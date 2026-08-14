Lý do VETC và ePass thu phí 6.600 đồng/tháng

Khách hàng cá nhân của VETC và ePass phải trả 6.600 đồng/tháng/ví cho chi phí dịch vụ quản lý tài khoản.

Từ cuối tháng 7, các ứng dụng thanh toán phí giao thông như VETC và ePass đồng loạt thông báo thu phí dịch vụ quản lý tài khoản 6.600 đồng/tháng/ví (đã bao gồm VAT) với khách hàng cá nhân, bắt đầu từ ngày 1/8.

Với khách hàng doanh nghiệp, cả VETC lẫn ePass đều thông báo mức phí hàng tháng là 66.000 đồng. Tuy nhiên, VETC đã bắt đầu thu phí từ đầu tháng 8, trong khi ePass chỉ thông báo thời gian dự kiến trong tháng này.

Trong thông báo thu phí dịch vụ quản lý tài khoản, VETC giải thích động thái này nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ ví điện tử VETC, đảm bảo hệ thống thanh toán điện tử hoạt động ổn định, an toàn và liên tục 24/7.

Đơn vị này cho biết việc thu phí cũng đồng thời đáp ứng các chi phí vận hành, hạ tầng công nghệ, bảo mật, đối soát giao dịch và kết nối với hệ thống ngân hàng.

Sử dụng VETC và ePass để qua các trạm thu phí không dừng ETC. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Về phần mình, ePass cho biết khoản phí góp phần duy trì và nâng cấp hạ tầng công nghệ, vận hành và đối soát giao dịch theo thời gian thực, tăng cường bảo mật và chất lượng dịch vụ.

Ứng dụng ePass cho biết khoản phí 6.600 đồng/tháng ở khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng ở khách hàng tổ chức/doanh nghiệp áp dụng cho khách hàng Viettel Money đang liên kết tài khoản giao thông ePass.

Cả hai đều thông báo sẽ tiến hành thu phí theo từng tháng, có lập hóa đơn điện tử và kê khai theo đúng quy định pháp luật.