Điều hòa FTKM hướng đến trải nghiệm phù hợp từng thời điểm

Khi chất lượng sống trở thành ưu tiên, ngành điều hòa cũng chuyển từ cuộc đua làm mát sang kiến tạo sự thoải mái cho người dùng. Daikin FTKM từ Daikin đại diện cho xu hướng này.

Trong nhiều năm, thị trường điều hòa chủ yếu cạnh tranh về độ bền, khả năng làm lạnh và tiết kiệm điện. Nhưng khi chất lượng sống được quan tâm hơn, người dùng cũng kỳ vọng nhiều hơn ở một chiếc điều hòa: Không chỉ làm mát, mà phải tạo ra trạng thái không khí phù hợp với chính mình.

Theo Daikin World Air Survey 2024 được thực hiện tại 12 thành phố trên thế giới, nhiệt độ điều hòa được lựa chọn dao động từ 21,9 độ C đến 26,2 độ C tùy khu vực và điều kiện khí hậu. Điều này cho thấy khó có một mức nhiệt duy nhất khiến tất cả người dùng cảm nhận được sự thoải mái.

Điều gì tạo nên cảm giác thoải mái?

Với hơn 100 năm nghiên cứu về không khí, Daikin nhìn nhận không gian lý tưởng không được quyết định bởi riêng nhiệt độ. Theo triết lý “Perfecting the air”, 4 yếu tố gồm nhiệt độ, độ ẩm, độ sạch và luồng gió cùng góp phần định hình cách con người cảm nhận không khí xung quanh.

Trong đó, nhiệt độ tạo nên cảm nhận nóng hay lạnh, độ ẩm ảnh hưởng khả năng thoát mồ hôi và trạng thái khô thoáng của cơ thể. Độ ẩm cao dễ gây oi bức, dính rít, trong khi quá thấp có thể gây khô da, khô mũi hay khô họng. Độ sạch liên quan đến chất lượng không khí con người hít thở, còn luồng gió quyết định cách không khí được phân bổ trong phòng. Ngay cả khi nhiệt độ phù hợp, gió quá mạnh hoặc thổi trực tiếp vẫn có thể gây khó chịu.

Điều hòa FTKM từ Daikin đáp ứng nhu cầu làm mát cho nhiều không gian.

Bởi vậy, căn phòng ở 26 độ C chưa chắc mang lại cùng trải nghiệm trong mọi điều kiện. Nhiệt độ phù hợp nhưng độ ẩm cao vẫn có thể gây bí bách, đủ mát nhưng gió thổi trực tiếp vẫn khó chịu, còn không khí không đảm bảo độ sạch cũng khó tạo nên trải nghiệm trọn vẹn.

“Dễ chịu” cũng không có công thức chung. Các mô hình đánh giá tiện nghi nhiệt như PMV (Predicted Mean Vote - dự đoán cảm nhận nhiệt) và PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied - dự đoán tỷ lệ người không hài lòng về mức nhiệt) cho thấy mục tiêu không phải tìm mức nhiệt hoàn hảo cho tất cả, mà tạo điều kiện phù hợp phần lớn người sử dụng. Cảm nhận này còn thay đổi theo thể trạng, độ tuổi, mức độ vận động và từng thời điểm trong ngày.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về vi khí hậu cho thấy cảm giác dễ chịu không nhất thiết đến từ việc hạ nhiệt độ thật sâu. Thể trạng người Việt đạt mức thoải mái trong ngưỡng 25-27 độ C khi kết hợp độ ẩm 45-60% và luồng gió nhẹ. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, sự kết hợp này giúp không gian duy trì cảm giác khô thoáng, mát mẻ mà không cần cài đặt điều hòa ở mức quá thấp.

Cảm giác thoải mái không chỉ là đúng nhiệt độ, mà còn cần đúng độ ẩm.

FTKM - lựa chọn “cảm giác” thay vì chỉ cài đặt nhiệt độ

Nhu cầu của cơ thể thay đổi trong 24 giờ, buổi sáng chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang tỉnh táo, ban ngày cần duy trì sự thoải mái để làm việc, sinh hoạt, còn buổi tối là lúc cơ thể dần thả lỏng để bước vào giấc ngủ. Vì vậy, nhu cầu về không khí cũng không hoàn toàn giống nhau ở mọi thời điểm.

Với FTKM, người dùng có thể chủ động lựa chọn độ ẩm 45%, 55% hoặc 65% và tinh chỉnh cài đặt thông qua ứng dụng Daikin Air Select, từ đó cá nhân hóa không khí theo nhu cầu và từng khoảnh khắc trong ngày.

Buổi sáng, không gian khô thoáng, mát nhẹ có thể tạo cảm giác dễ chịu khi bắt đầu ngày mới. Người dùng có thể kết hợp nhiệt độ phù hợp độ ẩm 45% và điều chỉnh hướng gió linh hoạt trên FTKM, hướng đến trạng thái không khí khô thoáng hơn.

Khi làm việc, dùng bữa hay sinh hoạt cùng gia đình, nhu cầu chuyển sang duy trì trạng thái cân bằng lâu dài. Mức độ ẩm 55% cho phép người dùng hướng đến cảm giác vừa đủ khô thoáng nhưng vẫn dễ chịu khi ở trong phòng trong thời gian dài.

Về đêm, khi hoạt động thể chất giảm và cơ thể dần bước vào trạng thái nghỉ ngơi, nhu cầu lại thay đổi. FTKM tích hợp chế độ Comfort Sleep kết hợp tùy chọn độ ẩm 65%, hướng đến duy trì môi trường êm dịu hơn trong lúc ngủ và hạn chế cảm giác khô do sử dụng điều hòa trong thời gian dài.

Daikin Humi Comfort Plus giúp kiểm soát độ ẩm thông minh, nâng tầm trải nghiệm sống.

Không tồn tại trạng thái không khí duy nhất có thể đáp ứng nhu cầu từ sáng đến tối. Sự thoải mái trong không gian sống cần được chăm sóc linh hoạt theo từng chuyển động sinh học của cơ thể.

Thông qua FTKM, Daikin tiếp tục hiện thực hóa triết lý kiến tạo “không khí lý tưởng”, đưa trải nghiệm điều hòa từ “chọn bao nhiêu độ” đến “chọn cảm giác mình mong muốn”. Từ sảng khoái khi thức dậy, thoải mái trong sinh hoạt đến êm dịu lúc nghỉ ngơi, không khí có thể được tinh chỉnh phù hợp hơn với từng khoảnh khắc trong ngày.