Giá bán và loạt ưu đãi khi đặt mua iPhone 18 Pro Max tại CellphoneS

iPhone 18 Pro Max 256 GB có giá chính thức 41,99 triệu đồng tại Việt Nam. Đây là phiên bản dung lượng khởi điểm của mẫu Pro Max mới với nhiều nâng cấp nổi bật.

Ngoài giá bán, người dùng có thể xem thêm ưu đãi, chương trình thu cũ đổi mới và trả góp cùng nhiều quyền lợi khi mua iPhone 18 Pro Max tại CellphoneS.

Bảng giá iPhone 18 Pro Max 256GB và các phiên bản tại Việt Nam

Apple Việt Nam niêm yết iPhone 18 Pro Max với 4 mức dung lượng, trong đó bản 1 TB và 2 TB phù hợp với nhu cầu lưu trữ lớn nhưng có giá cao hơn đáng kể. Mức giá cũng có chênh lệch lớn ở bản 1 TB và 2 TB. Người dùng chủ yếu lưu ứng dụng, ảnh và tài liệu có thể cân nhắc iPhone 18 Pro Max 512 GB hoặc bản 256 GB để tối ưu chi phí.

Mức giá chính thức của các phiên bản iPhone 18 Pro Max như sau: iPhone 18 Pro Max 256 GB (41,99 triệu đồng), iPhone 18 Pro Max 512 GB (48,49 triệu đồng), iPhone 18 Pro Max 1 TB (61,49 triệu đồng) và iPhone 18 Pro Max 2 TB (80,99 triệu đồng). Mức giá thực tế sẽ thay đổi phụ thuộc vào thời điểm mua và điều kiện chương trình ưu đãi nên người mua cần đối chiếu trước khi chọn.

iPhone 18 Pro Max có nhiều tùy chọn mức giá theo dung lượng.

Trong đó, iPhone 18 Pro Max 256 GB là lựa chọn khởi điểm với mức giá 41,99 triệu đồng, phù hợp người muốn sở hữu Pro Max mới với chi phí ban đầu thấp nhất trong dòng. Phiên bản này cũng phù hợp với khách hàng chưa cần dung lượng lớn. Các bản cao hơn sẽ phù hợp với người dùng có nhu cầu quay nhiều video dung lượng lớn hoặc lưu trữ phần lớn dữ liệu trên máy.

Ưu đãi khi đặt mua iPhone 18 Pro Max tại CellphoneS

Máy iPhone 18 Pro Max được mở đặt trước từ 19h ngày 12/9 và có hàng từ 18/9 tại Việt Nam. Khi đặt mua máy tại CellphoneS, khách hàng nhận được ưu đãi như hỗ trợ như thu cũ, trả góp, ưu đãi thanh toán và S-BuyBack.

Thu cũ lên đời, trợ giá đến 5 triệu đồng

iPhone 18 Pro Max được tối ưu chi phí khi áp dụng chương trình thu cũ lên đời, trợ giá đến 5 triệu đồng tại CellphoneS. Đây là lựa chọn phù hợp với người đang sở hữu điện thoại cũ, muốn tận dụng giá trị thiết bị hiện tại để giảm khoản tiền cần bù khi nâng cấp lên mẫu iPhone mới.

Chương trình thu cũ lên đời giúp khách hàng tối ưu chi phí nâng cấp điện thoại

Với các phiên bản dung lượng cao như iPhone 18 Pro Max 1 TB và iPhone 18 Pro Max 2 TB, chương trình thu cũ lên đời giúp người mua giảm bớt chi phí ban đầu. Mức trợ giá lên đến 5 triệu đồng, tuy nhiên, giá trị thực tế còn phụ thuộc vào model máy cũ, tình trạng thiết bị và điều kiện áp dụng tại thời điểm định giá.

Nếu không tham gia thu cũ, người mua có thể lựa chọn phương thức ưu đãi thanh toán để được giảm trực tiếp 2 triệu đồng vào hóa đơn. Tùy thuộc vào điều kiện sẵn có, khách hàng có thể cân nhắc chọn hình thức khuyến mãi tối ưu nhất khi chốt đơn.

Trả góp 0%, không trả trước và không phụ phí

Người dùng mua iPhone 18 Pro Max có thể chọn trả góp 0% lãi suất đến 18 tháng tại CellphoneS, phù hợp với người muốn chia khoản chi lớn thành nhiều kỳ. Thủ tục xét duyệt hồ sơ nhanh chóng, hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc các công ty tài chính uy tín, giúp người mua dễ dàng sở hữu sản phẩm công nghệ mới mà ít gặp áp lực tài chính.

Với chính sách trả góp 0%, khách hàng có thể chia nhỏ chi phí khi mua iPhone 18 Pro Max.

Chính sách S-BuyBack hỗ trợ nâng cấp máy về sau

Chương trình S-BuyBack tại CellphoneS mang đến giải pháp tối ưu tài chính với cam kết thu lại tối thiểu 65% giá trị sản phẩm trong 15 tháng đầu. Chính sách này phù hợp với những người dùng có thói quen đổi máy theo chu kỳ ngắn, giúp chủ động và linh hoạt hơn về chi phí nâng cấp thiết bị về sau.

Khi mua, khách hàng nên tách riêng giá máy, giá trị thu cũ, ưu đãi thanh toán và lợi ích S-BuyBack để chọn phương án sát ngân sách, thay vì chỉ nhìn vào tổng ưu đãi tối đa.