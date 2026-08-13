Hãng xe Mỹ giương cờ trắng tại thị trường Trung Quốc

Sau gần 21 năm, hãng xe Mỹ Chevrolet sẽ chấm dứt hoạt động bán hàng tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, ôtô đeo logo Chevrolet vẫn sẽ được sản xuất tại đây, phục vụ xuất khẩu.

Theo Carscoops, Chevrolet thường được xem như thương hiệu mang tính biểu tượng của ngành công nghiệp ôtô xứ cờ hoa. Tuy nhiên, hãng xe Mỹ thuộc sở hữu General Motors đang phải “giương cờ trắng” tại quốc gia tỷ dân, sau khi doanh số chứng kiến sự sụt giảm khá nghiêm trọng.

Báo cáo từ Automobilwoche cho hay Chevrolet sẽ chấm dứt hoạt động bán hàng tại Trung Quốc sau gần 21 năm. Doanh số Chevrolet tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới đã giảm từ hơn 767.000 xe hồi năm 2014 xuống còn chưa đến 9.000 xe trong năm ngoái, tương đương sụt giảm khoảng 98,8% chỉ trong hơn một thập kỷ.

Kết cục này đã được dự báo trước từ khá lâu. Bản thân tập đoàn mẹ General Motors cho biết sẽ tập trung nguồn lực cho các thương hiệu còn lại tại Trung Quốc, gồm Buick và Cadillac. Nhóm này tỏ ra thành công hơn nhiều so với Chevrolet, với điển hình là dải sản phẩm Electra.

Thương hiệu Chevrolet từng phân phối nhiều dòng xe khác nhau tại Trung Quốc, bao gồm một số cái tên quen thuộc với khách hàng Mỹ như Blazer, Equinox, Malibu XL và Seeker (Trax).

Bên cạnh đó, danh mục ôtô của hãng tại Trung Quốc còn có sự góp mặt của các mẫu xe như Monza, Menlo EV, Equinox Plug-in Hybrid và Tracker.

Hầu hết cái tên kể trên được gắn động cơ xăng, bất chấp thực tế thị trường Trung Quốc chỉ ra thị hiếu khách hàng đang nghiêng nhiều về các mẫu xe năng lượng mới.

Liên doanh GM-SAIC được cho là sẽ tiếp tục sản xuất ôtô đeo logo Chevrolet tại Trung Quốc. "Ông lớn" thuộc Big Three ngành công nghiệp ôtô xứ cờ hoa giải thích dải sản phẩm hiện hữu sẽ được điều chỉnh nhằm tối ưu cho nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu.

Như vậy, General Motors gần như chắc chắn không từ bỏ Trung Quốc sau sự thất bại của Chevrolet. Nhà sản xuất ôtô này thậm chí vừa gia hạn quan hệ đối tác với SAIC Motors thêm 20 năm.

Khi đó, hai bên cho biết việc gia hạn liên doanh GM-SAIC sẽ cho phép đẩy nhanh quá trình chuyển đổi công nghệ, tìm hiểu những cơ hội tăng trưởng mới và mang lại lợi nhuận bền vững.

Liên doanh GM-SAIC cũng tiết lộ kế hoạch ra mắt ít nhất 30 xe năng lượng mới vào năm 2030, đồng thời triển khai thêm nhiều giải pháp công nghệ được phát triển ngay tại Trung Quốc, dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Hành trình của Chevrolet tại Trung Quốc đã chứng kiến những biến động mạnh mẽ kể từ khi chính thức hiện diện vào năm 2005.

Thương hiệu này xác lập doanh số cao kỷ lục vào năm 2014 với khoảng 767.000 xe bán ra, dẫn đầu bởi Chevrolet Cruze.

Từ khoảng năm 2018, doanh số Chevrolet bắt đầu giảm mạnh, nguyên nhân được cho là ảnh hưởng từ động thái triển khai động cơ 3 xy-lanh, sự trỗi dậy nhanh chóng của các thương hiệu nội địa Trung Quốc cũng như đà tăng trưởng nhanh của nhóm xe năng lượng mới.