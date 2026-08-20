Nothing Phone (4a) Series - 'chất riêng' mới cho hội mê công nghệ

Nothing Phone (4a) Series - dòng smartphone đến từ London (Anh) - chính thức “cập bến” Thế Giới Di Động.

Không đi theo lối mòn thiết kế smartphone quen thuộc, sản phẩm gây chú ý với ngoại hình lộ cơ khí phá cách cùng hệ thống đèn Glyph độc đáo. Thiết bị hướng đến người trẻ yêu công nghệ và muốn thể hiện cá tính, phong cách riêng.

Sự xuất hiện của Nothing Phone (4a) Series tại hệ thống Thế Giới Di Động nhanh chóng thu hút sự chú ý từ tín đồ công nghệ lẫn giới trẻ đam mê thời trang. Trong bối cảnh smartphone dần trở nên quen thuộc về kiểu dáng, dải sản phẩm mới đến từ thương hiệu Anh như làn gió mới cá tính. Triết lý thiết kế "Technical Warmth" tôn vinh cấu trúc trong suốt, phô diễn trọn vẹn chi tiết cơ khí tinh xảo bên trong mặt lưng kính, giúp sản phẩm vượt khỏi giới hạn của thiết bị liên lạc thông thường để trở thành phụ kiện khẳng định chất riêng.

Với thiết kế lộ cơ khí cùng chi tiết được sắp xếp tinh xảo, Nothing Phone (4a) Series dễ dàng thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài khác biệt.

Nhằm đáp ứng đa dạng gu thẩm mỹ của người dùng, thương hiệu mang đến 2 ngôn ngữ hoàn thiện riêng biệt trên từng phiên bản. Phone (4a) Pro thiết lập chuẩn mực sang trọng với thân kim loại nguyên khối mỏng 7,95 mm, đạt chuẩn kháng nước IP65 và sở hữu bộ ba tông màu bao gồm đen, bạc cùng hồng. Ở phiên bản tiêu chuẩn Phone (4a), máy giữ vẻ trẻ trung nhờ dải Glyph Bar mới, cụm camera đặt trung tâm, nút bấm kim loại bền bỉ chuẩn IP64 cùng tùy chọn sắc màu cá tính gồm đen, bạc, hồng và xanh da trời.

Bảng màu phong phú từ tông trung tính thời thượng đến gam pastel tươi trẻ giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo cá tính riêng.

Dấu ấn khác biệt trên dòng máy còn đến từ hệ thống đèn LED Glyph Interface thông minh đặt ở mặt lưng. Hệ thống đèn này đóng vai trò như giao diện phụ, hỗ trợ người dùng nhận biết cuộc gọi, thông báo, đếm ngược thời gian, kiểm tra mức pin hay hoạt động như nguồn đèn trợ sáng mềm mại khi chụp ảnh và video. Bản Phone (4a) được trang bị Glyph Bar gồm 63 đèn mini-LED chia làm 7 vùng độc lập. Trong khi đó, bản Phone (4a) Pro nâng cấp với cụm Glyph Matrix sở hữu 137 đèn mini-LED, bao phủ diện tích rộng hơn 57% và cho độ sáng tăng gấp đôi. Nhờ đó, máy có khả năng hiển thị thông tin nhanh như đồng hồ, tiến trình giao hàng trực quan ngay trên mặt lưng.

Hệ thống đèn LED có thể tùy chỉnh nhịp điệu ánh sáng theo từng liên hệ trong danh bạ, hỗ trợ người dùng giảm bớt thời gian nhìn vào màn hình điện thoại.

Không chỉ cuốn hút ở diện mạo bên ngoài, Nothing Phone (4a) Series còn có hàng loạt trang bị mạnh mẽ. Cả hai phiên bản đều sở hữu màn hình AMOLED 1.5K sắc nét được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass 7i, viên pin lớn 5.080 mAh kèm công nghệ sạc nhanh 50 W cho phép nạp 60% pin chỉ trong 30 phút. Về khả năng nhiếp ảnh, máy được trang bị bộ ba camera với cảm biến chính Sony OIS 50 MP và camera tele tiềm vọng 50 MP cho khả năng zoom siêu xa lên đến 70x trên bản tiêu chuẩn và lên đến 140x trên bản Pro. Sức mạnh vận hành được đảm bảo mượt mà nhờ chip Snapdragon 7s Gen 4 trên Phone (4a) và Snapdragon 7 Gen 4 trên Phone (4a) Pro, chạy trên nền giao diện Nothing OS 4.1 tối giản tích hợp bộ công cụ Essential AI tiện lợi.

Dòng sản phẩm Nothing Phone (4a) Series đang được mở bán chính thức tại hệ thống Thế Giới Di Động trên toàn quốc từ 20/8 đến 30/9. Phiên bản Phone (4a) có mức giá từ 11,99 triệu đồng (dung lượng 8 GB/128 GB), 12,99 triệu đồng (8 GB/256 GB) và 13,99 triệu đồng (12 GB/256 GB). Phiên bản cao cấp Phone (4a) Pro (12 GB/256 GB) có giá bán 15,99 triệu đồng.