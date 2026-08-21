Người mua xe nhận ưu đãi hàng chục triệu khi làm điều này trên VNeID

Từ ngày 15/8, người đáp ứng đủ điều kiện có thể được giảm 50% lệ phí trước bạ với ôtô và 100% với xe máy khi đăng ký quyền sở hữu.

Người dân có thể được giảm đến 50% mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ôtô và giảm 100% đối với xe mô tô. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8 đến hết ngày 28/2/2027. Một trong những nội dung đáng chú ý là chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy cho người thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử.

Theo quy định, người đủ điều kiện được giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ôtô và giảm 100% đối với xe mô tô. Ưu đãi chỉ được áp dụng một lần trong một năm. Số tiền được giảm tối đa không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Như vậy, tùy loại xe và mức lệ phí phải nộp, người mua phương tiện có thể tiết kiệm từ hàng trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, quyền lợi này không tự động áp dụng cho tất cả người mua xe từ ngày 15/8.

Ai được giảm lệ phí trước bạ?

Để được hưởng chính sách, người dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Người làm thủ tục cũng phải bảo đảm các dữ liệu cần thiết đã được tích hợp trên VNeID. Tùy từng trường hợp, thông tin được yêu cầu có thể gồm mã số thuế cá nhân, đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 nhóm thông tin cơ bản.

Các nhóm thông tin này gồm giấy khai sinh; thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; tài khoản an sinh xã hội; số thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử.

Nghị quyết quy định công dân hoàn thành việc tích hợp 5 nhóm thông tin trên VNeID và đáp ứng điều kiện của từng thủ tục sẽ được hưởng mức miễn, giảm tương ứng. Mức độ được hưởng chính sách cũng được hiển thị trên ứng dụng, gắn với tài khoản định danh điện tử của từng cá nhân.

Công dân hoàn thành việc tích hợp 5 nhóm thông tin trên VNeID và đáp ứng điều kiện của từng thủ tục sẽ được hưởng mức miễn, giảm tương ứng. Ảnh: Quang Nam.

Vì vậy, trước khi làm thủ tục đăng ký xe, người dân nên kiểm tra tài khoản VNeID đã được xác thực mức độ 2 và rà soát đầy đủ các thông tin đã tích hợp.

Trường hợp dữ liệu còn thiếu hoặc chưa được đồng bộ, người dân cần bổ sung theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để tránh phát sinh vướng mắc khi khai và nộp lệ phí trước bạ trực tuyến.

Không chỉ người mua xe được hưởng lợi

Ngoài ôtô, xe máy, nghị quyết còn quy định giảm 10% lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Chính sách này cũng chỉ áp dụng một lần trong một năm và có mức giảm tối đa không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai.

Người đáp ứng điều kiện còn có thể được miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện trực tuyến một số thủ tục như cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; đăng ký, cấp biển số xe; cấp giấy phép lái xe; đăng ký cư trú; cấp hộ chiếu; cấp phiếu lý lịch tư pháp và một số thủ tục liên quan đến đất đai, hộ tịch, văn bằng, chứng chỉ.

Người dân đủ điều kiện còn có thể được miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện trực tuyến một số thủ tục như cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước và nhiều giấy tờ khác. Ảnh: Việt Linh.

Người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số hoặc các nhóm đang được hưởng chính sách ưu đãi khác sẽ được áp dụng mức có lợi nhất.

Chính sách mới cho thấy VNeID đang được mở rộng từ công cụ định danh, lưu trữ giấy tờ sang nền tảng hỗ trợ thực hiện thủ tục và tiếp nhận quyền lợi trên môi trường số. Tuy nhiên, để được giảm lệ phí trước bạ khi mua xe, người dân phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về tài khoản, dữ liệu tích hợp và hình thức kê khai, thay vì chỉ cài đặt ứng dụng.