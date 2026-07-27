Khung gầm xe Honda sẽ do đối tác Ấn Độ phát triển?

Một đối tác kỹ thuật thuộc tập đoàn Tata của Ấn Độ có thể sẽ phụ trách toàn bộ quy trình phát triển nền tảng khung gầm mới cho Honda.

Theo Carscoops, Honda có thể sẽ bắt tay cùng Tata Technologies, trao toàn quyền cho đơn vị dịch vụ kỹ thuật Ấn Độ phát triển một nền tảng khung gầm hoàn toàn mới. Mục tiêu cốt lõi của động thái này là cắt giảm chi phí.

Các báo cáo cho thấy dường như đây không phải là mối quan hệ đối tác phát triển-thiết kế theo mô hình 50:50. Với một hãng xe có truyền thống phát triển khung gầm nội bộ một cách kín kẽ như Honda, động thái này thể hiện sự thay đổi hướng đi khá nghiêm túc.

Tờ Bloomberg cho rằng nền tảng kiến trúc tương lai này dự kiến được dùng để phát triển một số mẫu xe Honda trong tương lai, có thể tương thích với các dòng xe động cơ đốt trong, hybrid và cả ôtô thuần điện. Nguồn tin chưa chỉ ra đích danh bất kỳ mẫu xe nào, ngày ra mắt hoặc thị trường mục tiêu.

Honda đến lúc này chỉ cho biết luôn sẵn sàng xem xét các mối quan hệ đối tác bên ngoài nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh, đồng thời từ chối thảo luận về bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào. Phía Tata Technologies từ chối trả lời yêu cầu bình luận.

Cả Tata Technologies và Tata Motors đều thuộc sở hữu tập đoàn Tata của Ấn Độ, nhưng Tata Technologies là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và kỹ thuật số cho khách hàng trong lĩnh vực ôtô, hàng không vũ trụ và công nghiệp.

Chuyên trang Carscoops vì vậy lưu ý thỏa thuận này không đơn thuần cung cấp cho Honda một mẫu xe Tata hiện có để tiến hành đổi logo và bán ra dưới dạng xe rebadge.

Sâu xa hơn, Honda và Tata Technologies đang bắt tay nhau trong một chương trình phát triển toàn diện, khởi đầu từ nền tảng khung gầm - vốn là yếu tố quyết định mọi thứ, từ tỷ lệ cơ bản đến logic sản xuất và hàng loạt nội dung phía sau.

Nói cách khác, Honda và Tata Technologies đang bắt tay nhau để phát triển từ đầu một dòng xe hoàn toàn mới thông qua thỏa thuận nói trên.

Động thái này được cho là phù hợp với định hướng tái cấu trúc mà Honda công bố gần đây.

Sau khi ghi nhận khoản lỗ ròng 423,9 tỷ yen (khoảng 2,68 tỷ USD ) trong năm tài chính vừa qua, Honda cho biết sẽ tận dụng các nguồn lực bên ngoài một cách có chiến lược hơn.

Mục tiêu “Triple Half” của Honda nhắm đến cắt giảm một nửa chi phí phát triển, cũng như thời gian và khối lượng công việc so với cùng kỳ của năm 2025.

Đặt vào bối cảnh này, việc tận dụng nguồn lực từ đối tác Ấn Độ sở hữu năng lực kỹ thuật có tính cạnh tranh cao được đánh giá là bước đi hợp lý.

Cho đến hiện tại, chi tiết về thỏa thuận nói trên vẫn chưa được công bố đầy đủ. Mẫu xe được đề cập có thể chỉ dành riêng cho thị trường Ấn Độ, nhưng vẫn tồn tại khả năng được mở bán tại nhiều thị trường quốc tế hơn.

Gần đây, thị phần của Honda tại Ấn Độ đã giảm xuống dưới 2% sau khi từng đạt gần 7% cách đây hơn thập kỷ. Nếu thỏa thuận giữa Honda và Tata Technologies chính thức diễn ra, đây sẽ là điểm khởi đầu cho chiến lược kinh doanh hoàn toàn mới của nhà sản xuất ôtô Nhật Bản tại quốc gia đông dân nhất thế giới.