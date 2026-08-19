Google chọn Việt Nam làm trụ cột sản xuất smartphone thay Trung Quốc

Dự kiến đến năm 2027, Google sẽ rút toàn bộ khâu sản xuất thiết bị Pixel khỏi Trung Quốc và chuyển trọng tâm sang Việt Nam và Ấn Độ nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Toàn bộ hệ sinh thái phần cứng của Google sẽ được sản xuất tại Việt Nam và Ấn Độ. Ảnh: TheNation.

Theo báo cáo từ Nikkei Asia, Google đang lên kế hoạch dừng toàn bộ việc sản xuất các thiết bị phần cứng thuộc dòng Pixel tại Trung Quốc vào năm 2027. Tập đoàn công nghệ Mỹ quyết định dịch chuyển năng lực sản xuất sang các quốc gia khác, trong đó Việt Nam đóng vai trò trung tâm.

Việc tái cơ cấu này áp dụng cho toàn bộ hệ sinh thái phần cứng của Google. Danh mục chuyển dịch bao gồm toàn bộ dòng smartphone Google Pixel, đồng hồ thông minh Pixel Watch và tai nghe không dây Pixel Buds.

Nguồn tin cho biết dòng điện thoại Pixel 11 mới nhất đã được Google phát triển và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Theo đánh giá từ trang 9to5Google, thành công này chính là cơ sở giúp tập đoàn tự tin dịch chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất còn lại ra khỏi Trung Quốc.

Theo đó, quá trình chuyển giao đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc. Việc phát triển và sản xuất các dòng điện thoại Pixel cao cấp tại Việt Nam diễn ra rất thuận lợi, tạo cơ sở để Google tự tin mở rộng dây chuyền sang các sản phẩm phần cứng khác.

Dòng Pixel 11 cao cấp nhất của Google được nghiên cứu và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Ảnh: Google.

Trước đây, khâu giới thiệu sản phẩm mới cho các thiết bị như đồng hồ và tai nghe vẫn được duy trì tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Google đang chuẩn bị chuyển tiếp toàn bộ quy trình này sang Việt Nam. Việc quy tụ sản xuất về một mối giúp tối ưu hóa chi phí và quản lý chuỗi cung ứng.

Bên cạnh Việt Nam, Ấn Độ cũng tham gia vào mạng lưới sản xuất điện thoại Pixel. Sự kết hợp này giúp Google giảm thiểu rủi ro địa chính trị và sự gián đoạn nguồn cung.

Động thái của Google diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ thương mại Mỹ - Trung tiếp tục căng thẳng. Các chính sách thuế quan và hạn chế công nghệ buộc các tập đoàn Big Tech phải tìm kiếm phương án thay thế.

So với các đối thủ như Apple, Google có lợi thế linh hoạt hơn. Điện thoại Pixel không được phân phối chính thức tại thị trường Trung Quốc. Google không chịu áp lực phải duy trì nhà máy để phục vụ người dùng bản địa. Quy mô sản xuất của Pixel cũng nhỏ hơn nhiều so với iPhone. Do đó, việc di dời hệ sinh thái diễn ra dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Danh mục thiết bị Pixel của Google bao gồm smartphone, smartwatch và tai nghe Bluetooth. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó Samsung cũng đã xây dựng sẵn một hệ sinh thái chuỗi cung ứng smartphone tại Việt Nam. Theo báo cáo, Google có thể tận dụng ngay nền tảng này thay vì phải tự mình xây dựng từ đầu. Vào tháng 5, Samsung đã cam kết đầu tư 1,5 tỷ USD cho nhà máy thử nghiệm chip tại Việt Nam, đồng thời đang thảo luận về khoản đầu tư bổ sung trị giá 2,5 tỷ USD .

Năm 2026 được Google xác định là năm "Tấn công" đối với mảng phần cứng. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng lượng hàng giao 8-10%. Mức sản lượng dự kiến đạt khoảng 13 triệu máy.

Việc Google mở rộng thị phần Pixel là bước đi chiến lược. Thiết bị phần cứng là vật chứa trực tiếp các mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini. Việc tăng lượng điện thoại bán ra giúp Google đưa công nghệ AI tiếp cận nhiều người dùng hơn.

“Việc chuyển giao công đoạn phát triển sản phẩm mới của điện thoại Pixel sang Việt Nam đã thành công ngoài mong đợi. Năng lực kỹ thuật và hạ tầng tại đây hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe nhất”, một nhà quản chuỗi cung ứng nói Nikkei Asia.