Kết cục khi Subaru chi tiền khủng để cố bán xe điện

Subaru chi khá nhiều tiền để kích cầu xe điện tại Mỹ, nhưng tổng doanh số bộ ba Solterra, Uncharted và Trailseeker chỉ cao hơn đôi chút so với thành tích của riêng Subaru WRX.

Theo Carscoops, Subaru đã chi một khoản tiền khá lớn cho các nỗ lực kích cầu xe điện tại thị trường Mỹ mà gần như không thu được kết quả nào đáng kể. Nhóm xe điện gồm Solterra, Uncharted và Trailseeker vẫn khó tìm khách mua, giữa lúc doanh số riêng Subaru WRX trong tháng 7 đã gần bắt kịp tổng lượng bàn giao của cả 3 mẫu xe trên cộng lại.

Các chương trình ưu đãi đã được Subaru đẩy mạnh trong giai đoạn tháng 4-6, khiến lợi nhuận toàn cầu của hãng “bốc hơi” 24,9 tỷ yen (khoảng 153,8 triệu USD ). Tại Mỹ, chi phí cho marketing và các chương trình khuyến mại tăng vọt 40% trong quý II, đạt mức trung bình 2.698 USD /xe, ngay cả khi hãng xe Nhật Bản đang phải gồng gánh khoản chi phí đầu tư khổng lồ cho xe điện.

Trang tin Autonews trích dữ liệu ngành do Motor Intelligence cung cấp cho thấy các khoản ưu đãi mà Subaru áp dụng cho BRZ, Outback và Legacy đã tăng 27%. Ở nhóm xe gầm cao, mức chi tiêu trung bình cho hoạt động khuyến mại của Subaru tăng đến 49%.

Dù vậy, khoản chi tiêu trung bình mà Subaru bỏ ra cho các chương trình ưu đãi vẫn nằm dưới mức trung bình toàn ngành, hiện đạt 3.479 USD /xe.

So với cùng kỳ năm ngoái, chi tiêu cho khuyến mại toàn ngành tăng 4,4%, nhưng khoản này của riêng Subaru lại ghi nhận mức tăng khá đáng kể đến 40%.

Báo cáo từ Motor Intelligence cho thấy trong nỗ lực bán xe điện Uncharted tại Mỹ, Subaru đã chi ra trung bình 9.155 USD /xe cho các hoạt động kích cầu ở quý II. Con số này ở Solterra là 9.650 USD /xe và đạt 8.982 USD /xe cho nỗ lực bán Trailseeker tại thị trường xứ cờ hoa.

Để dễ so sánh, chi phí ưu đãi trung bình ở Subaru Outback là khoảng 3.036 USD /xe. Chi nhiều hơn để kích cầu nhưng không có cái tên nào trong số 3 xe điện trên có đủ khả năng tạo ra tác động doanh số đáng kể cho Subaru trên thị trường.

Khoản chi tiêu khổng lồ của Subaru diễn ra sau khi các ưu đãi thuế liên bang mà chính quyền Mỹ dành cho xe điện bị bãi bỏ hồi năm ngoái.

Trong 7 tháng đầu năm nay, Subaru bàn giao thành công 5.275 xe Solterra cho khách Mỹ, giảm 34,6% so với doanh số 8.063 xe đạt được ở cùng kỳ năm ngoái. Riêng ở tháng 7, lượng xe Solterra bán ra giảm mạnh 91,2% xuống chỉ còn 138 xe.

Năm ngoái, Trailseeker và Uncharted vẫn chưa kịp ra mắt khách hàng. Từ đầu năm đến nay, khách Mỹ đã mua 3.513 xe Trailseeker, bên cạnh 2.850 xe Uncharted.

Tính trong tháng 7, tổng doanh số của Solterra, Uncharted và Trailseeker đạt 1.574 xe, cao hơn không quá đáng kể so với doanh số 1.438 xe của riêng Subaru WRX.

Các khoản chi tiêu tăng cao kể trên đã kéo giảm lợi nhuận hoạt động của Subaru trong quý tài chính, từ 472 triệu USD trong năm ngoái xuống chỉ còn 263,2 triệu USD ở cùng kỳ năm nay.