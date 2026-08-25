Khi sức mạnh và trải nghiệm trở thành giá trị của Super Hybrid System

Sự kết hợp động cơ xăng và motor điện không chỉ hướng đến hiệu quả sử dụng năng lượng, mà còn tạo sức mạnh, khả năng phản hồi và trải nghiệm lái tối ưu hơn.

Với các hệ thống hybrid thế hệ mới, vai trò của motor điện ngày càng được mở rộng. Điện năng không chỉ tham gia vào bài toán quản lý năng lượng, mà còn trực tiếp tạo lực kéo, tận dụng đặc tính phản hồi nhanh để cải thiện khả năng vận hành. Đây là một trong những tư duy cốt lõi của Super Hybrid System (SHS). Động cơ xăng và motor điện không đơn thuần cùng xuất hiện trong hệ truyền động, mà được phối hợp nhằm khai thác lợi thế của từng nguồn sức mạnh.

Trong điều kiện giao thông đô thị, motor điện góp phần tạo khả năng khởi hành nhanh và mượt mà. Khi người lái cần tăng tốc, nhập làn hay vượt xe, khả năng phản hồi tức thời của motor điện bổ sung sức mạnh cho hệ thống. Quá trình này diễn ra hoàn toàn tự động. Người lái không cần liên tục cân nhắc nguồn động lực nào đang hoạt động, mà cảm nhận trực tiếp qua phản hồi chân ga nhạy bén, quá trình tăng tốc liền mạch và nguồn sức mạnh luôn sẵn sàng.

Vì thế, hybrid không chỉ được đánh giá qua việc xe sử dụng bao nhiêu nhiên liệu, mà còn ở trải nghiệm mà hệ truyền động điện hóa có thể mang lại trên mỗi hành trình.

Jaecoo J5 SHS-H: Sức mạnh điện hóa cho nhiều hành trình

Trên Jaecoo J5 SHS-H, công nghệ Super Hybrid System kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L, motor điện hiệu suất cao và hộp số DHT, sản sinh tổng công suất 221 mã lực. Hệ thống đi cùng bộ pin dung lượng 1,83 kWh, hỗ trợ quá trình vận hành điện hóa và mang đến khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây.

Jaecoo J5 SHS-H sở hữu động cơ xăng tăng áp 1.5L, motor điện hiệu suất cao và hộp số DHT.

Trong tình huống thực tế như khởi hành từ đèn đỏ hay cần vượt xe, lợi thế phản hồi của motor điện giúp sức mạnh được truyền tải nhanh chóng. Sự phối hợp giữa các nguồn động lực tiếp tục duy trì khả năng vận hành liền mạch ở dải tốc độ cao. Trải nghiệm này được củng cố bởi hệ thống treo sau độc lập đa liên kết, tối ưu sự cân bằng giữa độ êm ái và tính ổn định. Đáng chú ý, J5 SHS-H sở hữu phạm vi hoạt động kết hợp khoảng 1.000 km theo tiêu chuẩn NEDC, mang lại sự chủ động cho người dùng khi lên kế hoạch cho hành trình dài liên tỉnh.

Công nghệ thích nghi với nhịp sống

Thực tế, trải nghiệm sử dụng xe hàng ngày chịu ảnh hưởng bởi nhiều điều kiện giao thông khác nhau. Công nghệ Super Hybrid System tự động thực hiện việc phối hợp các nguồn động lực để phương tiện thích nghi với từng điều kiện vận hành - từ sự êm ái khi đi phố đến sức mạnh trên cao tốc. Điều này giúp người dùng không cần thay đổi thói quen điều khiển, đồng thời hỗ trợ chiếc xe vận hành linh hoạt hơn trước thay đổi lịch trình.

Jaecoo J5 SHS-H có 2 phiên bản là Premium và Flagship.

J5 SHS-H được cung cấp với 2 phiên bản Premium và Flagship. Riêng trên phiên bản Flagship, trải nghiệm được nâng cấp bởi màn hình trung tâm 13,2 inch Ultra HD, hệ thống âm thanh Sony 8 loa, trần kính toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng và sạc điện thoại không dây. Các trang bị an toàn bao gồm 6 túi khí, 18 tính năng hỗ trợ lái nâng cao và camera 540 độ. Những tiện ích này kết hợp cùng công nghệ điện hóa tạo nên tổng thể toàn diện về khả năng vận hành, tiện nghi và tính an toàn cho chiếc SUV.

Mức giá dễ tiếp cận, bảo hành dài hạn

Jaecoo J5 SHS-H được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản có giá niêm yết lần lượt là 669 triệu đồng với bản Premium và 749 triệu đồng với bản Flagship. Trong giai đoạn mở bán sớm, kéo dài đến hết 31/8, khách hàng có 2 tùy chọn ưu đãi. Thứ nhất là giảm giá trực tiếp còn 629 triệu đồng với bản Premium và 699 triệu đồng với bản Flagship, kèm hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và 1 năm bảo hiểm vật chất. Thứ hai là nhận gói miễn phí đổ xăng 7-8 năm, đưa giá bản Premium về mức đặc biệt 599 triệu đồng.

Nội thất ấn tượng của Jaecoo J5 SHS-H.

Cùng với mức giá cạnh tranh, nhà sản xuất áp dụng chính sách bảo hành 10 năm hoặc 1 triệu km cho xe, động cơ xăng và motor điện. Riêng cụm pin cao áp được bảo hành 8 năm hoặc 1 triệu km.

Vượt qua giới hạn tiết kiệm nhiên liệu, Super Hybrid System mang đến sức mạnh, khả năng phản hồi và sự linh hoạt. Với mức giá từ 599 triệu đồng, chế độ hậu mãi dài hạn, lợi thế lắp ráp tại nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam cùng mạng lưới hơn 40 nhà phân phối, J5 SHS-H giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận công nghệ mới. Chiến lược này hiện thực hóa cam kết “Đến Việt Nam, vì Việt Nam” thông qua sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất và hệ sinh thái phục vụ người dùng nội địa.