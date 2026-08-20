Làm gì khi giá laptop không ngừng tăng?

Tình trạng thiếu hụt chip bộ nhớ trên toàn cầu đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm. Theo nguồn tin từ chuỗi cung ứng của DigiTimes, 3 nhà sản xuất DRAM và HBM lớn nhất thế giới đã bán sạch 100% sản lượng cho đến hết năm 2027. Tại Việt Nam, giá linh kiện cũng lên theo ngày từ cuối năm 2025.

Từ đầu năm, mặt bằng giá mới cũng được cập nhật cho nhiều loại máy tính xách tay. Đồng thời sau mỗi quý, chi phí để sở hữu thiết bị lại có biến động. Mùa mua sắm tựu trường trở nên khác thường khi nhiều nhà sản xuất im ắng, chưa cập nhật dải sản phẩm mới. Số còn lại cũng tìm cách thay đổi cách tiếp cận khi giảm giá là phương án không khả thi lúc này.

Tri Thức - Znews có cuộc trò chuyện với ông Eric Lee, Giám đốc ASUS khu vực Đông Nam Á về dự phóng thị trường thời gian tới và người dùng nên ứng phó ra sao khi laptop không ngừng tăng giá.