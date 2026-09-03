Gen Z 'nghỉ lễ tại gia' không buồn chán với Galaxy Z Fold8

Samsung Galaxy Z Fold8 xuất hiện giống vai trò như trung tâm giải trí đa năng, nâng tầm sự lên ngôi của JOMO, biến không gian tổ ấm thành một “resort nghỉ dưỡng” đích thực.

Kỳ nghỉ lễ dài ngày vô tình trở nên “hành xác” khi nhiều người phải dậy từ sớm, nhích từng chút một trên đường cao tốc hay xếp hàng dài chờ đợi tại các khu vui chơi. Với xu thế hiện nay, tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) dần nhường chỗ cho niềm vui của sự bỏ lỡ (JOMO) - chọn khước từ những ồn ào bên ngoài để tìm kiếm sự bình yên và tự do trọn vẹn trong chính căn phòng của mình.

Tuy nhiên, staycation (nghỉ tại gia) không có nghĩa nằm nhìn trần nhà hay lướt màn hình vô thức trong sự chán nản. Một kỳ nghỉ ở nhà đúng nghĩa là khi bạn hoàn toàn làm chủ thời gian, tự do đắm chìm vào thế giới cá nhân mà không bị làm phiền. Để chạm tới trải nghiệm đó, một chiếc smartphone thông thường với màn hình dọc đôi khi là chưa đủ, mà cần thiết bị chuẩn giải trí đa nhiệm như Galaxy Z Fold8 để hoàn thành mọi ý tưởng xả hơi “chỉ với 0 đồng”.

Đắm chìm vào “rạp phim thu nhỏ” tại gia

Còn gì vui hơn khi những ngày nghỉ lễ ở nhà được nằm dài trên sofa hay cuộn tròn trong chăn “cày” một mạch vài bộ phim đình đám? Song, trải nghiệm này còn đôi chút hạn chế do đặc tính của thiết bị di động thường như kích thước màn hình, chất lượng âm thanh và hình ảnh. Galaxy Z Fold8 giải quyết trọn vẹn rào cản này để biến không gian riêng thành một rạp chiếu phim thu nhỏ chuẩn chỉnh. Khi mở trọn thiết bị, màn hình 7,6 inch sở hữu tỷ lệ 4:3 tối ưu cho điện ảnh lập tức mang lại thị giác tràn viền đã mắt. Độ sáng 3.000 nits kết hợp công nghệ chống phản xạ giúp từng khung hình giữ nguyên độ sắc nét, trong trẻo kể cả khi bạn chọn chill ở góc ban công hay sân vườn ngập nắng.

Người dùng chỉ cần Galaxy Z Fold8 cho trải nghiệm xem phim tại nhà, không cần nhiều thiết bị hỗ trợ.

Điểm cộng đẩy cảm xúc lên tối đa chính là công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos được tối ưu riêng cho phim ảnh và âm nhạc. Tương tự trải nghiệm tại các rạp chiếu hiện đại, âm thanh được bóc tách và định vị chi tiết theo không gian 3 chiều - từ tiếng mưa rơi rì rào xung quanh đến những pha va chạm dồn dập trong phim hành động. Không cần TV khổng lồ hay dàn loa cồng kềnh, mọi giác quan của bạn đều được chiều chuộng trọn vẹn chỉ với một thiết bị gập trên tay.

Chế độ đa màn hình bắt kịp mọi khoảnh khắc

Một trong những áp lực lớn nhất của người ở nhà ngày lễ là phải liên tục theo dõi hàng loạt sự kiện, giải đấu eSports hay các chương trình giải trí trực tiếp. Muốn vừa nín thở xem trận chung kết gay cấn, vừa không muốn bỏ lỡ đoạn chat rôm rả của hội bạn? Thay vì phải thoát ra vào lại ứng dụng liên tục như trên điện thoại truyền thống, chế độ đa cửa sổ trên Galaxy Z Fold8 giúp bạn xóa bỏ hoàn toàn rào cản này.

Chế độ đa màn hình giúp người dùng trở nên đa nhiệm hơn.

Màn hình cỡ lớn mở ra khả năng biến hóa góc giải trí linh hoạt. Bạn có thể chọn cách chia đôi màn hình dọc/ngang mượt mà: Nửa trên theo dõi livestream trận đấu độ phân giải cao, nửa dưới mở sẵn khung chat Messenger hay Discord. Thậm chí, việc thu nhỏ khung chat dưới dạng cửa sổ pop-up nổi trên màn hình phát video cũng diễn ra nhanh gọn; vừa bắt trọn từng pha highlight đắt giá, vừa gõ phím “gáy” từng giây cùng bạn bè mà không gián đoạn bất kỳ dòng cảm xúc nào.

Màn hình 4:3 “chân ái” từ đọc truyện đến chơi game

Với tín đồ webtoon hay manga, nỗi phiền lớn nhất trên smartphone dạng thanh là giao diện hẹp, nét chữ nhỏ buộc người đọc phải liên tục phóng to thủ công gây gián đoạn trải nghiệm. Bung mở màn hình trong của Galaxy Z Fold8, không gian đọc lập tức biến chuyển sang chuẩn “sách giấy” đích thực. Các khung tranh dàn trải trọn vẹn, màu sắc sống động cùng chữ viết sắc mảnh giúp từng cú vuốt trang trở thành khoảnh khắc thư giãn cho đôi mắt.

Tỷ lệ màn hình 4:3 tối ưu hỗ trợ các hoạt động giải trí tại nhà.

Chưa dừng lại ở đó, tỷ lệ màn hình 4:3 tối ưu còn là “vũ khí ẩn” giúp giới game thủ làm chủ cuộc chơi. Khi bước vào những trận combat nảy lửa trong Tốc Chiến hay Genshin Impact, tầm nhìn rộng mở giúp bao quát trọn vẹn bản đồ. Hai ngón tay thao tác không còn che khuất không gian quan sát, kết hợp hiệu năng hàng đầu mang đến trải nghiệm cày game mượt mà. Mỗi màn leo rank ngày lễ không còn là sự chen chúc gò bó, mà trở thành màn trình diễn giải trí mãn nhãn và đầy tự do.

Tận hưởng trào lưu JOMO không phải sự khép kín, mà là cách người trẻ hiện đại lựa chọn chất lượng cho từng khoảnh khắc nghỉ ngơi. Với sự đồng hành của Galaxy Z Fold8, kỳ nghỉ tại gia không còn đơn điệu, mà trở thành một chuỗi trải nghiệm giải trí thảnh thơi, trọn vẹn và đầy cảm hứng.