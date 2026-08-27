Xe nhập Thái tăng tốc trong tháng 7, đưa Thái Lan trở thành nước cung cấp ôtô nhập khẩu nhiều thứ nhì Việt Nam, vượt qua Trung Quốc và chỉ xếp sau Indonesia.

Báo cáo thường kỳ do Cục Hải quan - Bộ Tài chính cung cấp cho thấy đến hết tháng 7, Thái Lan hiện là quốc gia cung cấp ôtô nhập khẩu lớn thứ hai cho thị trường Việt Nam.

Màn tăng tốc của xe nhập Thái Lan khá đáng chú ý, bởi số liệu nửa đầu năm 2026 từng cho thấy Trung Quốc mới là nước đứng thứ nhì về sản lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam.

Xe nhập Thái tăng tốc

Theo báo cáo mới nhất của Cục Hải quan, tháng 7 ghi nhận 9.094 ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam từ Thái Lan, trong khi lượng xe từ Trung Quốc hoàn tất thủ tục thông quan vào nước ta chỉ là 5.091 xe.

Sau 7 tháng, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 40.081 ôtô nguyên chiếc nhập khẩu từ Thái Lan. Cùng kỳ, con số này với Trung Quốc là 39.697 xe, đồng nghĩa Thái Lan đã chính thức vượt qua Trung Quốc và trở thành quốc gia cung cấp xe nhập khẩu cho khách Việt nhiều thứ nhì tính từ đầu năm.

Đáng chú ý, báo cáo nửa đầu năm 2026 từng chỉ ra Trung Quốc mới là địa chỉ cung cấp xe nhập khẩu nhiều thứ nhì cho thị trường Việt. Khi đó, lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc đạt hơn 34.000 xe, trong khi con số tương ứng của Thái Lan là gần 31.000 xe.

Kết thúc 7 tháng đầu năm, Indonesia tiếp tục là quốc gia cung cấp nhiều xe nhập khẩu nhất cho thị trường Việt Nam. Riêng trong tháng 7, lượng ôtô nguyên chiếc từ đất nước vạn đảo cập cảng Việt Nam đạt 12.137 xe, nâng tổng số từ đầu năm lên mức 61.855 xe.

Xe nhập Thái ngược dòng, sản lượng lên cao thứ nhì Ôtô nhập khẩu vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm, chia theo nguồn gốc nhập khẩu (Số liệu: Cục Hải quan) Nhãn Indonesia Thái Lan Trung Quốc Nhật Bản Ấn Độ Đức Mỹ Các nước khác

xe 61855 40081 39697 3147 591 577 286 2462

Sau 7 tháng, Việt Nam đã nhập khẩu 3.147 ôtô nguyên chiếc từ Nhật Bản. Con số này tương ứng với Ấn Độ, Đức và Mỹ lần lượt 591 xe, 577 xe và 286 xe.

Dù bị Thái Lan vượt qua về lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam, Trung Quốc vẫn dẫn đầu ở chỉ số giá trị kim ngạch. Sau 7 tháng, ôtô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc đạt trên 1,4 tỷ USD , trong khi con số này ở Indonesia và Thái Lan chỉ xấp xỉ hơn 800 triệu USD .

Cục Hải quan cho biết trong tháng 7, Việt Nam hoàn tất nhập khẩu tổng cộng 27.686 xe, tổng giá trị kim ngạch đạt hơn 597 triệu USD . Lũy kế từ đầu năm, nhóm hàng ôtô nguyên chiếc đạt sản lượng nhập khẩu 148.696 xe, giá trị kim ngạch vượt trên 3,45 tỷ USD .

So với 7 tháng đầu năm 2025, ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam đã tăng 22,4% về sản lượng và 30,3% về giá trị kim ngạch.

Ôtô nhập Thái kinh doanh ra sao tại Việt Nam?

