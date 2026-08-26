Kawasaki Ninja chạy điện giá gần 8.000 USD, mạnh ngang Honda Air Blade

Biến thể chạy điện của Kawasaki Ninja được giới hạn công suất tối đa ở mức 12 mã lực, đạt được ở chế độ E-boost trong tối đa 15 giây.

Theo Carscoops, Kawasaki Ninja phiên bản thuần điện sẽ chính thức quay trở lại thị trường Mỹ từ năm sau. Mang tên Ninja E-1 ABS, mẫu môtô chạy điện được chốt giá bán 7.899 USD , sở hữu công suất tối đa 12 mã lực, tức tương đương Honda Air Blade 125 tại thị trường Việt Nam.

Có lý do để hãng môtô Nhật Bản giới hạn công suất của mẫu Ninja thuần điện ở mức 12 mã lực. Người dùng châu Âu hiện phải tuân thủ các hạng giấy phép điều khiển môtô khá khắt khe, vốn buộc những tay lái trẻ tuổi hoặc người mới chơi xe chỉ được sử dụng các dòng môtô có công suất thấp.

Ninja E-1 ABS được thiết kế cho người sở hữu hạng bằng A-1 thấp nhất tại châu Âu, do đó mức công suất 12 mã lực không quá ấn tượng nhưng phù hợp mục tiêu tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn.

Tuy nhiên khi đặt cạnh các phiên bản chạy xăng của Kawasaki Ninja, E-1 tỏ ra khiêm tốn hơn đáng kể về mặt công suất.

Ninja 300 sở hữu công suất 39 mã lực, trang bị phanh ABS làm tiêu chuẩn đi kèm giá bán 4.999 USD . Phiên bản Ninja 500 ABS có công suất 51 mã lực và được bán với giá 5.799 USD .

Ở giá bán 8.199 USD , Kawasaki Ninja 650 với phanh ABS sở hữu công suất đến 67 mã lực, cao hơn gấp nhiều lần so với bản thuần điện Ninja E-1.

Hơn nữa, thông số công suất nói trên ở các bản Ninja chạy xăng gần như luôn sẵn sàng khi người lái vặn ga. Còn với Ninja E-1, mức công suất tối đa 12 mã lực chỉ đạt được trong tối đa 15 giây ở chế độ E-boost, và sẽ bị giới hạn ở mức 7 mã lực trong thời gian sử dụng còn lại.

Ưu điểm của Ninja E-1 nằm ở lượng mô-men xoắn tối đa khoảng 40,5 Nm, mang lại cảm giác khá "bốc" ở nước đầu, bất chấp công suất đỉnh giới hạn ở mức 12 mã lực như đã đề cập bên trên.

Ba phiên bản Ninja chạy xăng có thể vận hành trên quãng đường tối đa khoảng 273 km cho mỗi bình xăng đầy. Trong khi đó, Kawasaki Ninja E-1 được công bố phạm vi hoạt động tối đa gần 66 km/lần sạc đầy - đạt được khi ở chế độ Eco và không dùng đến tính năng E-boost.

Hãng môtô Nhật Bản tin rằng Kawasaki Ninja E-1 vẫn sẽ thu hút một nhóm khách hàng đặc thù. Do là môtô chạy điện, E-1 chỉ cần vặn ga để chạy, không có bộ côn tay, không đi kèm động cơ xăng. Với chế độ Walk Mode, người lái còn được hỗ trợ trong thao tác tiến lùi chiếc môtô điện nặng hơn 140 kg.

Kawasaki Ninja E-1 trang bị pin tháo rời, cho phép người dùng sinh sống ở căn hộ chung cư, nhà cao tầng có thể linh hoạt cách sạc. Hãng cho biết cần khoảng 3,7 giờ để sạc đầy bộ pin Kawasaki Ninja chạy điện.