Ôtô điện siêu nhỏ 148 triệu đồng có đủ sức thay thế xe tay ga cao cấp?

Mẫu ôtô điện siêu nhỏ Nano S05 được cho là đã sẵn sàng ra mắt khách Việt, sở hữu giá bán dự kiến 148 triệu đồng và được hãng quảng bá như "giải pháp thay thế xe máy cao cấp".

Theo nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội, mẫu ôtô điện siêu nhỏ Nano S05 đã sẵn sàng ra mắt Việt Nam. TMT Motors - đơn vị phân phối chính thức thương hiệu xe điện Wuling - sẽ là cái tên phụ trách lắp ráp và phân phối Nano S05 cho khách Việt.

Với giá bán dự kiến từ 148 triệu đồng, Nano S05 được TMT mô tả trên website như "giải pháp thay thế hoàn hảo cho xe máy cao cấp". Nhận định này liệu có quá vội vàng?

Nano S05 có gì ở giá 148 triệu đồng?

Cho đến lúc này, thông tin trên website của TMT Group vẫn hiển thị thời điểm ra mắt dự kiến của Nano S05 vào khoảng tháng 6/2026.

Tuy nhiên gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh thực tế của Nano S05 trong khuôn viên nhà máy ở tỉnh Hưng Yên, dấu hiệu cho thấy mẫu microcar chạy điện đã sẵn sàng ra mắt khách Việt.

Cùng là ôtô điện mini 3 cửa nhưng Nano S05 (ảnh trái) ngắn hơn so với VinFast VF 2 (ảnh phải). Ảnh: TMT, VinFast.

Theo thông tin do TMT Motors công bố gần đây, Nano S05 sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.280 x 1.290 x 1.590 mm. Khi đặt cạnh VF 2 vừa ra mắt với các thông số tương ứng 3.090 x 1.496 x 1.663 mm, Nano S05 nhỏ gọn hơn đáng kể.

"Dàn chân" của Nano S05 là bộ mâm 13 inch, kèm lốp thông số 155/65. Cũng sở hữu cấu hình 3 cửa nhưng do hạn chế về chiều dài tổng thể, Nano S05 chỉ có thể bố trí một hàng ghế bên trong, cho phép tối đa 2 người ngồi.

Nội thất của Nano S05 khá cơ bản với vô lăng tròn 2 chấu. Xe có duy nhất màn hình thông tin đặt sau vô lăng, hiển thị màu các thông số vận hành quan trọng như tốc độ, dung lượng pin còn lại... Người dùng điều chỉnh hệ thống điều hòa, lên xuống kính thông qua các phím bấm vật lý.

Nội thất khá cơ bản của Nano S05. Ảnh: TMT.

Thông số kỹ thuật động cơ Nano S05 chưa được chia sẻ chi tiết, tuy nhiên mẫu microcar chạy điện được xác nhận có 2 phiên bản, phân biệt bởi phạm vi hoạt động và cấu tạo gói pin.

Ở biến thể pin cố định, tầm hoạt động tối đa của xe là 120 km/lần sạc, trong khi biến thể trang bị 2 pin tháo rời có thể đạt đến quãng đường di chuyển tối đa 150 km.

Theo thông tin đăng tải trên website, Nano S05 có giá khởi điểm 148 triệu đồng cho phiên bản trang bị pin cố định. Phiên bản 2 pin tháo rời nhiều khả năng sở hữu giá bán cao hơn, tuy nhiên đơn vị phân phối chưa chia sẻ thêm nhiều chi tiết.

Khối pin có thể tháo rời của Nano S05. Ảnh: TMT.

Khi ra mắt chính thức, Nano S05 sẽ trở thành mẫu microcar thuần điện thực thụ đầu tiên tại thị trường Việt Nam.

Phân khúc ôtô điện đô thị cỡ nhỏ hiện đã có những cái tên đáng chú ý như VinFast VF 3, VinFast VF 2, VinFast Minio Green hay Bestune Xiaoma, tuy nhiên chưa có mẫu xe nào nhỏ gọn đến mức chỉ có thể bố trí cấu hình một hàng ghế cho tối đa 2 người ngồi.

Đây có thể xem là lợi thế của Nano S05 khi trước mắt sẽ "một mình một ngựa" trong phân khúc microcar. Tuy nhiên, giá bán chỉ nhỉnh hơn 148 triệu đồng cùng kích thước nhỏ gọn sẽ đẩy mẫu microcar này vào những so sánh với xe máy, đặc biệt là nhóm xe tay ga cao cấp tại thị trường Việt Nam.

So sánh thế nào với xe máy?

Cũng vì cho phép tối đa 2 người ngồi trong cùng giá bán dự kiến 148 triệu đồng, Nano S05 đã khởi nguồn cho những tranh luận, liệu microcar đã đủ sức thay thế xe máy trên đường phố Việt Nam.

Ở khoảng giá bán dự kiến khởi điểm 148 triệu đồng của Nano S05, khách Việt có vài lựa chọn xe máy tay ga SH350i (151,39-152,39 triệu), Vespa GTS SuperTech 300 (158,6 triệu), Vespa GTV Officina 300 (163,8 triệu) hay Lambretta G350 (179,39 triệu đồng).

Trong khuôn khổ bài viết, Tri Thức - Znews sẽ sử dụng Honda SH350i để so sánh với Nano S05 ở một vài khía cạnh.

