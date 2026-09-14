Đăng tin tài xế Grab 'tắt app' để câu view, YouTuber bị phạt

Một chủ tài khoản YouTube tại Hà Nội bị xử phạt sau khi thừa nhận đăng thông tin về việc tài xế Grab đồng loạt “tắt app” nhằm tăng lượt xem, tương tác.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dùng thận trọng với thông tin tài xế Grab đồng loạt ngừng hoạt động. Ảnh: Lê Duy.

Ngày 14/9, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện nhiều tài khoản Facebook, TikTok và YouTube đăng tải nội dung liên quan đến việc tài xế Grab đồng loạt “tắt app” trong hai ngày 12-13/9.

Các bài đăng sử dụng những cụm từ như “tài xế Grab đồng loạt tắt app”, “đình công”, “Grab tê liệt” hay “toàn bộ tài xế ngừng hoạt động”. Một số nội dung còn đưa ra số liệu về thu nhập, mức chiết khấu của tài xế nhưng không nêu nguồn cụ thể hoặc chưa được kiểm chứng.

Theo cơ quan công an, một số tài khoản đã đăng lại các thông tin này với mục đích thu hút lượt xem, lượt thích và tăng tương tác.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sau đó làm việc với Đ.X.H., chủ một tài khoản YouTube, trú tại Hà Nội.

Cơ quan công an làm việc với Đ.X.H sau khi đăng nội dung về việc tài xế Grab đồng loạt “tắt app” nhằm thu hút tương tác.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận đăng nội dung liên quan việc kêu gọi tài xế Grab đồng loạt tắt ứng dụng nhằm thu hút tương tác. Người này bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Làm việc với Công ty TNHH Grab, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp không phát thông báo trong hai ngày 12-13/9 yêu cầu tài xế ngừng hoạt động hay đồng loạt tắt ứng dụng.

Grab cho biết hoạt động vận hành dịch vụ trong những ngày gần đây vẫn diễn ra bình thường. Các chỉ số liên quan đến chất lượng dịch vụ, hoạt động của đối tác tài xế và nền tảng được duy trì ổn định.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng với các bài viết có tiêu đề như “đồng loạt tắt app”, “Grab ngừng hoạt động”, “Grab tê liệt” nhưng không dẫn nguồn kiểm chứng.

Người dùng cũng được khuyến nghị không vội chia sẻ, bình luận hoặc đăng lại thông tin chưa xác định rõ nguồn gốc, thời điểm và độ chính xác.

Với hình ảnh, video hay ảnh chụp màn hình trên mạng xã hội, người dùng cần kiểm tra thời gian, địa điểm và nguồn đăng trước khi chia sẻ. Điều này giúp hạn chế trường hợp thông tin cũ bị sử dụng lại hoặc nội dung bị cắt ghép, dẫn đến hiểu nhầm.