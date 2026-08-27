Nhìn lại vai trò đặc biệt của FPT Play tại Esports World Cup 2026

Esports World Cup 2026 khép lại với các màn tranh tài đỉnh cao. FPT Play góp phần đưa giải đấu đến gần hơn với khán giả Việt qua hoạt động phát sóng, sản xuất và kết nối cộng đồng

Với quy mô quy tụ hơn 2.000 tuyển thủ đến từ hơn 200 câu lạc bộ, đại diện hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, Esports World Cup 2026 (EWC 2026) khẳng định vị thế là một trong những sự kiện thể thao điện tử lớn nhất thế giới.

Dấu ấn mùa giải Esports World Cup 2026

Mùa giải năm nay, FPT Play sở hữu bản quyền phát sóng EWC 2026 tại Việt Nam, đồng thời trực tiếp sản xuất tín hiệu tiếng Việt cho 13 bộ môn gồm Valorant, League of Legends, Free Fire, Dota 2, Teamfight Tactics, PUBG, Mobile Legends: Bang Bang, Mobile Legends: Bang Bang Women, PUBG Mobile, Honor of Kings World Cup, Chess, Counter-Strike 2 và CrossFire.

Đội tuyển GAM Esports Liên Minh Huyền Thoại tại EWC 2026. Ảnh: FanG.

EWC 2026 ghi dấu sự hiện diện của các đại diện Việt Nam ở nhiều bộ môn. Team Flash góp mặt tại Honor of Kings và Cờ vua, trong đó đội Honor of Kings dừng bước tại Play-in, đại kiện tướng Lê Quang Liêm cũng kết thúc hành trình ở top 21-22. Tại bộ môn Đấu Trường Chân Lý, Virtus.Pro tiến tới tứ kết và cán đích ở vị trí top 8. Ở tựa game League of Legends, team Secret và GAM Esports cũng dừng bước sau vòng bảng.

Các đại diện Việt Nam đạt thành tích ấn tượng trong bộ môn PUBG tại EWC 2026.

Đáng chú ý, các đại diện Việt Nam tại PUBG: BattleGrounds có màn thể hiện nổi bật khi The Vicious giành vị trí á quân; AG AL và GAM Esports xếp hạng lần lượt tại vị trí 14 và 15. Trong khi đó, Team Flash tại PUBG Mobile cũng lọt vào vòng chung kết và kết thúc ở vị trí 7. Những kết quả này cho thấy sự hiện diện ngày càng đa dạng của eSports Việt Nam trên sân chơi quốc tế.

Vai trò đặc biệt của FPT Play

Không dừng ở việc phát sóng, FPT Play chủ động xây dựng trải nghiệm nội dung phù hợp với khán giả Việt Nam. Hàng triệu lượt người hâm mộ có cơ hội theo dõi những màn tranh tài hấp dẫn nhất của EWC 2026. 33 triệu lượt xem, 1.260 giờ xem là những con số cho thấy sức hút của giải đấu cũng như sự quan tâm ngày càng lớn của khán giả Việt Nam đối với eSports quốc tế.

Để giải đấu toàn cầu đến gần hơn với khán giả Việt Nam không thể thiếu đội ngũ truyền lửa nhiệt huyết ở phía sau. Nếu tuyển thủ là những người tạo nên khoảnh khắc trên sân đấu, đội ngũ sản xuất và bình luận của FPT Play giúp khán giả hiểu hơn về diễn biến, chiến thuật và cảm xúc phía sau từng trận đấu.

Những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc là lời khẳng định chất lượng cho đội ngũ FPT Play.

Một trong những điểm nhấn của hành trình EWC 2026 tại Việt Nam là hoạt động kết nối cộng đồng được FPT Play và FanG triển khai song song với hoạt động phát sóng. Tại Hobby Horizon, lễ hội lớn hàng năm về công nghệ, game, anime, cosplay và văn hóa dành cho cộng đồng trẻ ở Việt Nam, người hâm mộ cùng hội tụ trong Viewing Party để theo dõi trận chung kết League of Legends trên màn hình lớn. Sự kiện thu hút hàng nghìn khán giả tới cổ vũ trực tiếp.

Những phản ứng đầy cảm xúc và khoảnh khắc cùng nhau ăn mừng cho thấy sức hút của eSports không chỉ nằm trên màn hình, mà đang được lan tỏa trong cộng đồng.Khép lại hành trình EWC 2026, một trong những giá trị mà FPT Play luôn hướng tới không chỉ nằm ở việc cung cấp nội dung chất lượng, mà còn ở khả năng kết nối cộng đồng.

Sau EWC 2026, độc giả có thể chờ đón sân chơi mới mà FPT Play và FanG mang tới trong năm nay.

Là nền tảng giải trí số, FPT Play luôn muốn kết nối trải nghiệm từ online đến offline, từ trận đấu nảy lửa, nội dung tương tác ấn tượng đến buổi offline watch party - nơi người hâm mộ trực tiếp gặp gỡ và chia sẻ đam mê. Đây cũng là một phần trong định hướng phát triển hệ sinh thái eSports mà FPT Play theo đuổi.

Sự hưởng ứng của cộng đồng Gaming và eSports trong suốt EWC 2026, đặc biệt nhóm khán giả trẻ, cho thấy sức hút và tiềm năng phát triển của thể thao điện tử tại Việt Nam. Đây cũng là động lực để FPT Play tiếp tục đầu tư vào FanG và các nội dung, hoạt động dành cho cộng đồng.

Trong quý III và quý IV, FPT Play và FanG sẽ mang đến sân chơi eSports mới hướng tới cộng đồng trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên - nơi người chơi không chỉ được thi đấu mà còn có cơ hội kết nối, trải nghiệm và thể hiện cá tính. Những thông tin đầu tiên về sân chơi mới sẽ sớm được đơn vị bật mí trong thời gian sắp tới.

Độc giả có thể tải FanG tại http://fangtv.vn/install và đắm chìm trong thế giới eSports, Gaming cùng nhiều nội dung khác.