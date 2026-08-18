Ốp lưng Trung Quốc siêu rẻ được làm từ kim tiêm, ống truyền dịch

Cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện nhiều chất độc trong các loại ốp lưng siêu rẻ. Nguồn nhựa nguyên liệu từ rác y tế khiến người dùng lo ngại.

Chất lượng của ốp lưng giá siêu rẻ thành chủ đề được quan tâm tại Trung Quốc gần đây.

Jiemien News dẫn nguồn phóng sự từ chương trình Điều tra Tài chính của CCTV, bóc trần bí mật của ngành ốp lưng điện thoại siêu rẻ. Nhiều mẫu ốp dẻo giá rẻ bị nghi ngờ sản xuất từ rác thải y tế như ống tiêm, dây truyền dịch đã qua sử dụng trộn lẫn với nhựa tái chế kém chất lượng. Thông tin cũng được cảnh báo trong bài viết của Chinanews.com.cn.

Cụ thể, những chiếc ốp này có hàm lượng benzen vượt chuẩn, chì qua ngưỡng tối đa tới 1.550 lần. Trong khi đó, chất hóa dẻo có thể thẩm thấu qua mồ hôi tay vào cơ thể. Vụ việc nhanh chóng leo lên nhóm chủ đề tìm kiếm mạng xã hội đất nước tỷ dân.

Các loại dây truyền dịch, ống tiêm dùng một lần bị tuồn trái phép về các xưởng gia công ngầm. Tại đây, chúng được băm nhỏ, rửa qua loa, nấu chảy rồi trộn với nhựa tái chế bẩn để ép thành những chiếc ốp lưng bán trên sàn thương mại điện tử với giá từ vài NDT.

Nhiều gian hàng còn gắn mác "silicone chuẩn thực phẩm", "an toàn cho mẹ và bé" để đánh vào tâm lý người mua. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn quốc gia về vật liệu tiếp xúc thực phẩm tại Trung Quốc vốn không áp dụng cho ốp điện thoại, khiến các chiêu trò quảng cáo này nằm ngoài tầm kiểm soát.

Kết quả giám sát chất lượng từ Cục Quản lý Giám sát Thị trường tỉnh Chiết Giang chỉ ra các mẫu ốp lưng giá dưới 10 NDT (40.000 đồng) có tỷ lệ đạt chuẩn dưới 5%, nhiều mẫu có hàm lượng chì vượt 30 lần cho phép. Ở phân khúc 20-50 NDT (80.000-200.000 đồng), tỉ lệ đạt chuẩn tăng lên 85%.

Trước đó, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Thâm Quyến thử nghiệm 30 mẫu ốp nhựa từ 28 thương hiệu, phát hiện một mẫu đính đá/kim tuyến có hàm lượng chì vượt chuẩn tới 1.550 lần, hàm lượng hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) tiệm cận 50 lần giới hạn. Trong 6 mẫu do CCTV gửi kiểm nghiệm, có 4 mẫu vượt ngưỡng formaldehyde.

Ốp lưng là phụ kiện có tỉ lệ sở hữu cao và thời gian tiếp xúc trực tiếp nhiều giờ mỗi ngày. Quy mô thị trường phụ kiện toàn cầu năm 2025 đạt 142 tỷ USD , trong đó ốp lưng là mảng lớn nhất với 17,5 tỷ USD , dự kiến đạt 25 tỷ USD vào năm 2030. Riêng tại thị trường Trung Quốc, quy mô năm 2025 đạt 48,6 tỷ NDT, sản lượng đạt 235 tỷ chiếc, chiếm hơn 75% lượng xuất xưởng toàn cầu.