'Full ADAS', sức mạnh 402 mã lực gúp VF 8 chinh phục người mê cầm lái

Với động cơ mạnh hơn 400 mã lực cùng hệ thống ADAS hỗ trợ người lái trên mọi cung đường, VinFast VF 8 là một trong những mẫu xe gia đình hàng đầu trong phân khúc SUV cỡ D.

Sau gần 3 tháng sử dụng VinFast VF 8 với hơn 4.000 km trên đủ loại địa hình từ cao tốc, quốc lộ, đường đèo cho đến đường đô thị, điều khiến anh Lê Đức Hiếu (Sơn La) hài lòng nhất là cảm giác lái chắc chắn và sức mạnh luôn dư dả của mẫu D-SUV điện nhà VinFast.

Chạy địa hình nào cũng đầm và êm

"Tôi thử chạy lên 120 km/h, xe vẫn êm và chắc. Trên đường đèo dốc, với sức mạnh tương đương xe xăng máy 3,5 L, VF 8 vượt xe container rất nhẹ nhàng, an toàn và dứt khoát", anh Hiếu nhận định.

Theo anh Hiếu, khả năng tăng tốc của VF 8 ở chế độ Eco hoặc Normal đã đủ ấn tượng. Khi chuyển sang chế độ Sport, xe mang đến cảm giác phấn khích rõ rệt.

VinFast VF 8 được người dùng đánh giá cao ở cảm giác lái chắc chắn và khả năng tăng tốc mạnh mẽ.

"Cảm giác 'dính lưng' ngay khi đạp ga”, vị chủ xe nhận xét, đồng thời cho rằng thông số của VF 8 "hoàn toàn dư dả" cho điều kiện di chuyển ở Việt Nam.

Cảm nhận thực tế này cũng tương đồng với đánh giá của reviewer Nguyễn Hùng Đăng Khoa (Vlog Xe). Theo chuyên gia này, VF 8 sở hữu hệ truyền động thuộc nhóm mạnh nhất phân khúc với hai mô-tơ điện, công suất tối đa 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD (bản Plus).

“VF 8 Plus chỉ mất khoảng 5,58 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h. Nếu đặt lên bàn cân với những mẫu xe khoảng 1 tỷ đồng trên thị trường thì đây thực sự là ‘món hời’ xét trên tương quan giữa giá bán và hiệu năng”, anh Khoa đánh giá.

VF 8 thêm hấp dẫn nhờ ADAS và chính sách ưu đãi

Sau chuyến đi Cát Bà cùng gia đình, anh Đặng Đình Tới (chủ kênh Tới Tài Tử) cho biết VF 8 gây ấn tượng không chỉ ở khả năng vận hành mà còn là cảm giác an tâm khi di chuyển đường dài nhờ hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Theo anh, các tính năng như giữ làn, giữ khoảng cách và hỗ trợ vận hành ổn định trên cao tốc giúp người lái bớt áp lực hơn trong suốt hành trình.

“Đi cao tốc có ADAS thì nhàn hơn, nhưng quan trọng nhất là xe có thêm lớp hỗ trợ an toàn. Chỉ vài giây mất tập trung cũng có thể tạo ra tình huống nguy hiểm. Các tính năng giữ làn, giữ khoảng cách giúp xe vận hành ổn định hơn và người lái cũng yên tâm hơn”, anh Tới chia sẻ.

Đồng quan điểm, anh Lê Đức Hiếu khẳng định: "VF 8 tích hợp trong mình đầy đủ tính năng của một chiếc xe sang đáng giá".

Anh chỉ ra xe sở hữu nhiều công nghệ nổi bật trong phân khúc như cảnh báo chệch làn đường, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau…

Chính sách miễn phí sạc tại hệ thống V-Green giúp người dùng VF 8 tối ưu chi phí vận hành.

Đặc biệt, nhờ chính sách ưu đãi từ VinFast, mẫu xe này được đánh giá là dễ tiếp cận. Cụ thể, VF 8 hiện có giá niêm yết từ 898 triệu đồng và được hỗ trợ mua trả góp với 0 đồng vốn đối ứng. Khách hàng là chủ sở hữu đầu tiên của các dòng xe xăng VinFast có thể áp dụng thêm voucher tri ân với giá trị lên đến 80 triệu đồng, đưa giá thực tế của VF 8 xuống từ 818 triệu đồng.

Không dừng ở chi phí đầu tư ban đầu, VF 8 còn giúp người dùng tiết kiệm đáng kể trong quá trình sử dụng. Chủ xe được miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần mỗi tháng). Chi phí bảo dưỡng xe điện cũng thấp hơn do không phải thay dầu động cơ hay bảo dưỡng nhiều hạng mục, giúp chủ sở hữu tối ưu chi phí sở hữu xuyên suốt vòng đời xe.

Vừa mang đến cảm giác lái phấn khích, vừa bổ sung nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn, VinFast VF 8 được người dùng và giới chuyên môn đánh giá là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV cỡ D. Với lợi thế về chi phí sử dụng, chính sách ưu đãi và khả năng vận hành ổn định trên hành trình dài, mẫu xe này phù hợp gia đình cần chiếc SUV rộng rãi, mạnh mẽ và kinh tế hơn trong quá trình sử dụng.