Sau Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), nhiều hãng xe kinh doanh tại Việt Nam bắt đầu cho nhập khẩu ôtô từ các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia và gần đây là Malaysia. Nếu đáp ứng quy tắc xuất xứ ASEAN, ôtô nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước thành viên sẽ được hưởng thuế quan 0%.

Hiện, thị trường Việt có nhiều dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Vài cái tên ghi nhận sức bán tốt, số ít vẫn đang gặp phải đôi chút khó khăn trên thị trường, thậm chí dừng bán.

Ford Ranger Raptor là một trong những mẫu xe nhập Thái đáng chú ý hàng đầu thị trường Việt. Ảnh: Ford Việt Nam.

Nổi bật hàng đầu thị trường xe Việt có lẽ là Ford Ranger. Sau 7 tháng, các phiên bản Ranger nhập Thái ghi nhận doanh số 1.689 xe, đóng góp khoảng 21% tổng lượng tiêu thụ mẫu bán tải thương hiệu Mỹ tại Việt Nam từ đầu năm.

Các đại diện còn lại trong phân khúc bán tải như Toyota Hilux (4.699 xe từ đầu năm), Mitsubishi Triton (1.681 xe) và Isuzu D-Max (425 xe) cũng là sản phẩm nhập khẩu Thái Lan, tuy nhiên không quá thành công tương tự đối thủ Mỹ.

Dòng SUV cỡ D Ford Everest nhập khẩu Thái Lan cũng sở hữu doanh số tương đối tốt, đạt 6.950 xe sau 7 tháng. Dù không còn góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường, Ford Everest đến hiện tại vẫn là SUV cỡ D có doanh số tốt nhất Việt Nam, xếp trên các đối thủ Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, Kia Sorento.

Toyota Camry hiện chỉ còn 2 phiên bản hybrid tại thị trường Việt, tuy nhiên tiếp tục duy trì xuất xứ Thái Lan. Báo cáo cho thấy sau 7 tháng, doanh số Toyota Camry đạt 650 xe, bao gồm 575 xe thuộc các phiên bản trang bị hệ truyền động lai xăng-điện.

Honda HR-V và Toyota Corolla Cross nhập khẩu Thái Lan. Ảnh: TMV, HVN.

Ở phân khúc thấp hơn, Toyota Corolla Cross và Honda HR-V là những mẫu xe được nhập khẩu từ Thái Lan. Sau 7 tháng, Toyota Corolla Cross ghi nhận doanh số 4.359 xe, còn lượng tiêu thụ Honda HR-V đạt 2.984 xe.

Honda CR-V e:HEV RS từng được nhập khẩu từ Thái Lan nhưng kể từ đầu năm nay, dòng phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ C này đã chuyển sang lắp ráp trong nước. Tính đến hiện tại, doanh số dòng Honda CR-V Hybrid đạt 2.033 xe, trong khi các phiên bản thuần xăng ghi nhận doanh số 1.855 xe.

Một trong những mẫu xe nhập Thái vừa ra mắt gần đây là Toyota Land Cruiser FJ, chỉ có một phiên bản với giá bán khởi điểm 1,198 tỷ đồng . Ngay tháng đầu mở bán, mẫu SUV địa hình "ăn chơi" này ghi nhận doanh số 30 xe.

Toyota Land Cruiser FJ nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ảnh: Phúc Hậu.

Subaru Forester thế hệ mới ra mắt từ đầu năm nay không còn là xe nhập khẩu Thái Lan. Mẫu SUV cỡ C của thương hiệu Nhật Bản chuyển sang nhập khẩu Nhật Bản, gồm 2 phiên bản với giá bán 1,299 tỷ và 1,399 tỷ đồng .

Song song với những cái tên còn bán và gặt hái không ít thành công, vẫn có những mẫu xe nhập Thái nay đã không còn hiện diện tại Việt Nam. Honda Accord, Mazda BT-50, Suzuki Ciaz... đều đã dừng bán vì các lý do khác nhau, trong khi Suzuki Swift nhập Thái từng rút khỏi thị trường, nay thay bằng phiên bản hybrid nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.