Doanh số xe điện Tesla sản xuất tại Trung Quốc tăng 38%

Tesla tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi doanh số xe điện sản xuất tại Trung Quốc tăng 37,8% trong tháng 7/2026.

Doanh số xe điện Tesla sản xuất tại Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tháng 7/2026, bất chấp việc hãng xe Mỹ đang đối mặt với bức tranh kinh doanh trái chiều tại nhiều thị trường quốc tế và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ Trung Quốc.

Doanh số xe điện Tesla sản xuất tại Trung Quốc tăng gần 38%

Theo số liệu do Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA) công bố, Tesla đã bán được 93.579 xe Model 3 và Model Y sản xuất tại nhà máy Thượng Hải trong tháng 7/2026, bao gồm cả xe tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang châu Âu cùng nhiều thị trường khác.

Tesla đã bán được 93.579 xe Model 3 và Model Y sản xuất tại nhà máy Thượng Hải trong tháng 7/2026, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 5% so với tháng 6.

Kết quả này tăng 37,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 5% so với tháng 6/2026, đồng thời đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 9 liên tiếp của hãng tại Trung Quốc.

Trong khi đó, tình hình kinh doanh tại châu Âu vẫn diễn biến không đồng đều. Dù thị trường EV tại khu vực này đang phục hồi, lượng xe đăng ký mới trong tháng 7/2026 ghi nhận kết quả trái chiều. Doanh số tăng mạnh tại Pháp và Đan Mạch nhưng bị bù trừ bởi mức sụt giảm đáng kể ở Na Uy và Thụy Điển.

Tesla đối mặt thách thức lớn tại Trung Quốc

Ở chiều ngược lại, áp lực cạnh tranh từ các hãng xe điện Trung Quốc tiếp tục gia tăng. Đối thủ lớn nhất của Tesla là BYD đã ghi nhận tháng thứ ba liên tiếp có doanh số toàn cầu tăng cao, nhờ hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ, đặc biệt sang thị trường châu Âu.

Bên cạnh áp lực cạnh tranh, hãng cũng phải đối mặt với những đồn đoán liên quan đến hoạt động tại Trung Quốc về việc tách riêng hoặc bán mảng kinh doanh tại nước này trước khả năng sáp nhập với công ty hàng không vũ trụ SpaceX.

Tesla cũng phải đối mặt với những đồn đoán liên quan đến hoạt động tại Trung Quốc. Xuất hiện thông tin cho rằng hãng đang cân nhắc tách riêng hoặc bán mảng kinh doanh tại nước này trước khả năng sáp nhập với công ty hàng không vũ trụ SpaceX.

Tuy nhiên, CEO Elon Musk đã bác bỏ hoàn toàn thông tin này và gọi đó là "tin giả". Những tin đồn trên vẫn làm dấy lên lo ngại của giới đầu tư về mức độ phụ thuộc của Tesla vào thị trường Trung Quốc, nơi khoảng 95% linh kiện được hãng thu mua từ các nhà cung cấp nội địa.