỏ nhưng vẫn đóng vai trò khá quan trọng.

Dù vậy vẫn cần phải lưu ý rằng, môtô điện không phải dòng xe dễ dàng chinh phục khách hàng. Dù sở hữu ngoại hình hầm hố, việc gói pin liên tục xả ở cường độ cao phục vụ motor điện công suất lớn hoạt động sẽ khiến quãng đường di chuyển thực tế bị ảnh hưởng đáng kể.

Bên cạnh đó, giá bán môtô điện cũng cao hơn nhiều so với mặt bằng phổ thông, nơi phần lớn lựa chọn là xe điện đô thị công suất nhỏ. Chẳng hạn trường hợp Honda WN7 được bán tại Anh với giá gần 13.000 bảng Anh (khoảng 17.500 USD ), nhưng Honda UC3 tại Thái Lan chỉ có giá 132.600 baht, tương đương gần 4.000 USD .

Môtô điện vì thế nhiều khả năng chỉ là "quân bài" để các hãng phô diễn trình độ kỹ thuật, thay vì nhắm đến mục tiêu doanh số, gánh vác doanh thu.

Với riêng trường hợp N1-S của Nuen Moto, việc là sản phẩm duy nhất nhưng lại ở phân khúc môtô điện khá "ngách" có thể là một phần lý do khiến hãng xe điện Việt dừng phát triển dự án môtô thuần điện.

Khó có thể kỳ vọng môtô thuần điện trở thành chủ lực doanh số, nuôi sống một hãng xe. Ảnh: Phúc Hậu.

Bởi lẽ để có thể duy trì tham vọng trình làng một mẫu môtô thuần điện, hãng xe đó hoặc phải có danh mục xe máy điện phổ thông đủ hấp dẫn để tạo doanh thu, hoặc chính hãng xe phải có tiềm lực kinh tế đủ lớn.

Tham vọng ra mắt một mẫu môtô thuần điện đầu tiên của người Việt là đáng ghi nhận, tuy nhiên dường như chưa phù hợp với Nuen Moto ở thời điểm hiện tại.

Bức tranh thị trường xe máy điện Việt Nam

Chuyên trang Motorcycles Data cho biết kết thúc nửa đầu năm nay, toàn thị trường Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 1,78 triệu xe 2 bánh các loại, bao gồm xe xăng và xe máy chạy điện. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số xe 2 bánh tại Việt Nam theo thống kê của đơn vị này đã tăng trưởng 14,6%.

Honda vẫn là cái tên dẫn đầu với doanh số gần 1,3 triệu chiếc trong 6 tháng đầu năm. Cùng kỳ, VinFast bán được hơn 400.000 chiếc tại Việt Nam, tiếp tục là hãng xe 2 bánh sở hữu thị phần lớn thứ nhì Việt Nam theo dữ liệu của Motorcycles Data.

Honda và VinFast đang là 2 cái tên dẫn đầu thị trường xe 2 bánh Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh, Phong Vân.

Dữ liệu do chuyên trang này thu thập chỉ ra ngoại trừ Yamaha, loạt thương hiệu xe 2 bánh đang có mặt tại Việt Nam như Suzuki, Piaggio, Kymco, Triumph, SYM, BMW đều sụt giảm doanh số so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Ngược lại, hầu hết hãng xe máy điện tại Việt Nam đều tăng trưởng dương trong nửa đầu năm nay. Yadea vẫn là hãng xe máy điện lớn thứ nhì thị trường Việt, xếp sau VinFast.