Honda Việt Nam cho biết SH350i có chiều dài tổng thể 2.160 mm, nghĩa là mẫu xe máy tay ga phân phối lớn của thương hiệu Nhật Bản chỉ ngắn hơn 120 mm so với ôtô điện siêu nhỏ Nano S05.

Chiều rộng của Nano S05 trội hơn khoảng 550 mm so với Honda SH350i, dễ hiểu bởi mẫu microcar cần có đủ không gian cho 4 bánh xe, cùng với băng ghế cho 2 người ngồi trong cabin.

Nano S05 có chiều dài chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Honda SH350i. Ảnh: TMT.

Dù sở hữu chiều dài khá tương đồng xe 2 bánh, Nano S05 về bản chất vẫn là một mẫu ôtô với thiết kế kín, có thể bảo vệ hành khách tốt hơn trước các ảnh hưởng từ môi trường, khói bụi giao thông. Ở một mức độ nhất định, di chuyển cùng microcar như Nano S05 cũng an toàn hơn so với ngồi xe máy.

Hãng xe Nhật Bản cho biết Honda SH350i sở hữu bình xăng dung tích 9,3 lít. Giả định mẫu xe tay ga cao cấp này tiêu thụ 3,63 lít nhiên liệu trên mỗi 100 km như công bố của hãng, Honda SH350i có thể chạy hơn 256 km/lần đổ xăng. So với quãng đường di chuyển tối đa 150 km/lần sạc của Nano S05, đại diện 2 bánh của thương hiệu Nhật Bản đang có chút lợi thế về tầm hoạt động tối đa.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, năng lượng từ gói pin Nano S05 còn phải phục vụ hệ thống điều hòa của xe, trong khi khối lượng bản thân của xe cũng nặng hơn đáng kể so với xe 2 bánh. Do vậy, quãng đường di chuyển kém hơn có thể xem như đánh đổi cho sự tiện nghi khi ngồi trong ôtô.

Sạc điện, đỗ xe vẫn đóng vai trò quan trọng

Sau những so kè về phạm vi hoạt động là câu chuyện sạc xe. Biến thể pin rời giúp người dùng có thể linh hoạt phương án sạc, nhưng phiên bản pin cố định buộc phải cắm sạc trực tiếp. Tuy nhiên, hạ tầng sạc công cộng dành cho ôtô điện tại Việt Nam vẫn đang chưa hoàn thiện đủ lớn.

Sau khi công bố kế hoạch mở 30.000 trạm sạc công cộng trên toàn quốc, TMT Group thành lập TMT E-Green và gần đây, đơn vị này đã có những nước đi cụ thể để hiện thực hóa tham vọng.

Hồi đầu tháng 8, fanpage chính thức của TMT E-Green thông báo đã hoàn thành 39 trụ sạc tại 18 điểm thuộc 10 tỉnh thành khác nhau trên cả nước. Trụ sạc trong hệ thống thiết kế theo chuẩn CCS2 với đa dạng công suất, từ AC 22 kW đến DC 60 kW và cả DC 120 kW, được bố trí tại showroom, garage, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe và dọc các tuyến quốc lộ huyết mạch.

TMT E-Green đang mở rộng mạng lưới trạm sạc công cộng. Ảnh minh họa: TMT E-Green.

Dù quy mô mạng lưới trạm sạc TMT E-Green vẫn còn khá hạn chế, sự hiện diện của các trụ sạc này sẽ bổ sung thêm lựa chọn sạc cho khách hàng Nano S05 khi xe ra mắt chính thức. Bên cạnh trạm sạc do TMT E-Green phát triển, người dùng xe điện Nano S05 trong tương lai cũng có thể tìm kiếm các trụ sạc công cộng khác thông qua ứng dụng VETC Trạm sạc.

Cùng với trạm sạc, nơi đỗ xe và chi phí đỗ xe cũng là vấn đề người dùng cần quan tâm khi cân nhắc giữa xe máy và ôtô điện siêu nhỏ.

Kích thước nhỏ gọn tương tự xe máy khiến nhiều người tin rằng microcar như Nano S05 có thể dễ dàng tìm chỗ đỗ, thậm chí tận dụng các nơi trông giữ, bãi đỗ xe dành cho xe 2 bánh. Tuy nhiên xét về mặt pháp lý, Nano S05 vẫn là ôtô, do vậy cần có nơi đỗ xe riêng, phí trông giữ và đỗ xe cũng có sự khác biệt khá lớn so với xe máy.

Cũng vì vẫn được phân loại là ôtô, Nano S05 đòi hỏi người điều khiển phải có giấy phép lái xe hạng B phù hợp. Chi phí học, thời gian học và thi lấy bằng lái ôtô là những yếu tố mà người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng nếu có nhu cầu chuyển đổi từ xe máy lên dòng ôtô điện siêu nhỏ này.

Nano S05 khi ra mắt sẽ là microcar thuần điện đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: TMT.

Tương tự nhận định trường hợp của VinFast VF 2 trước đây, Nano S05 khó lòng thay thế hoàn toàn xe 2 bánh trên đường phố Việt Nam. Tuy nhiên, Nano S05 và bất kỳ mẫu microcar nào cũng sẽ là lựa chọn thú vị, đáng cân nhắc với người dùng có nhu cầu di chuyển quãng ngắn trong đô thị, không quá quan trọng không gian chở hàng hay công suất động cơ mạnh mẽ.