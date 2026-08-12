Mua bảo hiểm xe, nhận thêm quyền lợi cứu hộ trên đường

Bên cạnh bồi thường khi xe xảy ra tổn thất, bảo hiểm PVI mở rộng giá trị hợp đồng với quyền lợi cứu hộ 24/7, hỗ trợ chủ xe trong nhiều tình huống trên đường.

Khi nhắc đến bảo hiểm xe cơ giới, nhiều người nghĩ đến quyền lợi bồi thường sau va chạm hoặc tổn thất. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng xe, những sự cố như hết ắc-quy, thủng lốp, cạn nhiên liệu hay khóa chìa trong xe cũng có thể khiến hành trình bị gián đoạn và phát sinh chi phí.

Vì vậy, khách hàng ngày càng kỳ vọng bảo hiểm không chỉ khắc phục hậu quả sau rủi ro, mà còn hỗ trợ kịp thời ngay khi sự cố xảy ra. Nắm bắt xu hướng này, Bảo hiểm PVI tặng thêm quyền lợi Cứu hộ trên đường (PVI-RSA) cho khách hàng tham gia bảo hiểm vật chất đối với một số dòng xe.

Quyền lợi tặng kèm dịch vụ cứu hộ RSA 24/7 giúp chủ xe an tâm hơn trên mọi hành trình.

Thay vì chỉ chi trả khi xảy ra tổn thất, khách hàng còn được kết nối với hệ thống hỗ trợ hoạt động 24/7, sẵn sàng đồng hành trong nhiều tình huống phát sinh trên đường. Từ những sự cố kỹ thuật đơn giản đến các tình huống xe không thể tiếp tục di chuyển hay gặp trục trặc trong các chuyến đi xa, dịch vụ đều được thiết kế để giúp khách hàng nhanh chóng khắc phục sự cố và tiếp tục hành trình với sự an tâm cao hơn.

Điểm nổi bật của dịch vụ là sự đồng hành của Allianz Partners - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hỗ trợ và cứu hộ. Với mạng lưới cứu hộ rộng khắp cùng quy trình điều phối theo tiêu chuẩn quốc tế, khách hàng được hỗ trợ nhanh chóng, chuyên nghiệp và thuận tiện ngay từ cuộc gọi đầu tiên.

Ông Vũ Ngọc Hưng, Trưởng ban Xe cơ giới và Con người Bảo hiểm PVI, chia sẻ: “Bảo hiểm PVI tự hào là đơn vị tiên phong xóa bỏ những ‘điểm mù’ của bảo hiểm xe truyền thống tại thị trường Việt Nam. Khách hàng thường nghĩ mua bảo hiểm là đủ, nhưng khi xe tự hỏng hóc hay gặp sự cố kỹ thuật ngoài va chạm, họ lại bị bỏ rơi. Đặc quyền RSA của Bảo hiểm PVI sinh ra không phải là một cam kết trên giấy tờ, mà là sự cứu trợ thực tế. Chúng tôi không đợi biến cố lớn mới xuất hiện, chúng tôi bảo vệ sự thông suốt cho từng km hành trình của khách hàng”.

Ông Nguyễn Ngọc Đức - Đại diện Allianz Partners, Giám đốc thị trường Việt Nam.

Sự kết hợp giữa năng lực hoạt động của Bảo hiểm PVI tại thị trường Việt Nam và kinh nghiệm triển khai dịch vụ hỗ trợ của Allianz Partners tạo nên nền tảng cho một giải pháp bảo hiểm gắn chặt hơn với nhu cầu sử dụng phương tiện hàng ngày.

Đại diện Allianz Partners, Giám đốc thị trường Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Đức, nhấn mạnh tầm nhìn quốc tế khi đưa dịch vụ này tới Việt Nam: “Tại các thị trường phát triển trên thế giới, dịch vụ hỗ trợ trên đường chất lượng cao đã trở thành chuẩn mực phong cách sống thiết yếu của các chủ xe văn minh. Thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược đầu tiên với PVI, Allianz Partners tự hào mang trọn vẹn tiêu chuẩn cứu trợ quốc tế tinh hoa này đến cho khách hàng Việt Nam. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các chủ xe ôtô tại Việt Nam được hưởng những đặc quyền liền mạch, cao cấp, xứng tầm và tương đương với những gì các chủ xe tại Singapore, châu Âu hay quốc gia tiên tiến khác đang được thụ hưởng”.

Thị trường bảo hiểm xe cơ giới đang dịch chuyển từ bồi thường sau rủi ro sang đồng hành trong suốt quá trình sử dụng xe. Với quyền lợi Cứu hộ trên đường (PVI-RSA) dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm vật chất đối với một số dòng xe, Bảo hiểm PVI hướng tới hỗ trợ chủ xe kịp thời trong các sự cố phát sinh, giúp hành trình ít bị gián đoạn hơn.