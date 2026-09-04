Mercedes-Benz V-Class 2026 - chuẩn mới cho MPV hạng sang tại Việt Nam

Rộng rãi là điều kiện cần. Nhưng với một chiếc MPV hạng sang, điều đó chưa đủ.

Mercedes-Benz V-Class 2026 đặt ra tiêu chuẩn khác: Tiện nghi hơn, linh hoạt hơn và phù hợp cách khách hàng Việt sử dụng xe cho gia đình, công việc lẫn tiếp đón đối tác.

Không gian là lợi thế lớn nhất

Ra mắt lần đầu vào năm 1996, V-Class bắt đầu từ ý tưởng kết hợp tính linh hoạt của mẫu van với sự thoải mái của xe du lịch Mercedes-Benz. Gần 30 năm sau, triết lý đó vẫn được giữ lại, nhưng được nâng cấp theo hướng cao cấp và hiện đại hơn. Xe mang vóc dáng của mẫu MPV cỡ lớn, nhưng được phát triển để có sự thoải mái, chỉn chu thường thấy trên các dòng sedan và SUV của Mercedes-Benz.

Ở thế hệ 2026, V-Class mở rộng cách hiểu về MPV hạng sang, không chỉ là xe chở nhiều người. Đây còn là không gian di chuyển cho gia đình, doanh nhân hoặc chuyến đưa đón đối tác cần sự trang trọng.

Tại Việt Nam, V-Class 2026 có 2 phiên bản V 300 Avantgarde và V 300 AMG, giá niêm yết lần lượt là 3,399 tỷ đồng và 3,999 tỷ đồng .

V-Class luôn là sản phẩm đặc biệt trong danh mục Mercedes-Benz.

Khoảng cách 600 triệu đồng giữa 2 phiên bản không chỉ nằm ở danh sách trang bị, mà còn ở cách dùng xe: Một bản cân bằng cho nhu cầu hàng ngày, một bản cao cấp hơn cho trải nghiệm hàng ghế sau.

V 300 Avantgarde có chiều dài 5.140 mm và chiều dài cơ sở 3.200 mm. Trong khi đó, V 300 AMG sử dụng cấu hình Extra Long, dài 5.390 mm và có chiều dài cơ sở 3.430 mm.

Phần kích thước tăng thêm trên bản AMG tạo lợi thế cho khoang hành khách, đặc biệt là hàng ghế sau. Đây là điểm ngày càng quan trọng, khi khách hàng Việt không chỉ cần đủ chỗ ngồi, mà còn muốn mỗi hành trình phải thoải mái.

V-Class có khoang nội thất linh hoạt, từ ghế độc lập, hàng ghế 3 chỗ đến cấu hình ghế thương gia. Các hàng ghế sau có thể trượt, gập hoặc tháo rời tùy nhu cầu, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa không gian chở người và không gian chở hành lý, đặc biệt trong dịp đi dài ngày hoặc đưa đón sân bay với nhiều vali.

Khoang chứa đồ rộng là một trong những ưu điểm trên Mercedes-Benz V 300.

Khoang lái có thay đổi rõ rệt. Xe được trang bị Widescreen Cockpit với màn hình 12,3 inch, hệ thống MBUX và vô lăng đa chức năng thế hệ mới. Cách bố trí này giúp V-Class tiến gần hơn đến trải nghiệm của dòng xe du lịch Mercedes-Benz, thay vì tạo cảm giác như mẫu xe thương mại được nâng cấp thêm tiện nghi.

Không gian lái sang trọng bên trong xe V-Class.

Không gian lái cũng là điểm quan trọng. Người lái cũng cần không gian hiện đại, dễ quan sát và dễ làm quen trong sử dụng hàng ngày. Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 2.0 L, công suất 231 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm, kết hợp hộp số tự động 9G-TRONIC và hệ dẫn động cầu sau.

Thông số này không biến V-Class thành mẫu xe thể thao. Nhưng đó là cấu hình phù hợp chiếc MPV hạng sang: Vận hành mượt, đủ lực khi cần vượt xe hoặc đi đường dài, đồng thời giữ được sự ổn định cho hành khách.

V 300 AMG - khi hàng ghế sau là trung tâm

Tên gọi AMG gợi liên tưởng đến phong cách thể thao. Trên V-Class, điều đó thể hiện qua thiết kế ngoại thất, nội thất và hệ thống treo thiên hướng năng động hơn.

Tuy nhiên, điểm đáng giá nhất của V 300 AMG lại nằm ở phía sau. Với cấu hình Extra Long, V 300 AMG có khoang sau và khu vực hành lý rộng hơn. Hàng ghế thương gia có chỉnh điện, massage, đỡ chân và thông gió. Hệ thống âm thanh Burmester 15 loa tiếp tục củng cố vai trò của phiên bản này như không gian nghỉ ngơi, tiếp khách hoặc di chuyển theo tiêu chuẩn VIP.

Ghế Luxury Rear seat trên V 300 AMG sở hữu đầy đủ tiện nghi hàng đầu như chỉnh điện, nhớ ghế, massage và đỡ chân.

Vì vậy, V 300 AMG phù hợp khách hàng xem hàng ghế sau là trung tâm trải nghiệm, như chủ doanh nghiệp, gia đình nhiều thế hệ hoặc người cần phương tiện đưa đón đối tác theo chuẩn cao cấp. Với nhóm này, khoản chênh 600 triệu đồng mua thêm sự thoải mái, riêng tư và tính nghi thức trong mỗi chuyến đi.

V 300 Avantgarde - sang trọng theo cách thực dụng hơn

V 300 Avantgarde vẫn có cùng động cơ, hộp số và hệ dẫn động như bản AMG, đồng thời giữ lại giá trị cốt lõi của V-Class: Không gian rộng, khoang lái hiện đại, vận hành ổn định và hình ảnh sang trọng.

Khác biệt chính nằm ở cách cấu hình. Avantgarde không có gói AMG, hàng ghế thương gia cao cấp hay hệ thống âm thanh Burmester 15 loa. Bù lại, mức giá thấp hơn 600 triệu đồng giúp phiên bản này dễ tiếp cận hơn với khách hàng cần chiếc MPV hạng sang để sử dụng hàng ngày. Nếu chủ xe thường xuyên tự lái, chủ yếu chở gia đình và không quá cần các tiện nghi VIP ở hàng ghế sau, V 300 Avantgarde là lựa chọn hợp lý.

V 300 AMG thể hiện chuẩn cao cấp nhất của V-Class, với trọng tâm là trải nghiệm hàng ghế sau. “Chuẩn mới” mà V-Class 2026 mang đến không nằm ở phiên bản cụ thể, mà ở khả năng đáp ứng nhiều kỳ vọng cùng lúc: Đủ sang để tiếp khách, đủ rộng cho gia đình, đủ hiện đại cho người lái và đủ linh hoạt cho nhiều cách di chuyển hàng ngày.