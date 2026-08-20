Những chiếc kính AI Trung Quốc đang xâm chiếm thế giới

Kính XR từng được xem là thiết bị dành cho nhóm người dùng công nghệ chuyên biệt, với mức giá cao và trải nghiệm chưa đủ thuận tiện cho sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026, thị trường đang cho thấy dấu hiệu thay đổi khi nhiều mẫu kính mới xuất hiện với thiết kế nhẹ hơn, giá dễ tiếp cận hơn và được tích hợp thêm AI, camera cùng khả năng xử lý hình ảnh.

Trung Quốc đang trở thành một trong những thị trường sôi động nhất của xu hướng này. Theo CINNO Research, doanh số thiết bị AI/AR tiêu dùng tại Trung Quốc đạt 202.000 máy trong quý I/2026, tăng 108% so với cùng kỳ năm trước. Riêng kính AR dạng tích hợp (loại có màn hình ngay trên kính), tăng 506%. Kính AI không màn hình cũng tăng 97%.

Những con số này cho thấy thị trường không chỉ tăng nhờ một sản phẩm đơn lẻ. Các nhà sản xuất đang thử nghiệm nhiều hướng khác nhau, từ kính dùng như màn hình cá nhân đến thiết bị có camera, micro và trợ lý AI.

Kính XR Trung Quốc chạy đua tích hợp AI

Một trong những thay đổi đáng chú ý là các hãng Trung Quốc đang cố thu nhỏ công nghệ XR vào kiểu dáng gần với kính thông thường. Thay vì headset cồng kềnh, người dùng có thể đeo kính để xem nội dung từ điện thoại, máy tính hoặc sử dụng như một màn hình riêng tư.

XREAL là một ví dụ. Tháng 5 vừa rồi, hãng giới thiệu dòng X By XREAL a01 với giá khởi điểm 299 USD tại Mỹ. Mẫu kính nặng khoảng 62g, sử dụng màn hình micro-OLED 1080p, tần số quét 120 Hz và có công nghệ chống rung không gian nhằm giữ hình ảnh ổn định hơn khi người dùng di chuyển.

X By XREAL A01 là mẫu kính thông minh kết hợp thiết kế thời trang với màn hình và các tính năng hỗ trợ AI. Ảnh: The Verge.

Ở phân khúc cao hơn, XREAL cũng phát triển Aura, mẫu kính sử dụng nền tảng Android XR của Google. Thiết bị có trường nhìn quang học 70 độ, tích hợp hệ thống cảm biến hướng ra môi trường và sử dụng hai chip để xử lý tác vụ XR. Google Gemini được đưa vào để hỗ trợ người dùng hiểu những gì đang nhìn thấy hoặc tương tác với nội dung hiển thị.

Trong khi đó, RayNeo phát triển theo hướng kết hợp trực tiếp giữa AR và AI. Hệ thống của hãng bao gồm công nghệ hiển thị quang học, camera, thuật toán SLAM và mô hình AI đa phương thức. Điều này biến kính từ một màn hình đeo trên mặt thành thiết bị có khả năng quan sát và phản hồi theo bối cảnh.

RayNeo phát triển kính thông minh theo hướng tích hợp màn hình, camera và AI, hướng đến các tác vụ sử dụng hàng ngày. Ảnh: SCMP.

Xu hướng này cũng được phản ánh trong dữ liệu thị trường. Theo IDC, phân khúc kính có màn hình thuộc nhóm AR/VR tăng 86% so với cùng kỳ trong quý I/2026. Meta vẫn thống trị thị trường kính thông minh toàn cầu với 69,2% thị phần, nhưng nhiều thương hiệu Trung Quốc như RayNeo, Xiaomi và XREAL đã xuất hiện trong nhóm dẫn đầu.

Điều đáng chú ý nằm ở cách các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng định nghĩa về một chiếc kính thông minh. Thiết bị không còn chỉ để xem màn hình ảo mà có thể ghi hình, nhận diện môi trường, hỗ trợ dịch thuật, trả lời câu hỏi hoặc cung cấp thông tin ngay trước mắt người dùng.

Trung Quốc không chỉ gia công phần cứng

Sự phát triển của kính XR là một ví dụ cho thay đổi rộng hơn trong ngành công nghệ Trung Quốc. Lợi thế về chuỗi cung ứng, linh kiện và sản xuất vốn có đang được kết hợp với khả năng tự phát triển công nghệ và thiết kế sản phẩm.

Trong cuốn Các siêu cường AI: Trung Quốc, thung lũng Silicon và trật tự thế giới mới, tác giả Kai-Fu Lee cho rằng Trung Quốc chuyển nhanh từ vị thế tiếp nhận công nghệ sang tự phát triển và thương mại hóa sản phẩm mới, nhờ lợi thế về quy mô thị trường, dữ liệu và tốc độ triển khai. Những thay đổi ở thị trường kính XR hiện nay phần nào phản ánh xu hướng mà cuốn sách đề cập.

Tác giả/Tác phẩm Các siêu cường AI: Trung Quốc, thung lũng Silicon và trật tự thế giới mới Kai-Fu Lee, nhà nghiên cứu AI và cựu lãnh đạo công nghệ tại Trung Quốc, phân tích cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Trung Quốc và Thung lũng Silicon, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trong Các siêu cường AI, Lee cho rằng Trung Quốc đã chuyển nhanh từ vị thế bắt chước công nghệ sang phát triển và thương mại hóa các công nghệ mới, nhờ thị trường lớn, dữ liệu dồi dào và khả năng triển khai sản phẩm với tốc độ cao. Cuốn sách cũng đặt hai hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc và Mỹ cạnh nhau, qua đó lý giải cách mỗi bên xây dựng lợi thế trong cuộc đua AI và công nghệ.

Theo Xinhua, thị trường kính AI tại Trung Quốc đang chuyển từ nhóm người dùng công nghệ chuyên biệt sang hướng phổ thông hơn. Kính đã được sử dụng trong các tình huống như ghi hình thể thao, hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật và làm trợ lý khi di chuyển. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng kính XR vẫn cần thêm những đột phá về công nghệ và ứng dụng trước khi trở thành sản phẩm phổ biến với người dùng đại chúng.

Kính AI đang được các hãng công nghệ Trung Quốc phát triển theo hướng nhỏ gọn, đa chức năng và dễ tiếp cận hơn. Ảnh: Xinhua.

Đây cũng là điểm khiến cuộc đua kính XR khác với nhiều sản phẩm phần cứng trước đây. Các hãng không chỉ tìm cách làm thiết bị nhỏ hơn hoặc rẻ hơn mà đang thử tạo ra những cách tương tác mới giữa con người và máy tính.

Tất nhiên, Trung Quốc chưa thể được xem là bên dẫn đầu toàn bộ thị trường kính thông minh. Meta vẫn có khoảng cách rất lớn ở phân khúc kính AI phổ thông, trong khi XR nói chung vẫn đang tìm kiếm những ứng dụng đủ hấp dẫn để trở thành sản phẩm đại chúng.

Nhưng tốc độ xuất hiện sản phẩm mới tại Trung Quốc đang cho thấy một điều rõ hơn: quốc gia này không chỉ tận dụng năng lực sản xuất để làm phần cứng cho các thương hiệu khác. Các doanh nghiệp đang sử dụng chính lợi thế đó để tự phát triển những dòng gadget mới, kết hợp màn hình, camera, cảm biến và AI thành những sản phẩm mà vài năm trước vẫn chủ yếu tồn tại dưới dạng thử nghiệm.