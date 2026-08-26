Marshall ra mắt dòng loa Homeline IV thế hệ mới

Marshall trình làng thế hệ tiếp theo của dòng loa Homeline IV bao gồm Acton IV và Stanmore IV, với thiết kế mang tính biểu tượng cùng âm thanh mạnh mẽ và âm trường rộng hơn.

Suốt hơn 6 thập kỷ qua, khi nhắc đến việc hiện thực hóa âm thanh sống động, cuồng nhiệt và đầy tính nguyên bản, không thể không nhắc đến Marshall. Từ những sân khấu rực lửa của Jimi Hendrix, buổi diễn mộc mạc của Eric Clapton đến căn phòng khách tĩnh lặng đậm chất hoài cổ, Marshall luôn ở đó như nhân chứng lịch sử của nhạc rock 'n' roll.

Giờ đây, di sản ấy một lần nữa được vinh danh và tiếp nối với sự ra mắt của dòng loa nghe trong nhà thế hệ thứ tư - Homeline IV, đánh dấu bằng hai cái tên quen thuộc với những cải tiến mới: Acton IV và Stanmore IV.

Mang không khí của sân khấu lớn vào không gian sống

Người yêu nhạc có nhu cầu được kết nối với chất âm “concert” tại bất cứ đâu, dù không phải lúc nào cũng có thể tham dự festival... Vì thế, Marshall Acton IV và Stanmore IV giúp lấp đầy khoảng trống đó bằng cách mang sân khấu về nhà, biến 20 m2 phòng khách thành một “live music stage” tại gia.

Trong thế giới mà thiết bị công nghệ chạy đua theo xu hướng thiết kế tối giản và đôi khi trở nên vô hồn, Marshall đứng lại với giá trị đã làm nên tên tuổi của mình.

Nhìn vào Acton IV và Stanmore IV, ta vẫn thấy nguyên vẹn lớp vỏ bọc da PU sần sùi mang đậm phong cách bụi bặm, mặt lưới tản nhiệt màu muối tiêu kinh điển và logo dập nổi. Bảng điều khiển bằng đồng thau đặt trên đỉnh loa với núm xoay cơ học không chỉ là chi tiết trang trí, mà nó tái hiện cảm giác chân thực của việc tinh chỉnh chiếc ampli guitar thực thụ. Trong kỷ nguyên của màn hình cảm ứng, cảm giác vật lý khi tự tay vặn núm điều chỉnh âm thanh (volume), âm trầm (bass) hay âm bổng (treble) mang lại sự kết nối sâu sắc giữa người nghe và bản nhạc.

Marshall Acton IV và Stanmore IV vẫn giữ nguyên vẻ ngoài hoài cổ của dòng loa này.

Tuy giữ vẻ hoài cổ, kết cấu bên trong của Acton IV và Stanmore IV là cuộc cách mạng kỹ thuật. Ở thế hệ thứ tư, Marshall thiết kế lại toàn bộ hệ thống loa tweeter và ống dẫn sóng. Kết quả là âm trường rộng mở hơn bao giờ hết. Khi nhắm mắt lại, bạn có thể dễ dàng cảm nhận vị trí của từng nhạc cụ: Tiếng guitar điện réo rắt bên trái, nhịp trống dồn dập ở trung tâm và tiếng bass trầm ấm đang lan tỏa khắp không gian.

Nói về âm bass, tín đồ của âm thanh sâu và uy lực sẽ không thất vọng. Lỗ thông hơi được dời xuống mặt dưới loa, kết hợp việc dời cổng cắm xuống mặt dưới. Sự thay đổi nhỏ này mang lại lợi ích kép: Vừa giúp âm bass không bị méo tiếng dù ở mức âm lượng cao, vừa cho phép người dùng thoải mái đặt loa sát tường mà không lo ngại hiện tượng dội âm làm hỏng trải nghiệm nghe.

Bạn từng nghe bản nhạc lúc nửa đêm và nhận ra ở mức âm lượng nhỏ, bài hát mất đi sự sống động? Dynamic Loudness giải quyết vấn đề này bằng cách liên tục phân tích và điều chỉnh dải âm, đảm bảo dù đang nghe nhạc chill nhẹ nhàng vào buổi tối hay bùng nổ âm lượng trong bữa tiệc, âm thanh vẫn giữ được độ phong phú, ấm áp và trong trẻo.

Kết cấu kỹ thuật giao thoa giữa analog và digital

Marshall hiểu âm nhạc là dải quang phổ rộng lớn, từ tiếng lạo xạo đầy mê hoặc của đĩa than đến sự tiện lợi của nhạc số trực tuyến. Acton IV và Stanmore IV là cầu nối giữa 2 thế giới đó.

Việc tích hợp cổng RCA trên loa mở ra cánh cửa cho người chơi mâm than. Việc đặt một chiếc đĩa vinyl của ban nhạc Queen hay The Beatles lên mâm, cắm dây RCA vào Stanmore IV và để âm thanh analog thuần khiết lấp đầy căn phòng là trải nghiệm cuốn hút. Cùng cổng AUX 3,5 mm, tính tương thích với thiết bị nguồn phát vật lý của Marshall là không có giới hạn.

Acton IV và Stanmore IV tiếp nối di sản của dòng loa Homeline IV.

Nút "M" (Custom M button) lần đầu tiên xuất hiện mang đến khả năng cá nhân hóa mạnh mẽ: Chỉ một cú chạm để kích hoạt Spotify Tap hoặc chuyển đổi thiết lập EQ yêu thích. Bên cạnh đó, ứng dụng Marshall trên điện thoại kèm tính năng hiệu chỉnh phòng, biến việc set-up âm thanh trở thành nghệ thuật, nơi loa tự động tính toán phản xạ âm thanh của căn phòng để đưa ra mức tinh chỉnh tối ưu. Bộ mã hóa tiên tiến như LDAC, LC3 cũng được hỗ trợ, đảm bảo chất lượng truyền tải Bluetooth không dây luôn ở mức tiệm cận với đĩa CD.

Marshall Acton IV và Stanmore IV không đơn thuần là bản nâng cấp phần cứng mà còn là lời tri ân gửi đến lịch sử âm nhạc, là sự thấu hiểu những gì một đôi tai khắt khe mong muốn. Và đó là minh chứng cho thấy: Khi chiếc loa được đặt vào đúng đôi tay của người biết trân trọng, âm nhạc sẽ liên tục thăng hoa.