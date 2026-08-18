Người dùng bị bỏng vì điện thoại phát nổ trong túi quần

Một chiếc điện thoại mới mua khoảng một tháng bất ngờ phát nổ trong túi quần, khiến chủ thiết bị tại Ấn Độ bị bỏng và phải nhập viện.

Điện thoại của Majid phát nổ khi vừa xuất hiện dấu hiệu nóng bất thường. Ảnh: Reddit.

Theo PhoneArena, nạn nhân tên Majid. Sự việc xảy ra khi ông trở về Dankaur sau chuyến đi tới Ghaziabad. Majid cho biết điện thoại nằm trong túi quần khi có dấu hiệu nóng lên bất thường. Thiết bị sau đó bốc khói và phát nổ trước khi chủ thiết bị kịp lấy ra ngoài.

Vụ nổ khiến điện thoại vỡ thành nhiều mảnh. Quần áo của Majid cũng bắt lửa. Ông bị thương ở 2 bàn tay và phần dưới cơ thể. Người dân gần đó đã đưa nạn nhân tới bệnh viện để điều trị.

Theo lời kể, máy được mua tại cửa hàng DG Com ở trung tâm thương mại The Grand Venice Mall. Thiết bị hoạt động bình thường trước khi sự cố xảy ra.

PhoneArena cho rằng thiết bị trong các hình ảnh sau vụ cháy trông giống Samsung Galaxy S26. Tuy nhiên, thông tin về model chính xác chưa được công bố.

Hình ảnh được đăng tải cho thấy điện thoại bị cháy nghiêm trọng. Khu vực pin gần như bị thiêu rụi. Một phần kính mặt lưng cũng bị nóng chảy. PhoneArena nhận định pin có thể là nơi bắt nguồn sự cố. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác chưa được xác định.

Pin lithium-ion có thể gặp hiện tượng thoát nhiệt mất kiểm soát khi xảy ra đoản mạch bên trong, hư hỏng vật lý hoặc tiếp xúc với nhiệt độ quá cao.

Theo PhoneArena, đây là trường hợp thứ tư liên quan đến smartphone Galaxy bốc cháy mà trang này ghi nhận trong năm 2026, trong đó có những trường hợp đã được Samsung điều tra và công bố kết luận nguyên nhân từ hiện tượng thoát nhiệt liên quan đến tác động từ bên ngoài.

Ngoài ra, 2 sự việc khác đã được báo cáo vào tháng 5. Một người dùng Galaxy S24 tại Hàn Quốc cho biết máy phát nổ khi đang duyệt web, trong khi một chủ sở hữu Galaxy S25 FE tại Canada cũng báo cáo thiết bị bốc cháy khi sạc qua đêm.

Dù vậy, các trường hợp riêng lẻ chưa cho thấy có lỗi chung trên điện thoại Galaxy. Với vụ việc tại Ấn Độ, model thiết bị và nguyên nhân gây cháy vẫn cần được xác minh trước khi đưa ra kết luận.