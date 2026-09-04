Nvidia lại vung tiền

Nếu được phê duyệt, thoả thuận trị giá gần 13 tỷ USD với Hugging Face sẽ giúp Nvidia nắm giữ vị thế quan trọng trong cả lĩnh vực phần cứng lẫn nền tảng phân phối phần mềm AI.

Jensen Huang tuyên bố mua lại nền tảng Hugging Face. Ảnh: Daily Star.

Hôm 3/9, CEO Nvidia Jensen Huang thông báo chi 12,93 tỷ USD để mua lại nền tảng phân phối mã nguồn dành cho các mô hình AI Hugging Face. Thông tin về thương vụ sáp nhập này được một số nguồn tin báo chí đồn đoán từ tuần trước.

"Cùng với nhau, chúng ta sẽ nâng tầm nền tảng của Hugging Face, củng cố cơ sở hạ tầng và mở rộng khả năng tiếp cận AI cho các nhà phát triển và tổ chức trên toàn thế giới", Huang viết trên blog của tập đoàn. Nếu thương vụ được cơ quan quản lý chấp thuận, Nvidia sẽ nắm giữ vị thế thống lĩnh cả về phần cứng AI và phần mềm AI mã nguồn mở.

Hugging Face về cơ bản là GitHub nhưng tập trung đặc biệt vào AI, cho phép các nhà phát triển chia sẻ, khám phá và thử nghiệm các mô hình AI mã nguồn mở. Năm 2022, khi AI tạo sinh (generative AI) bùng nổ, nền tảng tự khẳng định mình là trung tâm của cộng đồng này và tăng trưởng vượt bậc kể từ đó.

Theo công bố của Hugging Face, nền tảng này có hơn 18 triệu người dùng chia sẻ 3 triệu mô hình, với hơn 200.000 công ty sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Huang cam kết Hugging Face sẽ "vẫn là một nền tảng mở cho toàn bộ hệ sinh thái AI" và người dùng không bắt buộc phải sử dụng các sản phẩm của Nvidia trong công việc của mình.

CEO Nvidia khẳng định cam kết lâu dài đối với hệ sinh thái AI mã nguồn mở, dẫn chứng bằng một bức thư công bố gần đây để ủng hộ các mô hình dạng này. Theo Huang, Nvidia là một bên đóng góp lớn cho Hugging Face, bao gồm hơn 500 mô hình và 250 bộ dữ liệu mở.

Một số nhà phân tích tin rằng AI mã nguồn mở hoặc có trọng số mở sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng bên cạnh các mô hình tiên tiến độc quyền từ các công ty như OpenAI, Anthropic và Google. Đầu tháng này, CEO Hugging Face, Clément Delangue, cho biết Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua AI nhờ việc áp dụng các mô hình mở.

Trước khi tuyên bố thâu tóm toàn bộ, Nvidia là một nhà đầu tư vào Hugging Face. Tập đoàn này từng tham gia ít nhất một vòng gọi vốn vào năm 2023. Các ông lớn công nghệ khác cũng tham gia rót vốn cho nền tảng này gồm Google, Amazon, Salesforce, AMD, Intel, IBM và Qualcomm.