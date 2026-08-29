Người trẻ phong cách bật mí lý do chọn Galaxy Z Flip8

Người trẻ yêu thích Galaxy Z Flip8 nhờ cảm giác gọn tay, vừa túi với thiết kế gập cá tính, chụp ảnh xoá phông chất lượng và dễ dàng chỉnh sửa ảnh, video với AI.

Điều này giúp thiết bị trở thành “mảnh ghép” nâng tầm phong cách, ghi điểm thần thái cho tín đồ thời trang.

Lý do nhiều người trẻ chọn Galaxy Z Flip8 là thiết kế gập thể hiện cá tính người dùng linh hoạt. Thiết kế mỏng nhẹ không chỉ tôn vinh thần thái mà còn mang đến cảm giác thoải mái khi cầm nắm. Khi cầm trên tay, cạnh máy được làm mới giúp gập mở mượt mà, dễ chịu trong mọi thao tác.

“Galaxy Z Flip8 mang đến cảm giác cầm sướng tay. Tôi thích điện thoại gập kiểu này nên thấy Galaxy Z Flip8 ra mắt là chốt liền. Bỏ túi quần hay mini bag cũng vừa in, đi cafe chụp ảnh thì rất nghệ”, Hoài Nhơn (TP.HCM) nói.

Galaxy Z Flip8 sở hữu thiết kế mỏng nhẹ nhất từng có trên dòng Z Flip, giúp thần thái thêm sắc bén.

Điểm chinh phục người trẻ trên thế hệ Galaxy Z Flip vẫn là màn hình FlexWindow vô cực. Năm nay, thế hệ thứ 8 được Samsung chau chuốt phần cạnh siêu mỏng, tạo nên màn hình tràn viền ấn tượng. “Tôi thích dùng màn hình ngoài này hơn màn hình chính, nhắn tin hay xem TikTok đều thoải mái mà phối đồ cũng chất”, Linh Mai (TP.HCM) cho biết.

Với tín đồ thời trang, việc chụp ảnh khoe outfit là sở thích lớn. Nhu cầu này được đáp ứng trên Galaxy Z Flip8, với camera nâng cấp mạnh mẽ. FlexCam 50 MP với chế độ chụp AI Bokeh hoàn toàn mới, mang đến hiệu ứng xóa phông như máy cơ. Chi tiết gương mặt chân thực, da mịn tự nhiên và chuẩn tông màu trong mọi điều kiện ánh sáng. Thư Đặng (TP.HCM) chia sẻ trải nghiệm: “Tôi không nghĩ chiếc điện thoại nhỏ gọn mà chụp xóa phông tốt như thế. Các chi tiết rất tự nhiên, chụp OOTD hoặc selfie lúc đi cà phê rất thích”.

Nhiều tính năng camera cao cấp được tích hợp trong thiết kế nhỏ gọn của Galaxy Z Flip8.

Tính năng “gây bão” mạng xã hội Horizontal Lock (Khóa đường chân trời chuẩn điện ảnh) đã có mặt trên Galaxy Z Flip8. Với khả năng giữ ổn định khung hình bất kể rung lắc mạnh, Horizontal Lock biến điện thoại nhỏ gọn thành máy quay cầm tay không kém bất kỳ thiết bị chống rung chuyên nghiệp nào. Đức Trần (TP.HCM), tín đồ chạy bộ, chia sẻ: “Tôi chọn Galaxy Z Flip8 vì gọn nhẹ, dễ bỏ túi khi chạy bộ. Máy lại có chống rung tốt, quay vlog lúc chạy mà video vẫn mượt như lúc đi bộ”.

Sở hữu trọn bộ Galaxy AI trong một kích thước nhỏ gọn, Galaxy Z Flip8 được người trẻ cá tính lựa chọn vì tiện lợi, hỗ trợ đắc lực cho mọi thao tác thường nhật. FlexWindow nay được tối ưu cho 16 ứng dụng phổ biến, giúp cá nhân hoá theo thời gian thực với Now Brief. Mỗi buổi sáng ngay khi thức dậy, điện thoại báo cáo lịch trình, thời tiết, lời nhắc trong ngày ngay từ màn hình ngoài để bạn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào.

Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới) trên Galaxy Z Flip8 tiếp tục mang đến cho người dùng trẻ công cụ để xóa vật thể thừa, thay đổi trang phục và bắt trend. Ngoài việc gõ câu lệnh văn bản để yêu cầu chỉnh sửa, người trẻ còn nhận nhiều gợi ý chỉnh sửa và chỉ cần chọn là bức ảnh đã được nâng cấp.

Thương (TP.HCM) đánh giá: “Sửa ảnh trên Galaxy Z Flip8 thì khỏi chê, vừa nhanh vừa chính xác. Các chi tiết thừa khá nhỏ, máy cũng nhận diện được để xoá. Giờ đây khi đi du lịch, tôi không phải chờ người đi hết mới vào chụp như trước. Chỉ cần tôi chụp rồi giao cho AI sửa là có ảnh đẹp”.

Photo Assist trên Galaxy Z Flip8 hỗ trợ đắc lực cho người trẻ.

Galaxy Z Flip8 là bản nâng cấp dựa trên kiểu dáng gập vốn đã nổi tiếng của Samsung. Mọi chi tiết được chau chuốt tỉ mỉ, giúp người trẻ thể hiện cá tính nổi bật với phụ kiện công nghệ nhỏ gọn trong lòng bàn tay.