LG thêm lựa chọn máy lọc khí cho không gian sống hiện đại

Trong không gian sống hiện đại, máy lọc khí không chỉ cần làm sạch không khí mà còn phải hài hòa với diện tích, phong cách và cách sống của mỗi gia đình.

Nắm bắt nhu cầu đó, năm 2026, LG ra mắt ba dòng máy lọc khí LG PuriCare WallFit, LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới và LG PuriCare AeroMini, mang đến đa dạng lựa chọn về thiết kế, công năng, trải nghiệm phù hợp từng không gian sống.

LG PuriCare WallFit - hòa vào không gian, tối ưu từng mét vuông

Với căn hộ hiện đại đề cao sự gọn gàng, LG PuriCare WallFit hướng đến bài toán tối ưu diện tích mà không làm ảnh hưởng đến tổng thể không gian. Thiết kế mỏng, có thể lắp đặt sát tường giúp thiết bị hạn chế cảm giác cồng kềnh, đồng thời tạo thêm sự linh hoạt khi bố trí nội thất.

Bên cạnh thiết kế tối ưu không gian, LG PuriCare WallFit kết hợp bộ lọc V-Filter 3 lớp và công nghệ Plasmaster Ionizer, giúp lọc 99,999% bụi mịn PM0.01, đồng thời hỗ trợ loại bỏ nấm mốc, vi khuẩn, khí độc và tác nhân gây hại khác trong không khí. Đặc điểm này phù hợp với không gian có diện tích vừa phải hoặc được thiết kế theo phong cách tối giản, nơi mỗi món đồ đều cần cân đối với tổng thể.

Máy có thiết kế mỏng, tối ưu không gian cùng V-Filter 3 lớp và Plasmaster Ionizer, hỗ trợ lọc 99,999% bụi mịn PM0.01.

LG PuriCare WallFit không chỉ giải quyết nhu cầu làm sạch không khí, mà còn cho thấy cách thiết kế thiết bị gia dụng đang thay đổi để thích ứng với lối sống đô thị: Công nghệ hiện diện nhưng không nhất thiết trở thành điểm chiếm dụng không gian.

LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới - bao phủ không gian, kết nối cả gia đình

Nếu LG PuriCare WallFit tập trung vào bài toán tối ưu diện tích, LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới hướng đến không gian rộng, nơi gia đình cùng sinh hoạt và cần giải pháp chăm sóc không khí có khả năng phục vụ phạm vi lớn hơn.

Hệ thống lọc đa lớp cùng công nghệ Ionizer hỗ trợ loại bỏ bụi mịn và nhiều tác nhân gây ô nhiễm.

Bên trong LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới là hệ thống lọc nhiều lớp với màng HEPA H13 hỗ trợ loại bỏ lên đến 99,999% bụi siêu mịn PM0.01, kết hợp màng than hoạt tính giúp khử mùi và khí độc hại. Công nghệ Ionizer cùng cảm biến bụi PM1.0 cùng cảm biến mùi giúp thiết bị chủ động theo dõi chất lượng không khí và điều chỉnh vận hành phù hợp.

Thiết kế 360 độ của dòng LG PuriCare 360 HIT cho phép luồng khí được xử lý theo nhiều hướng, phù hợp khu vực sinh hoạt chung như phòng khách hoặc không gian mở. Với diện tích sử dụng lý tưởng lên đến 60 m2, sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu của gia đình muốn duy trì không gian sống trong lành mà không cần bố trí nhiều thiết bị ở vị trí khác nhau.

LG PuriCare AeroMini - gọn nhẹ, linh hoạt cho không gian nhỏ

Với kiểu dáng nhỏ gọn, LG PuriCare AeroMini phù hợp không gian có diện tích hạn chế như phòng ngủ, góc học tập hay bàn làm việc, đồng thời đáp ứng lối sống linh hoạt của người trẻ. Người dùng còn có thể cá nhân hóa thiết bị với phụ kiện ghép nối như quai xách da, khay cắm hoa, biến máy lọc khí thành một phần của không gian sống.

LG PuriCare AeroMini phù hợp chăm sóc không khí trong những không gian không quá rộng.

Sản phẩm sở hữu hệ thống lọc khí nhiều lớp, hỗ trợ loại bỏ tới 99,999% bụi siêu mịn PM0.01, vi khuẩn và nấm mốc. Kết hợp cùng thiết kế hút và thổi khí 360 độ, LG PuriCare AeroMini hỗ trợ duy trì chất lượng không khí trong không gian cá nhân.

Nâng tầm trải nghiệm chăm sóc không khí cùng công nghệ AI và ThinQ

Ngoài đáp ứng nhu cầu chăm sóc không khí theo từng không gian, LG còn tích hợp tính năng thông minh nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng. Trên LG PuriCare WallFit và LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới, chế độ AI phân tích dữ liệu chất lượng không khí trong 3 ngày trước để dự đoán tình trạng không khí của ngày tiếp theo, từ đó chủ động điều chỉnh chế độ hoạt động, tối ưu mức năng lượng tiêu thụ và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ bộ lọc. Cả hai sản phẩm đều sở hữu đèn báo chất lượng không khí 4 màu, giúp người dùng dễ dàng nhận biết tình trạng không khí trong phòng.

Ba dòng LG PuriCare mang đến những lựa chọn khác nhau cho từng không gian.

Trải nghiệm được mở rộng khi thiết bị kết nối với ứng dụng LG ThinQ, cho phép người dùng theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực và điều khiển máy lọc không khí ngay trên smartphone.

Bộ ba máy lọc không khí LG PuriCare thế hệ mới, bao gồm LG PuriCare AeroMini, LG PuriCare WallFit và LG PuriCare 360 HIT mang đến giải pháp thanh lọc toàn diện và linh hoạt. Dải sản phẩm được thiết kế để tương thích với mọi đặc thù không gian, từ những căn phòng nhỏ cá nhân, căn hộ cần tối ưu diện tích đến không gian sinh hoạt chung rộng rãi của cả gia đình.