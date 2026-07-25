Maserati đã sai với động cơ V8?

Từng bỏ qua động cơ V8, Maserati giờ đây đang cân nhắc mang trở lại khối động cơ 8 xy-lanh và hộp số sàn trên vài mẫu xe sản xuất giới hạn.

Theo Carscoops, thương hiệu xe sang Maserati dường như đang cân nhắc lại chiến lược sản phẩm dài hạn trước sự biến động lớn của thị trường. Điều này có thể mang trở lại động cơ V8 cùng tùy chọn số sàn trên vài mẫu xe sản xuất giới hạn.

Thương hiệu Italy từng chọn động cơ V6 Nettuno tăng áp kép như một giải pháp cốt lõi cho động cơ đốt trong, xem đây là biện pháp tạm thời trước khi chuyển mình thành một hãng xe thuần điện.

Kế hoạch điện hóa hoàn toàn của Maserati thực tế cũng đã bị hủy bỏ, giới lãnh đạo hãng xe sang Italy gần đây cũng thừa nhận khách hàng dành sự ưu ái nhất định cho các khối động cơ nhiều xy-lanh.

Chia sẻ với trang tin Carsales của Australia, Giám đốc kỹ thuật Davide Danesin của Maserati cho rằng động cơ V8 có tiềm năng quay trở lại khá lớn.

“Tôi khá chắc rằng nếu Maserati sản xuất ôtô trang bị động cơ V8, hãng vẫn bán được, nhưng doanh số sẽ không cao”, ông Davide Danesin cho biết.

Trước đây, vị này từng xác nhận các nghiên cứu khả thi kỹ thuật đã xem xét trang bị động cơ V8 cho dải sản phẩm hiện tại của Maserati. Bản nâng cấp giữa vòng đời của loạt xe như GranTurismo, GranCabrio và Grecale đều sử dụng nền tảng phát triển từ kiến trúc Giorgio của Alfa Romeo, trong khi siêu xe MCPura sử dụng khung gầm liền khối monocoque bằng sợi carbon tương tự Alfa Romeo 33 Stradale.

Cần lưu ý rằng ý tưởng hồi sinh động cơ V8 vẫn chưa được tập đoàn mẹ Stellantis chấp thuận. Tuy nhiên, Davide Danesin vẫn tỏ ra khá lạc quan. Ông tin rằng khách hàng không cần động cơ V8 chỉ vì công suất, thay vào đó thiên về yếu tố cảm xúc nhiều hơn.

Sau khi thỏa thuận chia sẻ động cơ V8 giữa Ferrari với Maserati chấm dứt vào năm 2024, hãng xe sang Italy hiện chỉ còn có thể tiếp cận các lựa chọn động cơ V8 thường gặp trên xe cơ bắp Mỹ.

Tuy nhiên, Davide Danesin cho rằng sự cồng kềnh của động cơ Hemi tạo ra những giới hạn về không gian bố trí. Maserati do đó cần chi tiền để phát triển một động cơ V8 mới, hoặc tìm kiếm thỏa thuận khác để cung cấp động cơ phù hợp cho tham vọng hồi sinh động cơ 8 xy-lanh.

Cùng với động cơ V8, Maserati cũng cân nhắc mang trở lại tùy chọn số sàn cho những mẫu xe thể thao độc quyền nhất.

Trong khi các thương hiệu khác đã chuyển sang số sàn điện tử hoặc giả lập, điển hình Ferrari 12Cilindri Manuale, Maserati lại muốn điều gì đó chân thực hơn. Thiết lập hộp số sàn của Maserati trong tương lai sẽ sử dụng cơ cấu liên kết hoàn toàn bằng cơ khí, cho phép truyền những phản hồi chân thực và độ rung của động cơ lên tới cần số.

Theo Davide Danesin, bài toán kinh doanh đối với ôtô trang bị hộp số sàn cũng tương tự trường hợp đồng hồ cơ - tức có thể ngốn nhiều chi phí để chế tạo và dễ bị thay thế bởi công nghệ hiện đại, nhưng lại sở hữu giá trị cao nhờ sự khan hiếm.

“Từ 15 năm trước, hộp số tự động đã được chứng minh có thể chuyển số nhanh hơn. Tôi nghĩ rằng vấn đề không phải tạo ra trải nghiệm chuyển số hoàn hảo, mà nằm ở khả năng khơi gợi cảm giác cơ khí. Khi sử dụng hộp số sàn, bạn phải đánh mất một chút hiệu suất về tốc độ chuyển số, nhưng có được cảm giác rung của động cơ truyền qua cần số”, Davide Danesin mô tả về hộp số sàn.

Vị này ước tính một hộp số sàn chất lượng tốt có thể ngốn của hãng xe khoảng 15.000-20.000 EUR (khoảng 17.300- 23.100 USD ), trong khi trang bị hộp số tự động chỉ mất chưa đến 3.000 EUR (khoảng 3.500 USD ).

Theo Carscoops, những mẫu xe thể thao Maserati trang bị hộp số sàn và động cơ V8 trong tương lai rất có thể sẽ xuất xưởng từ BottegaFuoriserie - bộ phận chế tác thân vỏ và cá nhân hóa do Alfa Romeo và Maserati cùng chia sẻ. Số lượng sản xuất sẽ bị giới hạn, song hành giá bán cao để đảm bảo tính độc quyền.