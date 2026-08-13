Mercedes bị kiện vì logo AMG trên lưng ghế

Các nguyên đơn cáo buộc logo AMG bằng kim loại trên lưng ghế có thể tăng nhiệt, gây bỏng cho người ngồi tại vị trí ghế lái.

Theo Motor1, hai chủ xe Mercedes-AMG sau khi bị logo ở ghế làm bỏng phần lưng đã đệ trình một vụ kiện tại California.

Vụ kiện nhắm vào các mẫu xe Mercedes-AMG trang bị logo kim loại trên lưng ghế, cáo buộc thiết kế này tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng ngoài ý muốn cho phần vai, cổ và lưng trên.

Đơn kiện yêu cầu thẩm phán công nhận tư cách tập thể của các chủ xe bị ảnh hưởng, bồi thường bằng tiền cho các thương tích và buộc công ty phải thay đổi hoặc loại bỏ các logo này.

Hai nguyên đơn của vụ kiện được xác định là Gabriel Lahijani và Karendeep Bath - các chủ sở hữu của xe Mercedes-AMG. Hồ sơ đệ trình lên tòa án mô tả đây như một lỗi thiết kế nguy hiểm và không được công bố liên quan đến logo AMG bằng kim loại nhô cao, gắn tại phần tựa lưng ghế ngồi thể thao.

Nội dung đơn kiện cho rằng logo AMG nằm ở vị trí có khả năng cao sẽ tiếp xúc với phần lưng trên, cổ hoặc vai của người ngồi tại vị trí ghế lái. Các báo cáo về vụ việc cho biết logo kim loại AMG này có thể trở nên nóng đến mức nguy hiểm sau khi đỗ xe dưới ánh nắng trực tiếp, ngay cả khi chủ xe sử dụng bình thường và không điều chỉnh bất kỳ chức năng sưởi ghế nào.

Gabriel Lahijani cáo buộc bản thân đã bị bỏng cấp độ 2 vào ngày 31/5 sau khi bước vào chiếc Mercedes-AMG E-Class đời 2026 với chiếc áo tank top. Một bác sĩ da liễu sau đó ghi nhận hình dáng vết bỏng này khớp với đường viền logo AMG trên lưng ghế.

Karendeep Bath được cho là đã gặp phải kiểu chấn thương tương tự khi vùng vai trần chạm vào logo AMG lúc mặc áo không tay. Vết thương được mô tả trong hồ sơ là phù hợp với một vết bỏng do tiếp xúc nhiệt.

Các báo cáo về vụ việc lưu ý rằng chưa rõ liệu có những mẫu xe AMG nào khác dùng chung logo này và có thể bị ảnh hưởng hay không.

Dù chỉ 2 nguyên đơn đứng tên, vụ kiện này đang tìm cách đại diện cho một nhóm lớn hơn, tập hợp các chủ xe AMG. Các hồ sơ công khai cũng như tin tức hiện tại chưa nêu rõ có bao nhiêu xe có thể nằm trong diện này, hoặc tổng số tiền bồi thường thiệt hại được yêu cầu.

Nhóm nguyên đơn đang yêu cầu bồi thường chi phí y tế, cũng như các tổn thất về thể chất, tinh thần và hoàn trả những chi phí liên quan đến vụ kiện.

Những người này cũng muốn Mercedes chi trả chi phí loại bỏ hoặc sửa đổi logo AMG bằng kim loại trên các xe khác, không để huy hiệu này có cơ hội nóng lên, tiếp xúc trực tiếp và gây tổn hại cho da người dùng theo cách tương tự nữa.

Theo các quy định về trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm của Mỹ, tòa án giờ đây sẽ phải quyết định liệu logo AMG bằng kim loại trên lưng ghế có được xem là đã vượt quá giới hạn để trở thành một thiết kế lỗi hay không. Nếu có, Mercedes sẽ phải thay đổi những gì trên các cấu trúc ghế hiện tại hoặc trong tương lai.