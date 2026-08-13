MOVE ra mắt 5 mẫu xe điện đẹp như tay ga, đi được 250 km mỗi lần sạc

MOVE Việt Nam giới thiệu bộ sưu tập Smart MOVE gồm 5 mẫu xe điện mới tại Vietnam Cycle Expo 2026, diễn ra ở Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Bộ sản phẩm gồm MOVE Boss, MOVE Mission, MOVE Target, MOVE Target S và MOVE Thinking, trải dài từ phong cách sang trọng, hiện đại đến năng động, thời trang. Loạt xe gây chú ý với pin LFP, công suất tối đa 6.000 W, tốc độ tối đa 85 km/h và quãng đường công bố cao nhất 250 km mỗi lần sạc.

Việc đồng loạt ra mắt 5 mẫu xe hiệu năng cao cho thấy MOVE đang nâng cấp dải sản phẩm, đáp ứng từ nhu cầu đi lại hàng ngày đến hành trình dài và cường độ sử dụng cao.

MOVE Boss và Mission sang trọng với động cơ mid curoa

Boss và Mission là bộ đôi mang phong cách sang trọng trong bộ sưu tập Smart MOVE. Đường nét thanh lịch, tỷ lệ cân đối cùng bảng màu trung tính giúp hai mẫu xe tạo cảm giác hiện đại, cao cấp ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

MOVE Boss và MOVE Mission với thiết kế sang trọng.

Điểm đáng giá là động cơ Mid Motor đặt giữa, kết hợp dây curoa. Cấu trúc này giúp phân bổ trọng lượng cân bằng, truyền lực liền mạch, phản hồi ga nhanh và hạn chế tiếng ồn. Xe phù hợp người dùng yêu thích cảm giác vận hành mượt, êm nhưng vẫn mạnh như xe tay ga chạy xăng.

MOVE Boss và Mission trang bị động cơ Mid Motor kèm dây curoa.

Boss và Mission có công suất tối đa 6.000 W, mô-men xoắn 34 Nm và tốc độ tối đa 85 km/h. Pin LFP 3,2 kWh cho quãng đường công bố lên đến 180 km mỗi lần sạc, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong nhiều ngày.

Cốp 30 lít chứa được mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân. Chiều cao yên 750 mm giúp phần đông người Việt dễ chống chân và điều khiển xe.

MOVE Target và Target S mạnh mẽ, đa năng

Target và Target S ghi dấu bằng phong cách mạnh mẽ, năng động và đa dụng. Xe hướng đến người dùng cần chiếc xe vừa có hiệu năng tốt, vừa thực dụng cho lịch trình bận rộn hoặc nhu cầu di chuyển cao.

Target S được trang bị động cơ In-hub công suất tối đa 6.000 W, mô-men xoắn 34 Nm và tốc độ tối đa 85 km/h. Pin LFP 4,3 kWh cho quãng đường khoảng 200 km sau mỗi lần sạc đầy.

Bộ đôi MOVE Target và MOVE Target S.

Target có cấu hình dễ tiếp cận hơn với động cơ 2.500 W, mô-men xoắn 29 Nm và tốc độ tối đa 50 km/h. Xe có hai lựa chọn pin 2,1 kWh và 4,3 kWh. Phiên bản 4,3 kWh đạt tầm hoạt động lên đến 250 km mỗi lần sạc, cao nhất bộ sưu tập.

Với thông số này, Target về lý thuyết có thể hoàn thành hành trình khoảng 180 km từ TP.HCM đến Phan Thiết mà vẫn còn dung lượng pin. Tầm hoạt động thực tế thay đổi theo tốc độ, tải trọng, địa hình và điều kiện giao thông.

Target và Target S còn nổi bật với cốp 42 lít. Không gian này đủ rộng cho mũ bảo hiểm, túi xách, áo khoác, laptop và vật dụng phục vụ công việc.

MOVE Thinking đón đầu xu hướng giới trẻ

Thinking là mẫu xe mang dấu ấn thời trang rõ nét trong bộ sưu tập. Ngôn ngữ thiết kế cổ điển, đường nét bo tròn và tỷ lệ thân xe thanh thoát tạo nên diện mạo có gu, phù hợp người trẻ xem phương tiện cá nhân như một phần phong cách sống.

Mẫu MOVE Thinking có thiết kế cổ điển, thời thượng.

Ẩn sau ngoại hình mềm mại là cấu hình không hề “nhẹ nhàng”. Thinking sử dụng động cơ Hub Motor công suất tối đa 6.000 W, mô-men xoắn 33,5 Nm và tốc độ tối đa 85 km/h.

Pin LFP dung lượng 4,3 kWh mang lại quãng đường di chuyển đến 200 km mỗi lần sạc. Chiều cao yên 780 mm giúp tạo tư thế ngồi cao, đồng thời làm nổi bật dáng xe thời trang và khác biệt khi xuất hiện trên đường phố.

Smart MOVE giải quyết bài toán sử dụng hàng ngày

Bên cạnh khác biệt về thiết kế, động cơ và pin, 5 mẫu Smart MOVE đều có hệ thống đèn LED, giúp tăng khả năng chiếu sáng và tiết kiệm điện.

Các xe có tải trọng công bố 130 kg, phanh đĩa trước và sau cùng các phương thức mở khóa thông minh. Khả năng kết nối ứng dụng trên smartphone cũng giúp người dùng quản lý, theo dõi phương tiện thuận tiện hơn.

Các chế độ khóa thông minh trên xe.

Bộ sưu tập Smart MOVE có giá dự kiến từ 32 triệu đồng. Trong giai đoạn ra mắt, MOVE triển khai nhiều ưu đãi đặt trước và hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Smart MOVE không chỉ bổ sung lựa chọn cho thị trường, mà còn góp phần thay đổi quan niệm xe điện chỉ phù hợp quãng đường ngắn, đưa trải nghiệm sử dụng đến gần hơn với xe tay ga truyền thống.