Người làm việc độc lập cần công cụ AI nào để tối ưu năng suất?

Trong bối cảnh mọi người phải đảm nhiệm nhiều đầu việc, AI và thiết bị làm việc di động trở thành công cụ giúp rút ngắn tác vụ lặp lại và duy trì hiệu suất.

Huawei MatePad Air là ví dụ cho hướng phát triển này, khi kết hợp thiết kế mỏng nhẹ với bộ công cụ làm việc kiểu PC và tính năng AI được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng người dùng sử dụng hàng ngày.

AI xử lý phần việc tốn thời gian

Một trong những nâng cấp đáng giá trên MatePad Air nằm ở việc AI được đưa trực tiếp vào bộ ứng dụng văn phòng WPS Office PC thay vì hoạt động như công cụ độc lập. Ví dụ với tài liệu PDF dài, người dùng có thể yêu cầu WPS AI tóm tắt ý chính trước khi đọc chi tiết. Từ nội dung đã có, AI tiếp tục hỗ trợ chỉnh sửa văn bản, xử lý bảng tính hoặc tạo bản nháp slide đầu tiên. Cách làm này giảm bớt bước sao chép nội dung sang chatbot khác rồi quay lại ứng dụng làm việc.

Công việc ngày càng linh hoạt, đòi hỏi thiết bị làm việc phải có tính di động cao.

WPS Office PC trên MatePad Air cũng hỗ trợ Online Collaboration, cho phép người dùng cùng khách hàng, đối tác cập nhật thông tin vào một file trực tuyến theo thời gian thực. Điều này giúp tối ưu quy trình làm việc nhóm, loại bỏ việc tải xuống và gửi nhiều phiên bản file qua lại phức tạp.

WPS Office PC tích hợp công cụ AI thông minh, hỗ trợ người dùng giải quyết công việc dễ dàng hơn.

Đối với người làm công việc sáng tạo, ứng dụng GoPaint được bổ sung công cụ AI Color Card, cho phép phân tích hình ảnh tham chiếu để đề xuất bảng phối màu gợi ý. Người dùng cũng có thể tạo chuyển động cho bức vẽ nhờ tính năng Animation (hoạt họa), hoặc kết nối ứng dụng dựng video như Filmora hay CapCut để tạo ra sản phẩm mang dấu ấn cá nhân của mình.

Ứng dụng Huawei Notes lại tập trung nhiều hơn vào ghi chú và tự học. Tính năng mới AI Tutor cho phép người dùng khoanh trực tiếp bài toán hoặc nội dung cần giải thích trên trang ghi chú để AI phân tích và hướng dẫn cách giải theo từng bước. Khi gặp tài liệu hay kiến thức mới cần xử lý gấp, người dùng có thể chủ động khoanh vùng nội dung để AI hỗ trợ phân tích, tối ưu thời gian học tập và nâng cao năng suất cá nhân.

Công cụ AI trong Huawei Notes hỗ trợ đắc lực cho việc học tập.

Thay đổi nơi làm việc mà không đánh đổi hiệu suất

Không chỉ nâng cấp phần mềm, Huawei MatePad Air còn được thiết kế theo hướng “trạm làm việc di động”, đồng hành người dùng làm việc ở bất cứ đâu.

Máy mỏng chỉ 5,3 mm, khối lượng 509 g và sử dụng thân kim loại nguyên khối. Khi kết hợp bàn phím, chuột và Huawei M-Pencil Pro, tổng trọng lượng của bộ thiết bị ở khoảng 800 gr.

Huawei MatePad Air có thiết kế mỏng nhẹ, thích hợp làm việc linh động.

M-Pencil Pro cũng được mở rộng vai trò ngoài viết và vẽ. Trong lúc trình chiếu, người dùng có thể sử dụng chế độ Air Mouse để cuộn nội dung hoặc chuyển slide bằng thao tác trên thân bút. Laser Pointer tích hợp giúp bút có thể đảm nhiệm vai trò của thiết bị hỗ trợ thuyết trình mà không cần mang theo presenter riêng.

Máy sử dụng màn hình OLED PaperMatte 12 inch, độ phân giải 2.8K, với viền mỏng và tỷ lệ hiển thị trên thân máy đạt 92%. Công nghệ PaperMatte giúp loại bỏ phản chiếu ánh sáng và tạo độ ma sát nhẹ khi thao tác cùng bút cảm ứng, mang lại cảm giác viết vẽ tự nhiên như trên giấy. Nhờ khả năng chống chói vượt trội kết hợp cùng tấm nền OLED chuẩn màu, thiết bị đảm bảo hiển thị sắc nét cả khi người dùng làm việc ngoài trời, trong quán cà phê hay dưới nguồn sáng phức tạp.

Tấm nền OLED PaperMatte chuẩn màu giúp MatePad Air hiển thị sắc nét.

Viên pin 10.100 mAh đi cùng sạc nhanh Huawei SuperCharge 66 W giúp thiết bị đáp ứng phiên làm việc kéo dài. Theo công bố của hãng, máy có thể đạt khoảng 10 giờ xem video trực tuyến hoặc 8 giờ họp trực tuyến.

Thiết bị cho workflow không cố định

Huawei định vị MatePad Air ở phân khúc máy tính bảng cao cấp phục vụ công việc và sáng tạo di động, thay vì chỉ đóng vai trò thiết bị giải trí. Khái niệm “hiệu suất chuẩn PC” trên sản phẩm được hiểu là khả năng đảm nhiệm workflow vốn thường được xử lý trên máy tính trong một số tình huống, chẳng hạn soạn thảo tài liệu, làm slide, ghi chú, họp trực tuyến hay sử dụng công cụ AI.

Những công việc phụ thuộc vào phần mềm desktop chuyên dụng hoặc quy trình xử lý phức tạp vẫn phù hợp hơn với máy tính truyền thống. Tuy nhiên, với nhóm người thường xuyên phải thay đổi nơi làm việc và không muốn mang theo thiết bị nặng, việc đưa tác vụ phổ biến lên bộ máy khoảng 800 gr mang đến lựa chọn linh hoạt hơn.

Với mức giá 23,9 triệu đồng, MatePad Air hướng đến nhóm người đi làm, sẵn sàng chi tiền cho thiết bị có thiết kế mỏng nhẹ, màn hình OLED PaperMatte và bộ công cụ làm việc di động hoàn chỉnh. Ở mức ngân sách thấp hơn, Huawei vẫn có lựa chọn như MatePad 11.5 tiêu chuẩn hoặc PaperMatte, phù hợp sinh viên và người dùng trẻ.